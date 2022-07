Exercices navals RIMPAC, les Philippines et la guerre contre la Chine

Le groupe de frappe de porte-avions du Royaume-Uni dirigé par le HMS Queen Elizabeth et les Forces maritimes d'autodéfense du Japon se sont joints aux porte-avions de la marine américaine dirigés par les navires amiraux USS Ronald Reagan et USS Carl Vinson pour des manoeuvres en mer des Philippines (Crédit photo: US Navy)

Un étrange groupe de visiteurs arrive à Hawaï: 38 cuirassés, quatre sous-marins, plus de 170 avions, neuf forces terrestres nationales et quelque 25,000 soldats venus de plus de deux douzaines de pays. Ces machines de guerre viennent tous les deux ans participer aux exercices Rim of the Pacific (RIMPAC), le plus grand exercice naval au monde, organisé par l'US Navy depuis 1971.

Un contingent de ces jeux de guerre se démarquera: une frégate solitaire portant le nom d'Antonio Luna, le général de l'armée révolutionnaire philippine qui a mené la résistance militaire contre les troupes d'invasion américaines pendant la guerre américano-philippine. Ce navire de guerre représentera les forces armées philippines actuelles, désormais alliées, formées et financées par leur ancien ennemi militaire.

Un tel paradoxe, cependant, ne semble pas déplacé dans un événement tel que RIMPAC, dont l'objectif déclaré est d'assurer "la sécurité des voies maritimes et la sécurité sur les océans interconnectés du monde" en fléchissant le muscle de guerre américain, en intimidant ses rivaux, et réaffirmant la soumission des États vassaux, en particulier les Philippines.

En raison de la situation géopolitique stratégique des Philippines, ainsi que de ses riches ressources naturelles et humaines, la nation archipel et ancienne colonie est indispensable dans le «pivot» de l'Amérique vers l'Asie. Annoncée pour la première fois en 2011 par la secrétaire d'État Hillary Clinton, cette politique étrangère a inauguré une nouvelle ère de l'impérialisme américain.

Les marchés occidentaux étant toujours avides de richesse et d'expansion, il est devenu impératif pour les États-Unis non seulement de renforcer et d'exploiter leur domination en Asie, mais aussi de la défendre contre l'ascension régulière et rapide de la Chine en tant que superpuissance économique et militaire. Dans cette guerre imminente, Hawaï et les Philippines, ainsi que Taïwan, la Corée du Sud, Okinawa, le Japon et Guam, joueront un rôle crucial en tant que champs de bataille dans le Pacifique, préparant des zones à partir desquelles les États-Unis pourront lancer des offensives.

Alors que la Chine fortifie les affleurements dans la mer des Philippines occidentales en bases militaires - à la fois là-bas et dans le détroit de Taiwan, les États-Unis mènent des incursions provocatrices de "liberté de navigation" par des avions militaires et des navires de guerre. En avril 2022, les États-Unis ont envoyé 5,000 soldats aux Philippines pour des exercices de guerre Balikatan ("épaule contre épaule"), qui se sont terminés la veille de la rencontre virtuelle du président chinois Xi Jinping avec l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. À peu près à la même époque, le représentant américain d'Hawaï, Ed Case, s'est également rendu aux Philippines pour promouvoir les liens entre les États-Unis et leur ancienne colonie.

Il serait naïf de croire que ces manœuvres tactiques sont toutes au nom de la paix et de la sécurité internationales, compte tenu des contradictions de la position stratégique des États-Unis. Par exemple, tout en sanctionnant la Russie et en soutenant l'Ukraine avec des armes, les États-Unis n'enverront pas de troupes combattre en Ukraine. En revanche, le 23 mai, le président Joe Biden a juré que les États-Unis s'engageraient militairement si la Chine devait envahir Taïwan, malgré le coût horrible d'une guerre dans la région.

