Les crimes de guerre ne feront qu'empirer les choses pour la Russie alors que les Ukrainiens se préparent à se battre jusqu'au bout

Les massacres sont des moments essentiels de l'histoire – leur influence est souvent supérieure à celle des batailles célèbres – car ils envoient à des communautés entières le message que leur existence est menacée par un ennemi commun. Si le but d'un massacre de masse est d'intimider toute une population, en réalité les exemples, d'Amritsar à My-Lai, montrent qu'il a généralement l'effet inverse. La mort de 410 civils aux mains de l'armée russe dans la ville de Bucha à l'extérieur de Kiev pourrait bien rejoindre la liste macabre des massacres qui façonnent de façon permanente les relations entre les nations.

Pourquoi l'armée russe a-t-elle commis ces crimes? Ils vont à l'encontre des intérêts du Kremlin qui, il y a cinq semaines, s'était persuadé qu'une partie de la population ukrainienne accueillerait à bras ouverts une intervention russe. Ces atrocités sont le résultat plus ou moins inévitable d’un plan d'invasion mal conçu, basé sur des illusions, et exécuté par des troupes indisciplinées et manquant d’entrainement. Des soldats mal préparés comme ceux-ci face à une population hostile sont particulièrement dangereux d'après mon expérience, car ils en viennent rapidement à croire qu'ils sont espionnés, en butte à des snipers et généralement trahis par la population locale.

C’est ce qui s’est passé à Motyzhyn, aux environs de Kiev: la chef du village, son mari et son fils ont été tués et enterrés par les forces russes dans une tombe peu profonde creusée dans le sable. «Il y a eu des occupants russes ici, a déclaré un responsable du ministère ukrainien de l'Intérieur qui a montré les corps aux journalistes. Ils ont torturé et assassiné toute la famille du chef du village. Les occupants les soupçonnaient de collaborer avec nos militaires, en indiquant des cibles à notre artillerie.»

Ce genre de choses est caractéristique de troupes qui sont sous le feu de l’ennemi et qui sont dans un état de paranoïa élevé: elles cherchent quelqu'un à blâmer. Mais même si la décision d'exécuter un villageois innocent est prise sur le terrain par un jeune de 20 ans paniqué, cela n'absout en rien les généraux et les politiciens qui ont une idée claire de ce qui se passe même s'ils n'ont pas donné directement l'ordre de tuer. Il est possible qu’ils aient pensé que quelques tirs de mitraille supprimeraient l'opposition locale, sans se rendre compte que, tout au contraire, cela l’encourage et la légitime.

Tous les massacres ont des caractéristiques communes, mais ceux qui ont été perpétrés par les troupes russes dans le nord de l'Ukraine se caractérisent par une violence incontrôlée et inutile de troupes souvent ivres, au vu du nombre de bouteilles de vodka et de whisky disséminées autour de leurs positions, considérant tous les civils comme un gibier hostile et légitime, même lorsqu'il s'agit manifestement de familles en fuite.

Paradoxalement, les cadavres ne sont retrouvés que maintenant, alors que les négociateurs russes ont annoncé la semaine dernière, lors de pourparlers de paix avec une délégation ukrainienne à Istanbul, qu'ils retiraient leurs forces autour de Kiev et de Tchernihiv dans le nord du pays en signe de bonne volonté. Le fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour supprimer les preuves d'atrocités avant la retraite, à part quelques tentatives ratées de brûler des corps, donne une idée de la nature décousue de l'effort de guerre russe.

Les images de ces meurtres mal dissimulés horrifient le monde, mais détournent l'attention d'un échec incontestable de la Russie dans le nord de l'Ukraine. Quelques troupes russes seraient encore présentes lundi autour de Tchernihiv, près de la frontière biélorusse, mais elles ont quitté les alentours de Kiev. Il est probable que ces forces seront déplacées pour aller renforcer les positions russes dans le Donbass, dans le sud-est de l'Ukraine, mais elles auraient subi de lourdes pertes et des pertes d'équipement et devront donc être rééquipées et réorganisées.

La retraite russe et les révélations sur les atrocités et les crimes de guerre possibles auront un impact sur la façon dont les autres nations voient la guerre, faisant pencher la balance vers ceux qui veulent voir la Russie vaincue en Ukraine, et contre ceux qui veulent une paix de compromis avec le président Poutine, lui permettant de dire qu'il a réalisé quelque chose par sa guerre. Pendant ce temps, ceux qui plaident pour une interdiction totale de l'importation de pétrole et de gaz russes en Europe seront renforcés et bénéficieront d'un plus grand soutien populaire.

