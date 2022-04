Massacre à Boucha. Était-ce une mise en scène des Ukrainiens?

Par Jens Bernert pour Blauer Bote Magazin le 5 avril 2022

Selon CNN :

"Lviv, Ukraine (CNN): Les corps sans vie d'au moins 20 hommes civils bordent une seule rue de la ville de Boucha, près de la capitale ukrainienne. Certains sont allongés face contre terre sur le trottoir tandis que d'autres sont effondrés sur le dos, la bouche ouverte dans un tragique témoignage des horreurs de l'occupation russe.

Les mains d'un homme sont liées derrière le dos avec un morceau de tissu blanc. Un autre homme est allongé seul, emmêlé dans un vélo près d'un talus herbeux. Un troisième homme gît au milieu de la route, près des restes calcinés d'une voiture incendiée.

Les images choquantes du carnage de Boucha ont été capturées par l'Agence France-Presse samedi, le jour même où l'Ukraine a déclaré la ville libérée des troupes russes. Des récits d'atrocités russes présumées ont émergé alors que les forces russes se retiraient des zones proches de Kiev à la suite d'une tentative ratée d'encercler la capitale.

La ville de Boucha a enduré cinq semaines d'échanges de tirs quasi constants. Aujourd'hui, des responsables et des groupes de défense des droits de l'homme imputent la mort de civils aux forces russes en retraite.

«Des cadavres de personnes exécutées bordent toujours la rue Yabluska à Boucha. Leurs mains sont liées dans le dos avec des chiffons blancs «des civils», ils ont reçu une balle dans la nuque. Vous pouvez donc imaginer quel genre d'anarchie ils ont perpétré ici», a déclaré samedi à Reuters le maire de Bucha, Anatoliy Fedoruk.

En revanche, le rapport suivant suggère une mise en scène, ce qui n'a pas encore été vérifié.

À ce stade, l'affaire nécessite une enquête plus approfondie sur ce qui s'est réellement passé.

Des civils ont été abattus à Bucha, en Ukraine, comme l'a rapporté le gouvernement de Kiev le 3 avril 2022. L'armée russe s'était retirée de cette ville le 30 mars. Le 31 mars, le maire de Bucha avait rendu compte avec joie et bonne humeur le retrait des Russes dans une vidéo. On ne parlait pas encore de décès. Bizarrement, les morts sont apparus plus tard.