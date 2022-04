A cause d’un accord de sécurité avec la Chine, les Îles Salomon sont menacées d’invasion par les USA et l’Australie

Un spectre hante le Pacifique. Il se concentre sur les îles Salomon aujourd'hui, mais a des yeux partout et pourrait bondir n'importe où ensuite.

Non, je ne parle pas de la Chine. Je parle de nous.

Plus précisément, je parle d'un type particulier d'expert occidental en matière de sécurité, qui vante les mérites du danger et aspire à la confrontation. Et je parle de la façon dont nos politiciens se comportent lorsqu'ils s'efforcent de gagner des voix en attisant la peur du monde en dehors de nos frontières.

La saga de la «base militaire» de la Chine aux Îles Salomon montre à quel point un tel comportement est inutile, à la fois pour nos propres intérêts et pour les habitants du Pacifique.

Si vous avez manqué les dernières informations concernant les Îles Salomon, voici ce qui s'est passé.

Fin mars, des journalistes ont révélé que la Chine et les Îles Salomon avaient signé un accord politique. Un membre du gouvernement des Îles Salomon a également divulgué un projet d'accord de sécurité plus large avec la Chine. En avril, cet accord a été finalisé et signé. C'est court et clair. Les Salomon peuvent demander à la Chine de fournir une assistance policière et militaire. Si, et seulement si, le gouvernement des Îles Salomon en place y consent, la Chine peut «faire accoster ses navires, effectuer un ravitaillement logistique, faire escale aux Îles Salomon, et les forces chinoises compétentes peuvent être utilisées pour protéger la sécurité du personnel chinois et des grands projets de la Chine aux Îles Salomon. Des bases permanentes chinoises ne sont pas mentionnées.

Cela, cependant, n'a pas empêché les experts des antipodes de s’empresser de clamer la menace d'une base chinoise. Pour être juste, peu sont allés aussi loin que David Llewellyn-Smith, qui a exigé que l'Australie envahisse préventivement les Salomon. Ce qu’il a dit est aberrant (bien que cela n'empêche pas qu’il ait été cité sans critique dans le Courier Mail). Mais tous parlaient d'une base comme d'une quasi-certitude.

Puis les politiciens se sont jetés sur l’os. Penny Wong, qui affiche normalement une compréhension impressionnante de l'aide internationale et du Pacifique, a décrié l'accord comme le «pire échec de la politique étrangère australienne dans le Pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale». Peter Dutton a averti que l'Australie pouvait désormais s'attendre à ce que «les Chinois fassent tout ce qu'ils veulent (Bien qu'il ait ajouté avec optimisme qu'il était peu probable qu'ils le fassent avant les élections)». Barnaby Joyce s'inquiétait du fait que Salomon devienne un «petit Cuba au large de nos côtes» (les Îles Salomon se trouvent à plus de 1500 km de l'Australie; Cuba est à environ 200 km des États-Unis).

Suite à ce brouhaha, beaucoup a été perdu. L'Australie a son propre accord de sécurité avec les Îles Salomon. Il est formulé avec plus de soin, mais il accorde à l'Australie des pouvoirs similaires à ceux de la Chine. Et la Chine a déjà un accord de sécurité avec les Fidji. En effet, on parlait réellement d'une base lors de la signature de cet accord, mais aucune base ne s'est matérialisée, et l'accord n'a eu aucun effet sur la sécurité régionale.

Et comme l'a souligné Scott Morrison, Manasseh Sogavare, le premier ministre des Îles Salomon, a explicitement exclu une base chinoise. Certes, Sogavare est un manœuvrier politique qu'on ne peut pas croire sur parole. Mais une base chinoise aux Salomon ne sert ni ses intérêts, ni ceux des Chinois.

Cela ne sert pas les intérêts de Sogavare car cela ne lui donnera pas ce qu'il veut – une emprise plus forte sur le pouvoir. Il est impopulaire à Honiara. Son élection a provoqué des émeutes. Tout comme son affrontement avec le premier ministre malais Daniel Suidani. Il veut donc une formation de la police chinoise et peut-être une assistance militaire en période d'instabilité. Mais une base n'aidera pas.