Une réaction aussi violente à la dernière boucherie est sans doute compréhensible, mais elle ne sera pas nécessairement bonne pour les 44 millions d'Ukrainiens. Aussi monstrueux que soient les massacres, la guerre pourrait encore s'aggraver si la Russie s'engage dans des tactiques dites de «viande hachée» dans le sud-est de l'Ukraine, en soumettant ou en détruisant les villes. La Russie a peut-être échoué sur le champ de bataille jusqu'à présent, mais elle n'est en aucun cas vaincue. Il existe des tactiques qu'elle n'a pas utilisées - comme la destruction du réseau électrique ukrainien, comme l'ont fait les États-Unis en Irak en 1991. Elle dispose de vastes réserves de main-d'œuvre qu'elle pourrait encore mobiliser. Si Poutine utilisait des gaz toxiques, les réfugiés ukrainiens fuyant vers le reste de l'Europe se compteraient par dizaines de millions.

Plus grave encore, il n'y a aucun signe que Poutine change d'avis sur la guerre ou qu'il se laisse influencer par quiconque voudrait le faire changer. En Russie, l'opposition à son invasion a diminué depuis le moment où elle a commencé en raison de la propagande intensive dans les médias contrôlés par l'État, de la répression de la dissidence ouverte - et du sentiment parmi les Russes qu'ils sont tous ciblés parce qu'ils sont Russes, et pas seulement à cause de l'Ukraine.

Les oligarques qui vivaient autrefois en partie en Occident ont été contraints de retourner en Russie, ce qui les rend plus dépendants qu'auparavant du Kremlin. Les sanctions économiques prolongées et le chômage qui en résulte pourraient éventuellement provoquer le mécontentement, mais la Russie est autonome en pétrole, en gaz et en denrées alimentaires.

La seule façon d'arrêter les atrocités en Ukraine est de mettre fin à une guerre qui a peu de chances de produire un vainqueur incontestable. A la suite des dernières tueries, cela semble de moins en moins probable. La Russie, l'Ukraine et ses partisans ont tous des raisons de mettre fin à la guerre, mais peut-être des motifs encore plus puissants pour se battre avec plus d’acharnement.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/04/05/war-crimes-will-only-make-things-worse-for-russia-as-ukrainians-prepare-for-a-fight-to-the-bitter-end/

Note de la Gazette du Citoyen: pour le moment, il n’y a aucune certitude que les Russes soient les auteurs du massacre. Il est aussi fort possible que les Ukrainiens aient mis en scène un faux massacre pour faire accuser les Russes de crimes de guerre comme l’explique le média public vénézuélien TéléSur dans son «live» sur la guerre russo-ukrainienne:

La Russie dénonce une vidéo de mise en scène de civils ukrainiens morts

Par téléSUR le 5 avril 2022

La vidéo destinée à incriminer les Russes a en fait été réalisée par les militaires ukrainiens du 72 Information & Psychological Operations Center dans la région de Moschun.

Moscou et Kiev ont mené plusieurs séries de pourparlers de paix dans le but de rechercher un règlement politique à la crise en cours en Ukraine. Les résultats de ces pourparlers devraient jeter les bases d'une désescalade des tensions, mais les principales divergences doivent encore être résolues.

La Russie dénonce une vidéo de mise en scène de civils ukrainiens morts. Mardi, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a dénoncé le fait que l'armée ukrainienne avait réalisé et diffusé une nouvelle vidéo de mise en scène dans laquelle des civils auraient été tués par les forces russes.

La vidéo destinée à incriminer les Russes a en réalité été réalisée par les militaires ukrainiens du 72 Centre d'information et d'opérations psychologiques de la région de Moschun. Cet enregistrement a ensuite été publié par les médias occidentaux. Des trucages similaires seraient désormais organisés par les services spéciaux ukrainiens dans des villes comme Soumy et Konotop […]

Lien de l'article en anglais:

https://www.telesurenglish.net/news/LIVE-Russia-Denounces-Staged-Video-of-Dead-Ukrainian-Civilians-20220405-0001.html