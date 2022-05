Philippines: la rébellion maoïste survivra à Duterte

La révolte armée rurale de la NPA (New People's Army, la guérilla maoïste des Philippines) devrait durer plus longtemps qu'un sixième président de l'ère démocratique

Dans les années qui ont suivi, la présidence de Duterte a vu des affrontements incessants entre les soldats et la NPA, et de fréquentes embuscades rebelles dans leurs bastions ruraux de l'est de Mindanao, à travers les Visayas et au nord de Luzon. Les relations entre le gouvernement et le CPP – toujours dirigées par son fondateur, Jose Maria Sison, aujourd'hui âgé de 83 ans et vivant en exil volontaire aux Pays-Bas – sont tombées à un niveau historiquement bas sous Duterte, un ancien élève de Sison alors qu'il étudiait à l'université. En 2021, le gouvernement a désigné Sison et 18 autres hauts dirigeants du CPP comme terroristes, appliquant plus tard la même étiquette au Front national démocratique des Philippines (NDFP), qui représente le CPP dans les pourparlers de paix officiels.

Après avoir remporté la présidence en 2016, Duterte a annoncé un cessez-le-feu unilatéral avec le NPA dans son premier discours sur l'état de la nation. Les pourparlers ont commencé en août, avec quatre rencontres organisés à Oslo, Rome et Amsterdam au cours de l'année suivante. En novembre 2017, le processus de paix était mort. Les attaques rebelles ont repris et une trêve fragile entre les deux parties s'est effondrée après que Duterte ait refusé de libérer des prisonniers politiques. Le dialogue a été interrompu par le gouvernement, qui a qualifié le NPA et son organe politique parent – ​​le Parti communiste des Philippines (CPP) – d'organisations terroristes.

Maintenant qu'il ne lui reste que quelques semaines de pouvoir, Duterte est sur le point de rejoindre la liste des dirigeants philippins de l'ère démocratique post-1986 qui n'ont pas réussi à mettre fin à la campagne du NPA. Ceci malgré les pourparlers de paix qui ont eu lieu sous les six présidents depuis le renversement de l'homme fort Ferdinand Marcos, et malgré les efforts des troupes des Forces armées des Philippines (AFP) pour leur infliger une défaite militaire décisive. Duterte, en tant que premier président originaire du cœur rebelle de l'est de Mindanao, était mieux placé pour mettre fin à l'insurrection que ses prédécesseurs, alors quelle est la raison de ce dernier échec?

Manille a exclu à plusieurs reprises la relance du dialogue politique et Duterte a déclaré qu'à moins que les rebelles ne cessent d'attaquer les patrouilles militaires, «aucun pourparlers de paix ne pourra jamais réussir sous moi ou tout autre président».

Les négociations de paix étant terminées, la politique alternative de Duterte était de créer un groupe de travail national pour mettre fin au conflit armé communiste local (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, sigle anglais NTF-ELCAC). Depuis 2018, ce groupe de travail a supervisé la tâche des panels de paix provinciaux mis en place pour initier un dialogue entre les dirigeants politiques et communautaires locaux et les commandants de la NPA, dans le but de réduire la violence.

Dans un processus parallèle, le gouvernement a également encouragé les rebelles à se rendre en échange d'une aide aux moyens de subsistance, notamment un logement, une formation professionnelle et des distributions d'argent, via le programme global d'intégration locale amélioré (Enhanced Comprehensive Local Integration Programme, sigle anglais E-CLIP). Duterte a fait l'éloge de ces deux initiatives pour «s'attaquer aux causes profondes» et s'écarter de «l'approche militaire traditionnelle», mais malgré un impact sur certaines localités, elles n'ont pas modifié les choses au niveau national.

«Marquage rouge» et répression des forces armées des Philippines

Le NTF-ELCAC a également été accusée de «marquage rouge», ravivant une pratique néfaste associée à la dictature de Marcos, par laquelle des opposants politiques, notamment des journalistes, des militants des droits et des législateurs du bloc de gauche Makabayan, ont été publiquement étiquetés par l'État en tant que sympathisants communistes. La prolifération des étiquettes rouges est un symptôme visible du style de gouvernance autoritaire de Duterte dans lequel la dissidence est rarement tolérée et la rhétorique hostile du sommet encourage ouvertement la violence des justiciers.

La principale figure de proue du NTF-ELCAC, le général Antonio Parlade, a été contraint de démissionner l'année dernière pour «alléger la pression» sur le corps, après que l'utilisation répétée de sa position pour attaquer les critiques du gouvernement et diffuser de fausses nouvelles sur l'insurrection ait sapé les efforts de paix.

Alors que le NTF-ELCAC a poursuivi son approche artificielle du NPA, l'armée a en même temps soutenu qu'elle pouvait mettre fin à l'insurrection sur le champ de bataille. S'exprimant en décembre, le nouveau chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Andres Centino, a rallié des troupes pour vaincre les rebelles avant la fin du mandat de Duterte le 30 juin. Alors que des délais similaires ces dernières années n'ont pas été respectés, les dernières étapes de la présidence de Duterte ont vu une intensification de la campagne de contre-insurrection.

