La responsabilité du gouvernement grec dans les violentes attaques contre les Russes à Athènes

Maryakhina a décrit au site d'information grec The Press Project comment le groupe de nationalistes ukrainiens a crié le slogan d'extrême droite "Slava Ukraini" ("Gloire à l'Ukraine") et l'a attaquée ainsi que deux amis après qu’ils se soient identifiés comme Russes. L'un d'eux l'a frappée au visage avec un poing américain, a-t-elle dit. "Ils m'ont donné des coups de pied et de poing dans les bras, les jambes et les côtes pour que je m'effondre couvert de sang." La police a été appelée mais est arrivée en retard, a-t-elle déclaré. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook le lendemain, elle a montré les blessures à l'œil, à la joue et à la tête.

Un incident choquant s'est produit fin avril lors du festival de la Pâques orthodoxe en Grèce. Dix à douze nationalistes ukrainiens ont tabassé trois personnes d'origine russe qui fêtaient Pâques sur la plage d'Athènes. Parmi les victimes figurait Oksana Maryakhina, une historienne et archéologue qui a étudié à l'Université Kapodistrias d'Athènes et vit en Grèce depuis 20 ans, où elle travaille également comme guide touristique.

Les paroles sont suivies d'actes, dit le dicton. Poussés par les hurlements de guerre nationalistes qui ont imprégné toutes les chaînes de télévision et tous les journaux du monde depuis le début de la guerre d'Ukraine, de plus en plus de radicaux de droite en Europe se sentent encouragés à commettre des attaques violentes et racistes.

Il y a eu des attaques d'extrême droite en Grèce dans les premières semaines après le début de la guerre. À la mi-mars, des néonazis ont profané le monument au soldat soviétique dans le quartier de Kallithea à Athènes, dédié à trois prisonniers de guerre de l'Armée rouge qui avaient été exécutés par les occupants nazis lors de l'été 1944. Des inconnus ont barbouillé le monument avec le mot "Azov", une référence au bataillon ukrainien d'extrême droite Azov combattant la Russie, le symbole SS du "Wolfangel", utilisé par Azov, et la croix celtique, symbole d'identification des groupes d'extrême droite grecs et internationaux.

"Il s'agit clairement d'une attaque fasciste simplement parce que nous sommes des Russes et que nous soutenons notre pays", a-t-elle déclaré dans une interview à The Press Project. "Non seulement nous nous sentons menacés, mais maintenant nous avons peur de parler russe dans la rue." Il y a eu de nombreuses attaques et des restaurants russes sont également menacés, a déclaré Maryakhina. Le journal fait référence à des captures d'écran dont il dispose montrant que des nationalistes ukrainiens ont créé des listes de "séparatistes pro-russes" en Grèce.

Début avril, de violentes attaques ont eu lieu contre un cortège de voitures pro-russe dans le centre d'Athènes, blessant deux personnes et endommageant des voitures. Selon le quotidien Kathimerini, des poursuites pénales ont été engagées contre deux suspects d'origine géorgienne pour tentative de meurtre, racisme, violation de la loi sur les armes et autres charges.

De tels actes de violence sur fond de guerre en Ukraine ne se limitent pas à la Grèce. En Bulgarie, des affrontements ont éclaté il y a quelques jours après que le parlement a voté en faveur d'un "soutien militaro-technique" à l'Ukraine. Des manifestants pro-ukrainiens exigeant des livraisons d'armes ont tenté de couvrir le monument de l'armée soviétique dans la capitale Sofia avec les drapeaux ukrainien et bulgare, ce que les contre-manifestants pro-russes ont empêché. Un membre de l'organisation stalinienne bulgare "Mouvement 23 septembre" aurait été battu par des radicaux de droite portant le symbole Azov sur leurs vêtements, a rapporté The Press Project.

En Allemagne aussi, des attentats, qui sont à peine rapportés par les médias, ont lieu dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le 19 avril, l'Office fédéral de la police criminelle a signalé qu'environ 200 délits étaient commis par semaine, dont des menaces, des insultes et des atteintes à la propriété, qui sont dirigés "principalement contre des membres de notre société d'origine russe, mais aussi contre des membres de notre société". d'origine ukrainienne.

Comme le WSWS l'a averti dans sa première déclaration après le début de la guerre, l'invasion réactionnaire de Poutine divise la classe ouvrière russe et ukrainienne et fait directement le jeu de l'impérialisme américain et européen. Les gouvernements occidentaux ont depuis organisé une livraison rapide d'armements et une campagne de diffamation contre la Russie. Ils jettent délibérément de l’huile sur le feu dans ce conflit qui menace de se transformer en guerre nucléaire.

La Grèce joue un rôle clé dans la politique de l'OTAN en raison de sa position géopolitique stratégiquement importante. Le gouvernement de droite Nea Dimokratia (ND) soutient pleinement le cours de guerre de l'OTAN et les sanctions de l'Union européenne (UE), malgré des liens culturels et économiques historiquement étroits avec la Russie. La Grèce a été l'un des premiers pays de l'UE à promettre des livraisons d'armes à l'Ukraine, envoyant principalement des fusils et des missiles antichars. Les forces armées grecques sont également représentées dans la Force de réaction rapide (NRF) de l'OTAN, qui a été activée après l'invasion russe et déployée sur le flanc oriental.

