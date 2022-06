Ukraine: de nombreux fascistes américains combattent aux côté des bataillons nazis ukrainiens contre les Russes

Le document, qui a été rédigé par les douanes et la protection des frontières, le Bureau du renseignement et d'autres sous-agences de la sécurité intérieure, contient des comptes rendus d'entretiens menés par les forces de l'ordre avec des Américains en route vers l'Ukraine pour combattre la Russie.

«Des groupes nationalistes ukrainiens, dont le mouvement Azov, recrutent activement des extrémistes violents suprémacistes blancs à motivation raciale ou ethnique pour rejoindre divers bataillons de volontaires néonazis dans la guerre contre la Russie», indique le document. «Des individus du RMVE-WS aux États-Unis et en Europe ont annoncé leur intention de rejoindre le conflit et organisent l'entrée en Ukraine via la frontière polonaise.»

Selon un document des douanes et de la patrouille frontalière publié grâce à une demande de loi sur la liberté d'information de mai 2022 par une organisation à but non lucratif appelée Property of the People, les autorités fédérales s'inquiètent du retour des RMVE-WS, ou «extrémistes violents à motivation raciale - suprématie blanche» aux États-Unis armés de nouvelles tactiques apprises sur le champ de bataille ukrainien.

Le FBI a inculpé plusieurs nationalistes blancs américains qui s’étaient associés au mouvement Rise Above après s'être entraînés avec le bataillon néonazi Azov et son aile civile, le Corps national, à Kiev. Mais c'était il y a presque quatre ans. Aujourd'hui, les forces de l'ordre fédérales n'ont aucune idée du nombre de néonazis américains qui participent à la guerre en Ukraine, ni de ce qu'ils y font.

Property of the People a partagé le document avec Politico, qui a cherché à minimiser et même à discréditer son contenu explosif en insérant la mise en garde affirmant que «les critiques disent» que le document du Département de la sécurité intérieure «fait écho à l'un des principaux points de propagande du Kremlin».

Cette interview a été menée près d'un mois avant que d'autres crimes de guerre commis par la Légion géorgienne ne soient rapportés par The Grayzone. Cependant, l'allégation du volontaire peut également faire référence à l'exécution illégale de deux hommes qui avaient tenté de franchir un poste de contrôle ukrainien, ou à un autre crime non signalé connu des initiés au sein des réseaux de volontaires.

Rousseau avait gravi les échelons de Vanguard America, une organisation en plein essor à la pointe du nationalisme blanc. Mais le groupe s'est rapidement disloqué après qu'un de ses membres, James Alex Fields, âgé de 19 ans, a foncé avec sa voiture à travers des dizaines de personnes qui protestaient contre le désormais célèbre rassemblement «Unite the Right» à Charlottesville en 2017 après avoir été photographié équipé d'un bouclier avec l'emblème de l'organisation. L'attaque, dont le journaliste qui écrit ces lignes a été témoin, a laissé un manifestant mort et a eu pour conséquence la condamnation de Fields à la prison à vie. Le fondateur de Vanguard America, Rousseau, s'est ensuite retiré du groupe et a formé le Patriot Front.

En fait, Gray fait partie de la trentaine d’Américains qui combattent actuellement avec la Légion nationale géorgienne. L'unité est donc au cœur du réseau qui achemine les armes américaines et les militants étrangers fascistes vers l'armée ukrainienne, tandis que le Congrès et les grands médias américains l'encouragent.

Gray est également un ancien soldat de la 101e division aéroportée avec une médaille militaire Purple Heart et de multiples déploiements en Irak, désireux de donner des leçons et une formation sur le champ de bataille aux Ukrainiens engagés dans une guerre par procuration contre la Russie soutenue par les États-Unis. En janvier dernier, alors qu'il était en Ukraine, il a rejoint la Légion nationale géorgienne, une organisation dirigée par un chef de guerre notoire qui a bénéficié de visites amicales avec des membres de haut niveau du Congrès américain tout en se vantant d'avoir autorisé d'horribles crimes de guerre en Ukraine.