Les Salomon sont un pays sinophobe et la présence évidente d'une base augmentera l'impopularité de Sogavare. Cela mettrait également en péril le soutien à la sécurité qu'il reçoit de l'Australie, ainsi que l'aide australienne. (Selon ma meilleure estimation, basée sur les promesses chinoises, qui sont probablement exagérées, l'Australie a accordé plus de 2,5 fois plus d'aide aux Salomon qu’en 2019, l'année la plus récente avec des données.)

Je ne défends pas Sogavare. Je préférerais que la police chinoise ne l'aide pas. Mais une base n'est pas dans son intérêt. Et il n'est pas dupe.

Une base n'est pas non plus dans l'intérêt de la Chine. Je n'aime pas les dirigeants politiques répressifs de la Chine. Mais leurs ambitions militaires se limitent aux endroits qu'ils considèrent comme faisant partie de la Chine. Ce qu'ils ont fait ou veulent faire au Tibet, au Xinjiang, à Hong Kong et à Taïwan est odieux. Mais l'Australie n'est pas la prochaine cible de leur liste.

En dehors de leur sphère d'influence immédiate, ils veulent du commerce. Ils ont besoin du commerce et de la richesse qu'il apporte pour soutenir le règlement politique qui les maintient prospères et au pouvoir. Toute guerre qui verrait la Chine menacer l'Australie depuis les Îles Salomon entraînerait dans son sillage des sanctions ruineuses (Les bases américaines à Guam et à Okinawa seraient aussi un casse-tête, j'imagine.)

L'accord de sécurité plus large est utile à la Chine: il lui donne la possibilité de protéger les ressortissants chinois et les intérêts commerciaux chinois si des émeutes éclatent. Mais ils n'ont pas besoin d'une base pour cela. Une base serait coûteuse, difficile à établir dans un pays avec peu de terres disponibles, et très probablement inutile lors du prochain changement de gouvernement des Salomon.

Je ne suis pas partisan de l'accord de sécurité. Mais il ne s’agit pas d’une base. Et ce n'est pas une catastrophe.

Notre comportement comme si c'était une catastrophe est cependant nuisible.

C'est préjudiciable à des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car le principal avantage que nous avons sur la Chine dans le Pacifique est le soft power. A cause du racisme anti-chinois et suite à une saine méfiance à l'égard du gouvernement autoritaire chinois, la plupart des habitants des pays du Pacifique, y compris les élites politiques, hésitent davantage à traiter avec la Chine qu'avec nous.

Bien sûr, l'argent parle, et la Chine peut se procurer de l'influence, mais nous sommes un peu mieux aimés qu’elle. Et cela aide. Pourtant, nous perdons cet avantage chaque fois que nous parlons d'envahir les pays du Pacifique, ou appelons cette région notre «arrière-cour», ou tordons grossièrement les bras des politiciens du Pacifique. Le Pacifique n'est pas une colonie comme la Tasmanie. C'est un archipel de pays indépendants. Cela signifie que la diplomatie est nécessaire et que les crises de colère ne sont d'aucune utilité.

Pire encore, notre propension à considérer le Pacifique comme un échiquier géostratégique a des conséquences pour les habitants de la région. L'aide géopolitique est trop souvent transactionnelle et mal centrée sur les besoins des populations. Elle est moins susceptible de favoriser le développement.

Il existe une alternative: choisir le réalisme plutôt que le battage médiatique dans notre appréciation collective. Et gagner sur le terrain du soft power en étant un partenaire respectueux et fiable. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce n'est pas impossible. Pourtant, cela nous a complètement échappé dans la pagaille des dernières semaines.

Cet article a été publié pour la première fois sur le blog Devpolicy et a été republié avec l’autorisation de l’auteur.

Lien de l’article en anglais:

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/26/temper-tantrums-and-invasion-threats-over-solomon-islands-deal-with-china-will-push-pacific-allies-away