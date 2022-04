L'histoire du nazisme en Ukraine. Qui est Stepan Bandera?

Des centaines d'Ukrainiens ont assisté à des marches célébrant les soldats SS nazis, y compris lors du premier événement de ce type à Kiev. Cette marche de la broderie a eu lieu dans la capitale le 28 avril, jour du 78e anniversaire de la création de la 14e division de grenadiers Waffen SS ukrainienne, également connue sous le nom de 1ère galicienne. C'était une force mise en place sous les auspices de l'occupation allemande composée de volontaires et de conscrits ethniques ukrainiens et allemands. Les marcheurs tenaient des banderoles affichant le symbole de l'unité.

Les Américains, les Européens et d'autres dans le monde connaissent-ils la vérité sur l'Ukraine et son histoire d'idéologie nazie?

C'est une tragédie en devenir. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est répréhensible et n'aurait jamais dû se produire, mais c'est un fait que le président russe Vladimir Poutine avait averti pendant plusieurs années Washington et ses alliés d'un danger imminent, que l'expansion de l'OTAN à ses frontières pourrait conduire à une confrontation militaire.

Son nom est Stepan Bandera. Il est considéré comme un héros ukrainien qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était le chef de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN/B), une organisation d'extrême droite. Bandera est né dans une famille gréco-catholique de Galice qui faisait partie de l'empire austro-hongrois, mais plus tard dans la vie, il est devenu un nationaliste ukrainien radical après l'effondrement de son pays de naissance, qui est d’abord devenu la République populaire d'Ukraine occidentale avant d’être annexé par la Pologne après la guerre polono-soviétique de 1919-1920.

En 1934, Bandera, opposé à la nouvelle évolution géopolitique, avait organisé l'assassinat du ministre polonais de l'Intérieur, Bronislaw Pieracki.

Adolf Hitler comme "l'idée nationale" de l'Ukraine

Bandera a été arrêté pour ce crime, reconnu coupable et condamné à mort, mais sa condamnation a ensuite été commuée en une peine à perpétuité.

En 1939, à la suite de l'invasion germano-soviétique de la Pologne, également connue sous le nom de campagne de septembre, le pays fut divisé en vertu du traité frontalier germano-soviétique. Peu de temps après, Bandera a été libéré de prison et a déménagé à Cracovie, en Pologne, une ville occupée par les nazis.

Bandera était convaincu que travailler avec les nazis lui permettrait d'établir son propre gouvernement en Ukraine menant à une nation indépendante qui serait alliée aux nazis et libre de l'occupation soviétique. Il était bien connu que les nazis, Bandera et ses lieutenants de son organisation accusaient les Juifs d'avoir établi le communisme en Ukraine, car une déclaration de Bandera à l'époque disait que:

«Les Juifs de l'Union soviétique sont les partisans les plus fidèles du régime bolchevique et l'avant-garde de l'impérialisme moscovite en Ukraine.»

Puis en juin 1941, les nazis ont envahi l'URSS et occupé Lvov, la capitale de la Galice orientale, et c'est là que l'OUN/B a collaboré avec la Grande Allemagne national-socialiste d’Adolf Hitler et a organisé des «pogroms» de génocide contre les juifs et les polonais, y compris les hommes, femmes et enfants de tous âges pendant toute la durée de la guerre.

Ensuite, la relation entre les nazis et la faction Bandera s'est compliquée. Pendant la guerre, une déclaration d'indépendance ou ce qu'on appelle l'acte de restauration de l'État ukrainien a été annoncée en hommage à Bandera par ses propres lieutenants.

Dans le même temps, la déclaration d'une Ukraine indépendante est devenue une préoccupation sérieuse pour le régime nazi puisqu'il voulait conserver l'Ukraine sous sa sphère d'influence. Ainsi, l'alliance entre les nationalistes ukrainiens et les nazis est devenue problématique.

Le 15 septembre 1941, la Gestapo a arrêté les dirigeants de l'OUN/B, dont Bandera et Yaroslav Stetsko, qui était le premier ministre du gouvernement national ukrainien, parce qu’ils avaient refusé l'acte de renouvellement de l'État ukrainien.

En janvier 1942, Bandera se retrouve dans le camp de prisonniers de Sachsenhausen, un camp pour prisonniers politiques de haut niveau où les détenus étaient particulièrement bien traités.

En 1944, les Soviétiques et les forces alliées commençaient à libérer les territoires occupés par les nazis. Les nazis ont donc recruté Bandera et Stetsko pour créer des diversions afin d'aider à détruire les forces soviétiques qui gagnaient du terrain.