Paul Gray est l'un des nationalistes blancs américains les plus en vue servant actuellement dans les rangs de l'armée ukrainienne. Ce vétéran de l'armée américaine a passé près de deux mois à combattre au sein de la Légion nationale géorgienne, une unité militaire ukrainienne célébrée par les législateurs américains et qui a commis de multiples crimes de guerre.

Gray est finalement devenu si important dans la scène néonazie du Texas qu'il a été ciblé par des groupes "antifa" locaux, qui l'ont ciblé et ont distribué des photos de lui lors de rassemblements fascistes. Ils ont également révélé que sur Facebook, il avait «aimé» un certain nombre de pages néo-nazies, y compris Liftwaffe, un «groupe d'haltérophilie sur le thème nazi» nommé d'après l'armée de l'air de l'Allemagne nazie.

En 2017, Gray a aidé à organiser un rassemblement mettant en vedette Vanguard America et Mike "Enoch" Peinovich, un éminent blogueur suprémaciste blanc. L'événement a été présenté comme «un mouvement de Blancs partageant les mêmes idées qui se regroupent pour combattre les hordes malades de racailles anti-blanches, antifascistes et communistes qui parasitent et subvertissent les bons habitants de Bat City». Le Daily Stormer, un blog néonazi populaire, a salué cette réunion fasciste comme un rassemblement de «fiers hommes blancs qui se sont levés et ont parlé des Juifs et de leurs hordes sans aucune réserve».

Les détails de l'implication de Paul Gray avec Atomwaffen et le Parti des travailleurs traditionalistes ont été laissés inexpliqués par les journalistes Kit O'Connell et Michael Hayden. Cependant, le journaliste qui écrit ces lignes a pu corroborer la collaboration de Gray avec l'organisation néo-nazie Vangaurd America, ainsi que Patriot Front.

L'une des victimes d'Arthurs, Andrew Oneschuk, était apparue sur le podcast officiel du bataillon Azov un an avant son assassinat. L'hôte a encouragé l'adolescent et d'autres Américains à venir en Ukraine pour rejoindre Azov – ce qu’Oneschuk avait déjà tenté sans réussir en 2015.

Gray a également été associé au Parti des travailleurs traditionalistes, l'un des mouvements faisant partie des principaux organisateurs du rassemblement Unite the Right à Charlottesville, ainsi qu'à la division Atomwaffen, une organisation néonazie dont les membres se sont entraînés avec le bataillon ukrainien Azov, et qui a été désignée comme organisation terroriste illégale par le Royaume-Uni et le Canada.

Sur l'une des photos, on peut voir Gray en 2017 portant un t-shirt arborant le logo du podcast néo-nazi Exodus Americanus. Sur les photos suivantes, il est aux côtés d’une bande de nazis attaquant la manif du premier mai, puis dans une manifestation anti-musulmane. Plus tard cette année-là, la sœur de Gray a ouvert un café à East Austin qui est devenu la cible de manifestations anti-gentrification.

Fox News avait également découvert Gray à cette époque; le réseau pro-GOP l'a présenté comme un Rambo américain menant les Ukrainiens dans la bataille contre la machine de guerre de Poutine. Au cours des deux premières semaines de mars, le réseau a présenté Gray quatre fois, lui donnant amplement l'occasion de devenir poétique sur la propagation de la «démocratie» et d'établir des parallèles favorables entre l'Ukraine et son État d'origine, le Texas.

Début février 2022, à l'approche de la guerre avec la Russie, ce néonazi américain connu a rejoint la Légion nationale géorgienne et a commencé à former des civils et des volontaires aux techniques militaires américaines. Ses exploits lui ont valu une couverture élogieuse de la part d'une filiale de San Antonio, Texas NBC, qui a déclaré: «Depuis les lignes de front de l'Ukraine, le vétéran Paul Gray utilise sa vaste expérience militaire pour autonomiser une nation.»

«Vous souvenez-vous», a demandé l'un des hôtes à Gray, «quand [co-host] Roscoe et moi nous sommes vraiment saoulés et avons dormi sur votre canapé?»

Gray a rallié trois de ses amis, tous d'anciens combattants de l'armée, pour affronter les manifestants. Lorsqu'il est apparu plus tard sur le podcast Exodus Americanus, ses hôtes l'ont présenté comme «notre copain au Texas» et «l'un de nos mecs», et ont décrit les manifestants comme des «hordes brunes» et «l'équipe locale de beaner».

