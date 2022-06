Téhéran et Caracas forment une alliance économique

Des vols directs entre Téhéran et Caracas seront opérationnels à partir du 18 juillet. L'idée est «de développer le tourisme entre les deux pays, afin que les touristes iraniens puissent profiter des beautés des Caraïbes, des Andes et de l'Amazonie».

C'est ce qu'a déclaré samedi le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite à Téhéran où il est arrivé après avoir fait escale en Turquie et en Algérie. Avec son homologue Ebrahim Raisi, Maduro a signé un accord de coopération qui sera valable pour les 20 prochaines années. L'Iran et le Venezuela sont respectivement les premier et quatrième détenteurs de réserves prouvées de pétrole dans le monde. Les deux pays sont sous embargo, traversent une période de récession et connaissent une inflation à deux chiffres. Les protestations contre le coût élevé de la vie ont dans une certaine mesure délégitimé les gouvernements.

La soi-disant économie de la résistance n'est pas toujours la réponse aux difficultés, notamment dans le cas du Venezuela où les sanctions ont frappé là où la gestion des affaires publiques par Chavez puis Maduro avait été la plus mauvaise. Ce qui pousse les deux pays dans les bras l'un de l'autre, ce sont les sanctions américaines qui, jusqu'à présent, n'ont pas déclenché de changement de régime ni à Téhéran ni à Caracas.

En Iran, la stratégie américaine de pression maximale a affaibli mais pas détruit l'économie. Le sous-sol est riche en pétrole et en gaz, mais les hydrocarbures représentent moins de 10% du PIB et l'économie ne dépend donc pas de l'or noir. De plus, avec la dévaluation spectaculaire du rial, les produits iraniens sont devenus plus compétitifs sur les marchés internationaux.

L'accord signé le 11 juin indique «la détermination des autorités des deux pays à renforcer les liens dans différents domaines», a déclaré Raisi. Les relations bilatérales étaient déjà excellentes à l'époque du leader socialiste Hugo Chavez (1999-2013) et se renforcent aujourd'hui avec son successeur Maduro. Outre l'accord stratégique mondial de 20 ans, dont les détails n'ont pas encore été divulgués, l'Iran et le Venezuela ont signé des documents sur une coopération politique, économique, pétrolière et pétrochimique.

«Téhéran a renforcé sa coopération avec Caracas ces dernières années dans la défense, l'armée, l'énergie, la révision et la réparation des centrales thermiques de raffinerie, les services techniques et d'ingénierie et l'économie», a déclaré Raisi.

Depuis quelques années, la collaboration entre Caracas et Téhéran se manifeste dans divers secteurs. A commencer par le secteur des hydrocarbures. En 2020, le Venezuela avait reçu deux cargaisons de carburant et de ses dérivés en provenance d'Iran. En mai de cette année-là, le président Maduro avait utilisé le prétexte d'acheter de l'essence à l'Iran pour limiter la quantité de carburant vendue sur le marché intérieur à des prix subventionnés et pour vendre les quantités suivantes aux prix du marché international. Comme les autorités iraniennes l'avaient déjà décidé en novembre 2019, une décision qui avait déclenché une série de manifestations dans une centaine de centres urbains de la République islamique.

Toujours dans le cadre d'une collaboration de longue date, dans le palais présidentiel de Raisi les deux chefs d'Etat ont assisté au lancement au Venezuela d'un pétrolier fabriqué en Iran. Il s'agit de la deuxième livraison d'une commande de quatre unités.

La collaboration est également active dans le secteur alimentaire, à tel point que dans un quartier de l'est de Caracas, un immense supermarché vend des produits de la République islamique. Désormais, le Venezuela produira des denrées alimentaires destinées à l'exportation vers l'Iran, contribuant ainsi à remplacer les approvisionnements précédemment en provenance d'Ukraine et de Russie.

Le prix de la nourriture monte en flèche à Téhéran car c'est toujours la population qui paie le prix des sanctions. Et les Iraniens ne manquent jamais une occasion de protester: enseignants pour les bas salaires et les conditions précaires, retraités pour la vie chère.

Lien de l’article en anglais:

https://global.ilmanifesto.it/gas-food-and-flights-tehran-and-caracas-form-an-economic-alliance/