Une plaque tournante importante pour le flanc oriental de l'OTAN est la ville portuaire d'Alexandroupolis, dans le nord de la Grèce, par laquelle des armes et des armements d'autres États de l'OTAN sont transportés vers l'Ukraine. Deux porte-avions à propulsion nucléaire - l'USS Harry S. Truman des États-Unis et le Charles de Gaulle de France - ont été transférés en Grèce en Méditerranée.

La Grèce avait déjà renforcé ses relations militaires avec les États-Unis et l'Europe avant la guerre. Un accord militaire avec la France a été signé en septembre 2021 et l'accord de défense avec les États-Unis a été renouvelé en octobre. La Grèce a également accordé un accès étendu à quatre bases militaires américaines.

À partir de 2017, le gouvernement de pseudo-gauche Syriza, en coalition avec l'extrême droite Anel, avait poussé la coopération militaire avec Washington sous le président de l'époque, Donald Trump. Outre les contrats d'armement, l'expansion de la base militaire de Souda en Crète a été lancée et l'établissement de quatre nouvelles bases américaines a été autorisé: à Aktio en Épire, à Andravida dans le nord du Péloponnèse, à Kalamata dans le sud du Péloponnèse et à Alexandroupolis.

Pour faire passer sa ligne de politique étrangère, le gouvernement tente de créer un climat hostile à la Russie. La ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, a mis en place des sanctions contre les institutions culturelles russes dès le début du mois de mars et a annulé toutes les représentations prévues du Lac des cygnes de Tchaïkovski par le Ballet du Bolchoï, provoquant une tempête d'indignation.

Le 7 avril, le gouvernement a invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à s'adresser au parlement grec par vidéo. Zelensky a ensuite cédé la scène à un membre d'origine grecque du bataillon fasciste Azov à Marioupol qui a fait appel au nationalisme grec dans un message vidéo répugnant.

Dans les régions assiégées de l'est de l'Ukraine, en particulier à Marioupol, Donetsk et Odessa, de nombreux membres de la minorité grecque se sont installés sur la mer d'Azov pendant des siècles et cette communauté compte encore aujourd'hui environ 100,000 personnes. Le sort de ces gens, qui souffrent maintenant de la destruction catastrophique de leurs villes dans la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, est cyniquement détourné par le gouvernement grec pour sa rhétorique de guerre nationaliste.

Le fait qu'un membre d'une organisation de combat fasciste ait été courtisé au parlement grec a provoqué une horreur généralisée dans la classe ouvrière. Dans un sondage, 65% ont donné une évaluation négative de l'apparition du président ukrainien au parlement, seulement 11% ont réagi positivement.

Puis, il y a une semaine, la télévision publique grecque ERT a diffusé une interview exclusive de Zelensky dans laquelle il a minimisé le rôle du bataillon Azov pour apaiser les inquiétudes de la population grecque. En 2014, les bataillons de volontaires dominaient toujours, faisant des déclarations "assez radicales" contre la Russie, a déclaré Zelensky. Mais cela aurait changé maintenant que le régiment Azov fait officiellement partie des forces armées ukrainiennes. Ainsi, l'incorporation des néo-nazis et la fourniture d’armes les auraient apprivoisés!

L'ambassadeur ukrainien Sergei Shutenko à Athènes a également eu l'occasion de défendre l'orateur d'Azov dans une interview sur ERT la semaine dernière, se plaignant d'une prétendue grande influence de la propagande russe sur le public grec.

Ce qui inquiète la classe dirigeante, c'est que malgré tous ses efforts, le sentiment anti-guerre au sein de la population continue de croître. C'est ce qu'attestent deux sondages sur la guerre en Ukraine publiés par l'institut de sondage grec Public Issue les 21 mars et 18 avril. Le nombre de ceux qui préconisent que la Grèce adopte une position neutre est également passé de 65 à 71%, tandis que seulement 20% ont plaidé en faveur du soutien à l'Ukraine.

L'évaluation négative des présidents de Russie, d'Ukraine et des États-Unis continue également d'augmenter: pour Vladimir Poutine de 72 à 74%, pour Joe Biden de 60 à 69% et pour Volodymyr Zelensky de 56 à 68%.

La classe dirigeante grecque est assise sur une poudrière. Elle essaie de répercuter les coûts de la guerre sur la classe ouvrière, qui vit déjà au jour le jour après 10 ans d'austérité. L'autorité grecque des statistiques s'attendait à ce que l'inflation atteigne plus de 10% en avril. Fin mars, une enquête d'Alco pour la fédération syndicale GSEE montrait que 59 % des personnes interrogées devaient économiser sur les denrées alimentaires de base. Ce chiffre atteignait 74% pour les frais de chauffage et 80% pour les loisirs. De plus, la pandémie a officiellement fait près de 30,000 morts en Grèce.

L'opposition au cours de la guerre et à ses conséquences sociales a déjà éclaté début avril dans une grève générale qui a paralysé tout le pays. Dans les semaines précédentes, les cheminots grecs avaient bloqué le transport de véhicules militaires blindés de l'OTAN vers la frontière ukrainienne par une grève. Fin avril, les dockers se sont mis en grève en raison des conditions de travail inacceptables chez Cosco au port du Pirée.

Mardi, une manifestation a eu lieu à Athènes contre les nouvelles lois du travail draconiennes qui, entre autres, restreignent le droit de grève. Les travailleurs du secteur privé et les travailleurs des transports ont arrêté le travail de 9h00 à 12h00.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/11/rgza-m11.html