Selon Gray, la Légion géorgienne «formait des centaines de personnes chaque jour. Nous sommes là-bas. Il y a des Américains, il y a des Britanniques, des Canadiens et tous les gens des pays libres d'Europe, d'Amérique et d’au-delà.»

Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une «insurrection en préparation», Gray a répondu qu’«absolument, ces gens ici font tout ce qu'ils peuvent pour aider leurs soldats sur la ligne de front et pour aider leurs voisins dans une sorte d'insurrection si nécessaire».

Gray a conclu l'interview en appelant à davantage d’envois d'armes américaines pour l'Ukraine, qu'il a qualifiée d'«arsenal de la démocratie». L'animateur de Fox Pete Hegseth a demandé à Gray s'il était prêt à tuer des Russes, mais le combattant étranger n'a pas voulu répondre à la question, changeant de sujet et discutant avec Hegseth de la façon dont ils ont tous deux servi avec la 101e division aéroportée.

Le 8 mars, Tomlinson de Fox News a parlé d'un voyage qu'il avait fait au «camp d'entraînement» de la Légion géorgienne où il a rencontré Gray. «Il a dit qu'il y avait un peloton d'Américains. Quand j'ai demandé à ce qu’il me les présente, il ne l'a pas fait, mais il m’a dit qu'il y avait 30 Américains dans son unité.

Le 12 mars, une fois de plus, Fox News a interviewé Gray. Alors que lors d'entretiens précédents, Gray utilisait l'emblème de la Légion géorgienne comme toile de fond, il avait maintenant été déployé à Kiev et portait l’écusson national ukrainien tout en tenant un fusil. Au cours de l'interview, Gray a accusé la Russie de crimes de guerre et de génocide contre les Ukrainiens, qu'il a appelés «les Européens les plus forts» et a de nouveau appelé les États-Unis à envoyer leur «arsenal de la démocratie» et à «aider les Ukrainiens avec l'espace aérien».

Lors des quatre premières apparitions de Gray sur Fox News, son nom n'a pas été divulgué. Cependant, deux médias locaux ont identifié le favori de Fox News par son nom complet au cours de la même période. Aucun des rapports de la chaîne ne mentionnait son association étroite avec les néo-nazis.

Après le 29 mars, Gray a disparu des médias pendant près d'un mois. Il n'est réapparu qu'après avoir été blessé au combat le 27 avril, lorsqu'il a été interviewé dans Coffee or Die, le magazine de la Black Rifle Coffee Company, populaire parmi les forces de l'ordre et les militaires de droite. Gray a déclaré au correspondant de Coffee or Die, Nolan Peterson, «Nous étions prêts à ce qu'un char descende la route lorsque l'artillerie nous a frappés. Un mur de béton m'a protégé mais est ensuite tombé sur moi.»

Gray et son compagnon Manus McCaffery ont été emmenés dans un hôpital «dans un lieu non divulgué», selon Peterson, qui a déclaré que les deux hommes «travaillaient ensemble en équipe équipés de missiles antichars Javelin fabriqués aux États-Unis et ciblant des chars et des véhicules russes».

Les photos fournies par Gray à la publication le montrent avec McCaffery posant en Ukraine avec deux patchs révélateurs sur leurs uniformes. L'un semblait représenter l'organisation ultra-nationaliste du secteur droit, cependant, l'épée généralement affichée dans l'emblème du groupe a été remplacée par un casque de style gladiateur. L'autre patch comportait un faisceau littéral.

Forbes a également rapporté que Gray et McCaffery avaient été blessés en Ukraine, mais comme Coffee or Die, ce média n'a pas noté leurs affiliations néo-nazies.

Environ 19 jours après qu’il ait été blessé, Fox News a de nouveau interviewé Gray. Le réseau a négligé de noter l'histoire néonazie du combattant étranger, mais pour la première fois, il l'a cité par son nom complet dans deux segments qu'il a diffusés. Un passage du documentaire de Fox News a mis en évidence l'arme de choix de Gray: le missile antichar Javelin de fabrication américaine, le montrant posant à côté d'un char russe qu'il aurait détruit. «Meurtre confirmé», a déclaré un Gray satisfait de lui-même.

