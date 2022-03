Les jeunes novices souvent victime d’une pédophilie endémique dans les temples bouddhistes du Cambodge

«J'habitais à la pagode. Il y avait un moine qui me maltraitait», a déclaré un jeune garçon à Alastair Hilton selon son étude de 2008 intitulée «I Thought It Could Never Happen To Boys». L'enfant a dit qu'on l'avait obligé à accomplir des actes sexuels et qu'on l'avait même forcé à manger des excréments. «Je n'ai osé le dire à personne. Je ne voulais pas que tout le monde le sache. J'avais tellement honte d’avoir été maltraité.»

Ces dernières années, un certain nombre de cas de moines abusant sexuellement d'enfants ont été rapportés par les médias anglophones du Cambodge. En septembre 2015, un moine de 20 ans de la province de Kratie a été arrêté pour avoir prétendument violé une jeune fille de 14 ans. En novembre de cette même année, l’abbé d'une pagode rurale de la province de Siem Reap a reconnu avoir violé dix garçons. Et, en janvier 2016, un moine âgé – qui n'avait été ordonné que depuis un mois – a avoué avoir violé deux jeunes filles dans la province de Battambang.

«Un garçon et une fille sur 20 au Cambodge subissent une forme d'abus sexuel avant leur 18e anniversaire», a déclaré Bruce Grant, responsable de la protection de l'enfance à l'Unicef ​​Cambodge. «Les preuves dans le monde entier montrent clairement que les enfants séparés de leur famille et vivant dans des institutions de soins résidentiels et des institutions religieuses courent un risque accru de violence et d'abus.»

On estime que 95% des 15 millions d'habitants du Cambodge sont des bouddhistes Theravada. Les pagodes du pays offrent à de nombreux enfants – majoritairement des garçons – une résidence temporaire et une éducation que les Cambodgiens pauvres des provinces ne peuvent souvent pas se permettre.

Malgré la récente série d'affaires très médiatisées, la question de la maltraitance des enfants n'a pas été abordée lors du 24e congrès des moines bouddhistes, qui s'est tenu à Phnom Penh en décembre 2015, au grand désarroi de nombreux défenseurs de la protection de l'enfance.

«Chaque fois qu'une institution est consciente du problème d'abus sexuel des enfants et ne prend pas de mesures rapides et substantielles pour résoudre le problème, une occasion claire de protéger les enfants a été manquée et la réputation de l'institution est entachée», a déclaré Mike Nowlin, directeur national adjoint de Hagar Cambodge.

Min Khin, le ministre des cultes et des religions, a affirmé à Southeast Asia Globe qu'il était trop occupé pour commenter, tandis que Phlok Phan, secrétaire d'État du même ministère, a déclaré qu'il était au courant des cas mais préférerait qu'un autre responsable commente la question.

Pour Alastair Hilton, conseiller technique de First Step Cambodia, une ONG spécialisée dans l'accompagnement des hommes victimes d'abus sexuels, le fait que la maltraitance des enfants n'ait pas été mentionnée lors du congrès a probablement été causé par «leur manque total de connaissances ou leur indifférence face à ce problème.».

Il a ajouté qu'il était important de ne pas tirer de conclusions hâtives sur les abus sexuels dans les pagodes. «Il y a une tendance à faire des comparaisons entre ce qui se passe dans les pagodes bouddhistes [du Cambodge] et ce qui s'est passé dans les églises catholiques», a-t-il précisé, faisant référence à la découverte d'abus sexuels systématiques et institutionnels de jeunes garçons par des prêtres catholiques en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs.

Le Phnom Penh Post a cité James McCabe, chef de l'Unité de protection de l'enfance au Cambodge, disant que «le bouddhisme au Cambodge était confronté à un défi similaire» à celui de l'église catholique en Europe et que, peut-être, cela a beaucoup à voir avec la vie de célibat que les moines sont censés avoir.

