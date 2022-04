Le mouvement communiste français est-il mort ?

Par Nikos Mottas pour In Defense of Communism le vendredi 15 avril 2022

Macron contre Le Pen et Le Pen contre Macron. Une fois de plus le peuple français est appelé à choisir entre «Charybde» et «Scylla», enfermé dans la notion du «moins mal».

On a vu ce jeu par le passé: en 2017, quand Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient à nouveau les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle, ainsi qu'en 2002 quand Jacques Chirac affrontait Jean-Marie Le Pen passé second laissant derrière lui le social-démocrate Lionel Jospin.

Le système politique bourgeois qui alimente et nourrit systématiquement l'extrême droite, l'utilisant comme un «croque-mitaine» contre la radicalisation de la classe ouvrière, est le même qui, lors des élections, met en place des «fronts démocratiques» et des «fronts contre le populisme».

Malheureusement, l'incapacité totale du mouvement communiste français à exprimer et à mobiliser la classe ouvrière et les couches populaires vers une direction radicale en conflit avec la direction bourgeoise et les intérêts du capital, a contribué de manière significative à l'enfermement du peuple dans la politique de l'établissement capitaliste. Le premier tour des élections françaises de 2022 a montré que le mouvement communiste de France reste plongé dans la disgrâce politique, incapable d'influencer les développements en faveur des masses laborieuses.

Évidemment, quand on parle de mouvement communiste, on ne fait pas référence au gauchiste Jean-Luc Mélenchon et à son parti «La France Insoumise» qui s'est classé troisième avec 21,95 % au premier tour. Mélenchon n'a rien à voir avec le socialisme-communisme. A la lecture du programme politique et des positions de «La France Insoumise», on comprend bien que Monsieur Mélenchon exprime une plate-forme social-démocrate visant à gérer le système capitaliste. Les quelques slogans radicaux (par exemple Désengagement de l'OTAN) ne suffisent certainement pas à masquer la nature réelle de «La France Insoumise» en tant que parti de l'établissement bourgeois qui vise à maintenir les masses populaires dans des perceptions réformistes.

Après tout, étant membre de la «Gauche unitaire européenne» (GUE/NGL) au Parlement européen, aux côtés d'autres partis sociaux-démocrates comme le Grec SYRIZA, l'Allemand Die Linke et l'Espagnol Podemos, le parti de Mélenchon agit comme un « rempart » contre la radicalisation de l'indignation populaire, en répandant des illusions sur une gestion dite «pro-populaire» du capitalisme, la «réforme» de l'UE et des traités européens, la promotion du «Green New Deal» comme antidote à la crise capitaliste.

La génération idéologique et le discrédit du Parti communiste français

Au premier tour des élections françaises, le candidat du Parti communiste français (PCF) Fabien Roussel n'a obtenu que 2,28% des voix. C'est la première fois depuis 2007 que le PCF participe à l'élection présidentielle avec son propre candidat; en 2012 et 2017 le parti avait entériné la candidature de Mélenchon. Pourtant, le discrédit apparent du PCF par les électeurs n'est pas nouveau. Aux élections de 2007, la candidate du parti d'alors, Marie-Georges Buffet, avait obtenu 1,93% tandis qu'en 2002, Robert Hue avait obtenu 3,37%.

L'effondrement électoral du Parti communiste français - le parti autrefois puissant de Maurice Thorez et de Jacques Duclos - reflète sa mutation et sa dégénérescence idéologique et politique, un processus qui a commencé il y a plusieurs décennies lorsque le PCF a adopté le courant opportuniste de l'eurocommunisme et s'est distancié des fondements idéologiques du marxisme-léninisme. Dans les années qui ont suivi les renversements de la contre-révolution en Union soviétique et en Europe de l'Est, la mutation réformiste du Parti communiste français s'est accélérée de manière irréversible, malgré les efforts honnêtes de certains des membres du parti pour résister à la dégénérescence idéologique.