Gray a ensuite déclaré qu'il prévoyait de retourner sur le champ de bataille dès qu'il aurait récupéré.

L’Ukraine est un champ de bataille idéal pour les fascistes

Lorsque Paul Gray s'est enrôlé dans la Légion nationale géorgienne, il a rejoint des milliers de volontaires étrangers désireux de combattre les Russes sur le champ de bataille ukrainien. Le chef de la Légion, le seigneur de guerre géorgien Mamuka Mamulashvili, est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes qui partage l'enthousiasme de Gray pour le combat au corps à corps. Menant actuellement sa cinquième guerre contre la Fédération de Russie, Mamulashvili aurait été envoyé en Ukraine sur l'insistance de l'ancien président géorgien emprisonné et atout américain de longue date Mikheil Saakashvili.

Comme l'a rapporté The Grayzone, les membres du Congrès des principaux comités de politique étrangère ont accueilli Mamulashvili dans leurs bureaux à l'intérieur du Capitole américain. Les nationalistes ukrainiens américains, quant à eux, ont collecté des fonds dans les rues de New York pour sa Légion géorgienne.

Gray rejoint maintenant une liste croissante d'anciens combattants de la Légion géorgienne aux antécédents extrémistes. La liste comprend Joachim Furholm, un militant fasciste norvégien qui a été brièvement emprisonné après avoir tenté de cambrioler une banque dans son pays natal.

Après s'être engagé dans la Légion géorgienne, Furholm a fait plusieurs tentatives pour recruter des néo-nazis américains dans les rangs du bataillon Azov, qui lui avait installé des logements près de Kiev ainsi que des «installations de formation pour les volontaires étrangers qu'il tentait de recruter».

«C'est comme une boîte de Pandore pour le fascisme. Ce sont les conditions parfaites», a déclaré Furholm à propos de l'Ukraine dans une interview en podcast. Se référant à Azov, il a déclaré qu'«ils ont de sérieuses intentions d'aider le reste de l'Europe à reprendre nos terres légitimes».

Furholm a appelé les auditeurs à le contacter via Instagram. Lorsqu'un jeune homme du Nouveau-Mexique lui a répondu, le Norvégien l'a exhorté à rejoindre le combat en Ukraine: «Viens ici, mon gars, il y a un fusil et une bière qui t'attendent.»

Les apparitions médiatiques de Furholm ne se limitaient pas aux podcasts néo-nazis marginaux. Après avoir prononcé un discours lors d'un rassemblement d'Azov en 2018, il a été interviewé par Radio Free Europe, un média du gouvernement américain.

Il y a un autre ancien combattant de la Légion géorgienne dont les violents exploits l'ont rendu encore plus célèbre que Furholm. C'est un ancien combattant américain du nom de Craig Lang.

Un meurtrier recherché passe du Venezuela en Ukraine

Lang est un vétéran de l'Irak et de l'Afghanistan qui a été blessé dans ce dernier théâtre de combat. De retour chez lui pour des soins médicaux, il s’est amèrement disputé avec sa femme enceinte, qui lui a envoyé une vidéo d'elle-même en train de coucher avec d'autres hommes. Lang a rapidement rassemblé un gilet pare-balles, des lunettes de vision nocturne et deux fusils d'assaut, a abandonné sa base au Texas et s'est rendu directement en Caroline du Nord, où vivait sa femme.

Là, il a entouré son condominium de mines terrestres et a tenté de l'assassiner. L'échec du meurtre par vengeance de Lang lui a valu une décharge déshonorante et une peine de prison qui a été réduite à une courte période de plusieurs mois au motif que l'armée était au courant de ses antécédents de maladie mentale.

Après sa libération, Lang s’est rendu en Ukraine, où il s'est lié avec un autre vétéran de l'armée, Alex Zwiefelhofere. Les deux hommes ont rejoint l'organisation ultra-nationaliste ukrainienne Secteur Droit en 2015, après que Lang ait recruté des dizaines de combattants occidentaux.