Sans surprise, le gouvernement américain semble indifférent aux informations faisant état de désinformation généralisée, d'intimidation, de violence et de fraude lors des récentes élections présidentielles aux Philippines. Est-ce parce que le nouveau président est Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr, fils du défunt dictateur qui a supervisé l'utilisation des bases américaines à Clark et Subic Bay pendant la guerre du Vietnam?

Désireuse de raviver cette relation et de consolider davantage la présence militaire américaine aux Philippines, l'administration Biden a été parmi les premières à féliciter le fils du dictateur pour sa victoire et le retour au pouvoir de sa famille - 36 ans après que Ronald Reagan ait aidé le clan Marcos à s'enfuir à Hawaï après qu'un soulèvement ait évincé l'ancien Marcos en 1986. Pouvons-nous nous attendre à un arrangement similaire qui cherche à exonérer les Marcos de la responsabilité de leurs crimes au nom des intérêts de guerre américains dans la région?

Ce contexte historique et la situation mondiale actuelle brossent un tableau effrayant. Moins soucieux de la paix, de la sécurité internationale et des droits de l'homme, et plus motivés à renforcer leur domination militaire, on peut s'attendre à ce que les postures de guerre des États-Unis contre la Chine s'intensifient.

Heureusement, ce bellicisme est loin d'être incontesté. Partout dans le monde, les mouvements populaires mènent la charge pour résister à l'embardée vers une autre guerre mondiale et forment ensemble un programme pour la paix.

Aux Philippines, des groupes d'activistes militants poursuivent le mouvement qui a réussi à expulser les troupes américaines de leurs bases sur le sol philippin en 1991 et tentent maintenant d'empêcher le retour de facto de ces bases par le biais de l'accord sur les forces de visite de 1998, la coopération renforcée en matière de défense d'après l'accord de 2014, et les exercices conjoints tels que Balikatan.

Aux États-Unis continentaux ainsi qu'à Hawaï, les organisations de défense des droits humains font pression pour l'adoption de la loi philippine sur les droits humains, qui empêcherait le financement du gouvernement américain utilisé par l'armée et la police philippines pour perpétrer des exécutions extrajudiciaires et d'autres violations des droits humains, faire taire la dissidence et servir de pions pour une éventuelle guerre avec la Chine.

À Hawaï, des organisations autochtones et d'autres organisations de base comme Cancel RIMPAC appellent à la fin des exercices de guerre dans les îles. Le coût financier de la tenue des exercices RIMPAC est une dépense scandaleuse à un moment où les ressources sont si cruellement nécessaires pour sauver des millions de personnes de la pauvreté, de la faim et d'une pandémie mondiale toujours en cours. Et cela ne tient même pas compte du carbone libéré par les tonnes de combustibles fossiles brûlés par les contingents militaires ou des dommages causés à la vie marine pendant les exercices.

Des groupes communautaires et environnementaux ont réussi à arracher un accord à la marine américaine pour fermer Red Hill, une installation américaine de stockage de carburant militaire d'une capacité de 250 millions de gallons qui fuit depuis des décennies, contaminant l'aquifère qui fournit de l'eau potable à Oʻahu, Hawaï. Il est devenu clair pour tous que l'armée américaine ne se souciait pas moins de la santé de ses militaires, sans parler de la santé des habitants d'Hawaï ou de la fragile écologie de l'île. Ce n'est peut-être pas surprenant, étant donné que la posture militaire en Asie-Pacifique fait courrir le risque de l'extinction potentielle de l'espèce humaine par une guerre nucléaire.

Avec le RIMPAC, le Balikatan et d'autres exercices similaires, les États-Unis préparent déjà le terrain pour les horreurs de la mort et de la destruction. Il n'y a pas d'autre choix pour nous que de réagir en rassemblant les peuples d'Hawaï, des Philippines et d'autres nations afin de contrecarrer ces menaces de guerre, protéger la vie et promouvoir une paix et une justice mondiales durables.

Victor Gregor Limon est membre d'Anakbayan Hawaii. Seiji Yamada est membre du Comité hawaïen pour les droits de l'homme aux Philippines.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/06/30/rimpac-naval-exercises-the-philippines-and-war-on-china/