Le 16 août dernier, 19 rebelles ont été tués lors d'un raid de l'armée contre un camp et une usine d'explosifs de la NPA à Dolores, dans la province de Samar oriental, tandis que le 1er décembre, une opération similaire dans la ville de Miagao, dans la province d'Iloilo, avait couté la vie à 16 rebelles. L'armée a également pris pour cible des personnalités de haut rang ces derniers mois, tuant le chef du commandement des opérations nationales de la NPA, Jorge Madlos (alias Ka Oris), dans la province de Bukidnon, et le plus haut commandant rebelle de Mindanao, Menandro Villanueva (alias Bok), à Davao de Oro.

Mais malgré ces pertes, la NPA a conservé sa force au niveau national. Les raisons en sont à la fois géographiques et historiques – et expliquent l'endurance de la NPA au-delà de la présidence de Duterte.

Avantage stratégique et idéologique

À travers une vaste nation maritime de plus de 7,000 îles, la NPA a une large présence géographique et est active dans au moins 69 des 81 provinces des Philippines. Cela rend le groupe plus ou moins impossible à vaincre par des moyens militaires conventionnels. L'adoption stratégique de tactiques de guérilla, par lesquelles les rebelles opèrent à partir d'un terrain densément boisé, montagneux et largement inaccessible, joue à leur avantage, la NPA étant capable d’attaquer par surprise des soldats et des policiers en leur tendant une embuscade sur des routes rurales avant de se retirer.

Les fusils, souvent pillés dans les bases militaires, et les engins explosifs rudimentaires capables de porter un coup rapide, sont les armes de prédilection des insurgés dans une guerre conçue pour démoraliser l'ennemi plutôt que de le vaincre purement et simplement. L'attachement à cette approche brutale, ainsi que la nature décentralisée des unités rebelles, qui sont divisées en petits groupes de combattants se déplaçant entre des camps temporaires, ont permis à l'insurrection de persister.

En faveur des rebelles aussi, leur cohérence idéologique. Depuis la formation du CPP en 1968, et du NPA un an plus tard, les deux entités sont restées étroitement liées, avec un minimum de fractionnement ou d'éclatement.

Sison, qui a fondé le mouvement en tant que jeune militant étudiant, reste aujourd'hui à la tête du CPP-NPA, la stratégie qu'il a esquissée dans les années 1970 dans Philippine Society and Revolution et Specific Features of Our People's War sous-tendant toujours la position anticapitalisme du groupe. Le refus de la NPA de renoncer à sa demande fondamentale de remplacer le gouvernement de Manille par un système socialiste a bloqué les progrès des pourparlers de paix sous six gouvernements successifs, dont celui de Duterte.

Un flux constant de nouvelles recrues a également été la clé du maintien de la campagne de la NPA. Bien que la NTF-ELCAC ait signalé la reddition de 20,500 rebelles depuis l'arrivée au pouvoir de Duterte en 2016 - un chiffre exagéré à des fins de propagande, qui comprend probablement principalement des membres de la famille des combattants de la NPA et des «partisans» du mouvement plutôt que des rebelles armés - l'armée reconnaît que la NPA compte encore 3,500 combattants sur au moins 43 fronts rebelles dont environ 1,000 combattants basés dans le bastion rebelle de l'est de Mindanao.

Ces estimations sont globalement conformes à la force de la NPA au cours des dernières décennies, qui depuis le début des années 2000, est estimée chaque année par l'armée à un chiffre d’environ 3,000 à 4,000 combattants. Après avoir subi des pertes, la NPA conserve la capacité de reconstituer ses rangs dans les zones rurales pauvres dans lesquelles elle opère. Des zones qui sont économiquement loin derrière Manille et les principales villes de province.

Affronter le prochain président

Il est clair qu'après cinq décennies d'insurrection, la seule façon de mettre fin au conflit est un accord de paix avec le PPC au niveau national. Avec Duterte ayant exclu les pourparlers pendant ses semaines restantes au pouvoir, quelles sont les chances que le prochain président puisse trouver un terrain d’entente avec la NPA? Si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, le favori actuel, avec Sara Duterte-Carpio comme colistière, devait remporter l'élection, ce serait probablement la même chose. Bien qu'il ne répétera peut-être pas la répression de son père dans les années 1980, lorsque la NPA était à son apogée, il s'est quand même engagé à soutenir le NTF-ELCAC et est susceptible de reproduire la stratégie de Duterte: proposer initialement des négociations de paix, mais revenir à une approche d'homme fort dès le premier signe de rupture.

La principale rivale de Marcos, la candidate libérale Leni Robredo, a parfois critiqué le NTF-ELCAC et adopté un ton plus conciliant, s'engageant à s'écarter des «approches militaristes pour mettre fin au conflit armé interne» afin de créer un «environnement propice» aux pourparlers de paix. Ses adversaires dans l'administration actuelle, dont certains sont accusé par Robredo de l'avoir marquée en rouge , pourraient soutenir que le plan de Robredo se retournerait contre elle, permettant au NPA d'utiliser n'importe quel processus de paix comme prétexte utile pour renforcer discrètement ses rangs et reprendre des forces.

Pourtant, tout président cherchant à relancer les pourparlers politiques serait confronté à un risque similaire à celui dont les six anciens titulaires de Malacañang (le palais présidentiel des Philippines) ont fait l’expérience. Que Duterte, autrefois ami de Sison et sympathisant de la cause socialiste, n'ait pas réussi à assurer la paix, ne fait que souligner l'ampleur de la tâche.

Lien de l’article en anglais:

https://www.asiasentinel.com/p/maoist-rebellion-outlast-duterte?s=r