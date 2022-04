Des néo-nazis ukrainiens ont torturé un athlète juif d'arts martiaux mixtes anti-guerre

Ryndovskiy, triple médaillé mondial dans le sport de lutte Sambo, est vu dans les vidéos avec une grave coupure à la tête alors qu'il se fait hurler dessus par ses ravisseurs. Une photo apparaît également de Ryndovskiy avec de graves blessures au visage.

Dans la vidéo et la photo postées sur Telegram, le haut de la tête de Ryndovskiy reste couvert et il n'a été identifié que par ses tatouages ​​notables, y compris un symbole juif de l'étoile de David sur son genou gauche.

Plus tard, un rapport est apparu sur le site Web sportif espagnol Marca indiquant que Ryndovskiy avait été abattu et exécuté, mais cette affirmation n'a pas encore été vérifiée.

L'identité des ravisseurs de Ryndovskiy n'a toujours pas été révélée.

Ryndovskiy est apparemment devenu une cible pour les diverses forces politiques d'extrême droite ukrainiennes après avoir visité la République populaire de Lougansk contrôlée par les séparatistes et la République populaire de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Il s'était entraîné dans un gymnase MMA en Tchétchénie avec des athlètes russes avant l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin.

De plus, il est juif et a posté des messages anti-guerre sur sa chaîne de médias sociaux Twitch ces dernières semaines, provoquant la colère des forces politiques d'extrême droite ukrainiennes.

La capture et la torture de Ryndovskiy indiquent une situation politique de plus en plus violente en Ukraine, où les forces de droite soutenues par l'OTAN utilisent maintenant la guerre avec la Russie pour assassiner et terroriser les ennemis politiques et les supposés subversifs sapant l'effort de guerre de Kiev.

Le 6 mars, les médias ukrainiens ont rapporté que Mikhail et Alexander Kononovich, du Parti communiste ukrainien interdit par le gouvernement, avaient été arrêtés par les services secrets ukrainiens (SBU) pour avoir diffusé «des opinions pro-russes et pro-biélorusses» (voir: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2022/03/les-autorites-ukrainiennes-emprisonnent-deux-jeunes-communistes-ukrainiens-et-menacent-de-les-executer.html).

Depuis le début de la guerre, plusieurs membres du parti d'opposition pro-russe Plate-forme pour la vie ont été menacés ou arrêtés. Le chef du parti, Viktor Medvedtchouk, a été contraint de fuir l'assignation à résidence après avoir reçu plusieurs menaces de mort, selon des informations. Medvedchuk, qui est un ami personnel du président russe Vladimir Poutine, a été accusé de trahison en mai de l'année dernière. Plusieurs chaînes de télévision qui lui étaient affiliées ont été fermées de manière antidémocratique par le gouvernement du président Volodymyr Zelensky.

Avant le début de la guerre le 24 février, des sondages d'opinion politique avaient indiqué que le parti d'opposition pro-russe Plate-forme pour la vie était en tête ou finissait à la deuxième place lors d'éventuelles élections législatives.

Cela aurait gravement sapé l'orientation pro-OTAN de Kiev et sa position militariste envers la Russie.

À la suite du coup d'État soutenu par les États-Unis contre le président pro-russe Viktor Ianoukovitch, les divers groupes d'extrême droite ukrainiens, tels que le secteur droit, le C14 et le bataillon Azov, ont régulièrement commis des crimes contre des opposants politiques et des minorités ethniques, ayant suscité peu de réaction de la part des autorités ukrainiennes et du gouvernement.

Parmi leur liste de crimes figurent des attaques contre des camps de Roms, qui comprennent des incendies criminels, le meurtre de plusieurs journalistes et le meurtre d'un garçon de trois ans lors d’un assassinat politique raté.

Aujourd'hui, comme le montre l'enlèvement de Ryndovskiy, l'extrême droite, de plus en plus massivement armée par le flot de matériel de guerre en provenance des puissances occidentales, a reçu l'autorisation d'intensifier ses assauts violents et d'œuvrer à l'élimination des opposants à la guerre.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2022/03/09/umma-m09.html