Le problème néo-nazi de l'Ukraine

Alors que la lutte de l'Ukraine contre la Russie et ses mandataires se poursuit, Kiev doit également faire face à un problème croissant derrière les lignes de front : des justiciers d'extrême droite qui sont prêts à recourir à l'intimidation et même à la violence pour faire avancer leurs programmes, et qui le font souvent avec l'approbation tacite des organismes chargés de l'application de la loi.

Une manifestation du 28 janvier, à Kiev, de 600 membres de la soi-disant «milice nationale», un groupe ultranationaliste nouvellement formé qui jure «d'utiliser la force pour rétablir l'ordre», illustre cette menace. Alors que le lancement du groupe à Kiev était pacifique, des membres de la milice nationale en cagoule ont pris d'assaut une réunion du conseil municipal dans la ville centrale ukrainienne de Tcherkassy le lendemain, se heurtant aux députés et les forçant à adopter un nouveau budget.

De nombreux membres de la milice nationale sont issus du mouvement Azov, l'un des quelque 30 "bataillons de volontaires" financés par des fonds privés qui, au début de la guerre, ont aidé l'armée régulière à défendre le territoire ukrainien contre les supplétifs séparatistes de la Russie. Bien qu'Azov utilise le symbolisme de l'ère nazie et recrute des néonazis dans ses rangs, un article récent paru dans Foreign Affairs a minimisé les risques que le groupe pourrait poser, soulignant que, comme d'autres milices de volontaires, Azov aurait été «maîtrisé» grâce à son intégration dans les forces armées ukrainiennes. S'il est vrai que les milices privées ne dominent plus le front, c'est du front intérieur dont Kiev doit se soucier maintenant.

Lorsque la prise de la Crimée par le président russe Vladimir Poutine il y a quatre ans, a révélé pour la première fois l'état de décrépitude des forces armées ukrainiennes, des milices d’extrême droite telles qu'Azov et Pravy Sector (Secteur Droit) sont intervenues dans la brèche, repoussant les séparatistes soutenus par la Russie tandis que l'armée régulière ukrainienne se regroupait. Bien que, par conséquent, de nombreux Ukrainiens continuent de considérer les milices avec gratitude et admiration, les plus extrêmes parmi ces groupes promeuvent une idéologie intolérante et anti-liberté qui mettra en danger l'Ukraine à long terme. Depuis la crise de Crimée, les milices ont été officiellement intégrées dans les forces armées ukrainiennes, mais certaines ont résisté à une intégration totale: Azov, par exemple, gère son propre camp d'entraînement pour enfants, et la section des carrières instruit les recrues qui souhaitent être transférées à Azov à partir d'une unité militaire régulière.

Selon le directeur du projet ukrainien de Freedom House, Matthew Schaaf, «de nombreux groupes organisés d'extrême droite existent en Ukraine, et si les bataillons de volontaires ont peut-être été officiellement intégrés aux structures de l'État, certains d'entre eux ont depuis créé des structures politiques et à but non lucratif pour mettre en œuvre leur vision. Schaaf a noté qu'«une augmentation du discours patriotique soutenant l'Ukraine dans son conflit avec la Russie a coïncidé avec une augmentation apparente à la fois des discours de haine publics, parfois de la part de fonctionnaires et amplifiés par les médias, ainsi que de la violence envers les groupes vulnérables tels que la communauté LGBT», un constat corroboré par une récente étude du Conseil de l'Europe.

Ces derniers mois, l'Ukraine a connu une vague de vigilance incontrôlée. L'Institut Respublica, une ONG locale pro-démocratie, a signalé que les militants sont fréquemment harcelés par des miliciens lors de la tenue de réunions légales ou de rassemblements liés à des positions politiquement controversées, telles que la promotion des droits des LGBT ou l'opposition à la guerre. Azov et d'autres milices ont attaqué des manifestations antifascistes, des réunions du conseil municipal, des médias, des expositions d'art, des étudiants étrangers et des Roms. Les militants progressistes décrivent un nouveau climat de peur qui, selon eux, s'est intensifié depuis l'attaque au couteau presque mortelle de l'activiste anti-guerre Stas Serhiyenko, qui aurait été perpétrée par un groupe extrémiste nommé C14 (le nom fait référence à un mot 14-word, un slogan populaire parmi les suprématistes blancs). Des attaques brutales qui ont eu lieu lors des marches de la Journée internationale de la femme dans plusieurs villes ukrainiennes ont suscité une déclaration d'une force inhabituelle d'Amnesty International, qui a averti que "l'État ukrainien est en train de perdre rapidement son monopole sur la violence".