Bandera qui était encore le chef de l'OUN/B a déménagé en Allemagne de l'Ouest avec sa famille et a continué à travailler avec des organisations anti-communistes et fascistes pendant de nombreuses années comme le Conseil suprême de libération ukrainien et le Bloc des nations anti-bolcheviques.

En 1959, Bandera a été empoisonné par du gaz cyanure et deux ans plus tard, la justice allemande a affirmé que le KGB était à l'origine de son assassinat. En 2022, Bandera reste un héros pour les néo-nazis en Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne soutiennent l'Ukraine, qui se trouve être l'un des pays les plus corrompus au monde, avec des violations avérées des droits de l'homme et des liens étroits avec des néonazis qui admirent Adolf Hitler et Stepan Bandera. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, je ne sais pas ce que c'est.

Après la guerre, la CIA recrute des anciens nazis

Un extrait de l’article que l'auteur et journaliste Wayne Madsen a écrit en 2016 intitulé «CIA: Undermining and Nazifying Ukraine Since 1953» (lien: https://www.strategic-culture.org/news/2016/01/08/cia-undermining-and-nazifying-ukraine-since-1953/:

«La récente déclassification de plus de 3800 documents par la Central Intelligence Agency fournit une preuve détaillée que depuis 1953, la CIA a mené deux programmes majeurs visant non seulement à déstabiliser l'Ukraine, mais aussi à la nazifier avec les partisans du dirigeant nazi ukrainien de la Seconde Guerre mondiale Stepan Bandera.»

Le nazisme existe en Ukraine depuis longtemps dans le cadre du projet AERODYNAMIC de la CIA dont le but était de «pourvoir à l'exploitation et à l'expansion du mouvement de résistance ukrainien anti-soviétique à des fins de guerre froide et de guerre chaude».

Les principaux groupes soutenus étaient «le Conseil suprême de libération (UBVR) et son armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), l'étranger, la représentation du Conseil suprême ukrainien de libération (ZPUHVR) en Europe occidentale et aux États-Unis, et d'autres organisations telles que l'OUN/B».

On peut dire que pendant près de 70 ans, l'opération de nazification de l'Ukraine menée par la CIA a été un succès.

Cependant, la version antérieure du projet AERODYNAMIC visait à déstabiliser l'Ukraine avec des Ukrainiens exilés formés par la CIA opérant à l'intérieur des territoires soviéto-ukrainiens.

La CIA a coordonné des parachutages de communications, de fournitures, d'armes et de munitions à ses agents à l'intérieur du territoire ukrainien qui avaient été formés en Allemagne de l'Ouest par l'unité de renseignement politique et psychologique (FI-PP) de l'armée américaine. En d'autres termes, la CIA est coupable d'avoir aidé les néo-nazis ou ce que nous pouvons appeler les «fascistes» en Ukraine afin de combattre les communistes.

Aujourd'hui, les groupes néonazis d'extrême droite constituent un grave problème pour le peuple ukrainien, car bon nombre de ces extrémistes sont intégrés à divers niveaux du gouvernement ukrainien, notamment des membres des tristement célèbres bataillons Azov et Aidar.

Les deux groupes ont également été impliqués dans le coup d'État de Maidan en 2014 qui a renversé le président pro-russe Viktor Ianoukovitch , un coup d'État soutenu par les États-Unis et l'Union européenne.

D'autres groupes néonazis d'extrême droite qui ont également été impliqués dans le coup d'État de Maïdan étaient le pravy Sektor (secteur droit) et le parti Svoboda. En d'autres termes, les États-Unis et leurs alliés européens ont créé un monstre et cela ne fera qu'empirer pour les Ukrainiens dans les années à venir.

Récemment, un journaliste de télévision ukrainien du nom de Fahruddin Sharafmal a cité Adolf Eichmann, un criminel de guerre nazi en direct à la télévision:

«Et étant donné que la Russie nous appelle des nazis, des fascistes en tout cas – je me permettrai de citer Adolf Eichmann qui a dit que pour détruire une nation, il faut d'abord liquider ses enfants parce que si vous ne tuez que des parents – ces enfants grandiront et chercheront à se venger, mais si vous tuez des enfants, ils ne grandiront jamais et la nation s'éteindra.» (Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien de l’article original ci-dessous)

Lien de l’article en anglais:

https://silentcrownews.com/?p=7205