Hilton n'est pas d'accord, affirmant qu'il n'y a aucune preuve d'une dissimulation institutionnelle dans la veine de l'Église catholique. «Partout où vous avez des personnes en charge des enfants, sans politiques de protection de l'enfance adéquates, les enfants sont des personnes à risque... nous devons mieux comprendre la dynamique complexe en jeu il faut se méfier des comparaisons en l'absence de connaissances locales et spécifiques», a-t-il ajouté.

Néanmoins, Hilton pense que si une étude rétrospective demandait aux hommes qui vivaient dans des pagodes lorsqu'ils étaient enfants si des abus sexuels avaient eu lieu, les résultats seraient surprenants, tandis que Nowlin a déclaré que «beaucoup d’anciennes victimes pourraient se manifester dans les années à venir».

Selon Hilton, la question n'est pas strictement liée aux pagodes et aux moines bouddhistes. «Il faut que toute la société cambodgienne se concentre réellement sur cette question des abus sexuels contre les enfants. C'est un problème de sensibilisation, de compréhension et du fait qu’on ne pose pas les bonnes questions», a-t-il déclaré.

Parmi les ONG et les autorités cambodgiennes, il semble y avoir un manque de sensibilisation. Par exemple, Naly Pilorge, directrice de l'ONG de défense des droits de l'homme Licadho, qui a un programme de «surveillance et de défense des droits de l'enfant», a déclaré dans un e-mail: «Nous ne sommes pas vraiment spécialisés dans les abus commis sur des enfants par des chefs religieux», ajoutant qu'elle n'était «même pas sûr» à qui adresser le Southeast Asia Globe pour se renseigner sur ce sujet.

Grant a déclaré que malgré l'arrestation de l'auteur présumé dans l'affaire de Siem Reap, il y avait des «lacunes inquiétantes» dans les réponses à donner. «La confidentialité de la victime présumée n'a pas été protégée, peu d'assistance a été fournie par les agences gouvernementales et la prise en charge des enfants a été principalement laissée aux ONG», a-t-il déclaré. «Le ministère des Cultes et de la Religion, avec le soutien de l'Unicef ​​et des services sociaux du Cambodge, élabore un programme de protection de l'enfance à intégrer aux trois niveaux du système éducatif bouddhiste.»

Selon Jarrett Davis, un consultant en recherche indépendant qui a étudié les abus sexuels au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines, le nombre de cas de maltraitance d'enfants est exacerbé par un «manque de vigilance». «Les gens ne s'attendent pas à le trouver parmi les chefs religieux, car ce serait très honteux, donc les gens ne font aucune recherche dans cette direction», a-t-il expliqué, ajoutant que cela est encore aggravé parce que la grande majorité des enfants qui résident dans les pagodes sont de sexe masculin.

En novembre 2015, Southeast Asia Globe a fait état du nombre alarmant de garçons qui avaient été abusés sexuellement au Cambodge et de l'affirmation selon laquelle lorsque les garçons sont abusés sexuellement, le problème est pris moins au sérieux que lorsqu'il s’agit de filles.

Hilton a déclaré que First Step Cambodia aide certains des garçons qui ont été maltraités par le moine à Siem Reap. «Ils n'avaient jamais entendu parler de violence [masculine] auparavant, pas plus que la plupart des adultes qui les entouraient. C'était un choc complet; ils n'ont jamais pensé que cela pouvait arriver aux garçons», a-t-il expliqué.

Selon Nowlin, l'attention accrue des médias et la recherche sur les abus sexuels sur les enfants ont «contribué à améliorer la sensibilisation du public, ce qui conduit finalement à des taux de signalement plus élevés de la part des victimes» et que les autorités bouddhistes ont maintenant la possibilité de prendre l'initiative pour améliorer cela.

«En reconnaissant qu'il y a eu des problèmes, et en établissant par la suite un plan d'action solide pour s'associer à leurs communautés locales afin de promouvoir la sécurité, les enfants en bénéficieront grandement», a-t-il précisé. «Cette transparence et cette responsabilité seront très appréciées et respectées dans la communauté et, en fin de compte, réduiront le nombre de victimes d'abus sexuels sur des enfants.»