L'Ukraine n'est pas le seul pays qui doit faire face à une extrême droite renaissante. Mais les efforts récents de Kiev pour intégrer des groupes armés indépendants dans ses forces armées régulières, ainsi qu'un sentiment national persistant de dette envers les milices pour leur défense de la patrie, rendent la lutte contre la menace ultranationaliste considérablement plus compliquée qu'elle ne l'est ailleurs. Selon Schaaf et l'Institut Respublica, les extrémistes ukrainiens sont rarement punis pour leurs actes de violence. Dans certains cas – comme l'attaque de C14 en janvier contre un rassemblement commémoratif pour deux journalistes assassinés – la police a arrêté en fait des manifestants pacifiques à la place des fascistes qui avaient attaqué la manifestation.

Pour être clair, les affirmations du Kremlin selon lesquelles l'Ukraine est un nid de fascistes sont fausses: les partis d'extrême droite ont obtenu de mauvais résultats lors des dernières élections législatives ukrainiennes et les Ukrainiens ont réagi avec inquiétude à la manifestation de la milice nationale à Kiev. Mais les liens entre les forces de l'ordre et les extrémistes donnent aux alliés occidentaux de l'Ukraine de nombreuses raisons de s'inquiéter. C14 et le gouvernement de la ville de Kiev ont récemment signé un accord permettant à C14 d'établir une "garde municipale" pour patrouiller dans les rues; trois de ces groupes fascistes dirigées par des milices sont déjà enregistrées à Kiev, et au moins 21 opèrent dans d'autres villes.

Dans un monde idéal, le président Petro Porochenko purgerait la police et le ministère de l'Intérieur des sympathisants d'extrême droite, dont le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov, qui entretient des liens étroits avec le dirigeant d'Azov Andriy Biletsky, ainsi que Sergei Korotkykh, un vétéran d'Azov qui est maintenant un haut fonctionnaire de police. Mais Porochenko risquerait des répercussions majeures s'il le faisait; Avakov est son principal rival politique et le ministère qu'il dirige contrôle la police, la garde nationale et plusieurs anciennes milices.

Comme l'a noté un analyste ukrainien en décembre, le contrôle de ces forces rend Avakov extrêmement puissant et la présidence de Porochenko pourrait ne pas être assez forte pour résister à une confrontation directe avec Avakov et qu'une tentative pour le renverser ou de frapper sa base de pouvoir pourrait bien produire. Porochenko a subi de fréquentes menaces verbales, y compris des appels à la révolution, de la part de groupes ultranationalistes, il peut donc croire qu'il a besoin d'Avakov pour les contrôler.

Le statut du Parti populaire d'Avakov en tant que principal partenaire de la coalition parlementaire ukrainienne augmente l'influence d'Avakov sur le bloc de Porochenko. Une tentative de renvoi d'Avakov pourrait mettre en péril la faible majorité législative de Porochenko et conduire à des élections législatives anticipées. Compte tenu de l' impopularité actuelle de Porochenko, c'est un scénario qu'il tentera probablement d'éviter.

Malgré sa position de faiblesse, Porochenko a encore quelques options pour réduire la menace de l'extrême droite. Bien qu'Avakov contrôle la police et la garde nationale ukrainiennes, Porochenko commande toujours les services de sécurité et de renseignement ukrainiens, le SBU, et pourrait ordonner à l'agence de couper ses liens avec C14 et d'autres groupes extrémistes. Porochenko devrait également exprimer publiquement son soutien aux groupes marginalisés comme les communautés rom et les LGBT, et affirmer son engagement à protéger leurs droits.

Les diplomates occidentaux et les organisations de défense des droits de l'homme doivent exhorter le gouvernement ukrainien à respecter l'État de droit et à cesser de permettre à l'extrême droite d'agir en toute impunité. Les donateurs internationaux peuvent aider en finançant davantage d'initiatives telles que les projets de l'Agence des États-Unis pour le développement international soutenant la formation d'avocats et de défenseurs des droits humains ukrainiens et améliorant l'accès équitable au système judiciaire pour les communautés marginalisées.

Il n'y a pas de moyen facile d'éradiquer l'extrémisme virulent de l'extrême droite qui empoisonne la politique et la vie publique ukrainienne, mais sans des efforts vigoureux et immédiats pour la contrer, elle pourrait bientôt mettre en danger l'État lui-même.

Josh Cohen est un ancien responsable de projet de l'USAID impliqué dans la gestion de projets de réforme économique dans l'ex-Union soviétique.

Lien de l’article en anglais:

https://www.reuters.com/article/us-cohen-ukraine-commentary-idUSKBN1GV2TY