Histoire: 1920, quand le drapeau rouge flottait sur l’Iran

En 1920, une République socialiste soviétique était créée dans la province iranienne de Gilan. Un siècle plus tard, cet État éphémère est un puissant rappel des luttes de longue date au Moyen-Orient menées à la fois contre l'impérialisme étranger et les oppresseurs nationaux.

Depuis cinq ans, un groupe de guérilleros nationalistes et communistes parcourait les forêts de Gilan, une province iranienne située sur la rive sud-ouest de la mer Caspienne. Le 4 juin 1920, ils entrèrent dans la capitale régionale Rasht, et proclamèrent la République socialiste soviétique d'Iran (SSRI).

Devant les habitants, qui les accueillaient en libérateurs, ils proclamèrent: «Désormais, ce mouvement national, avec l'aide et l'assistance de tous les humanistes du monde et en se réclamant des justes principes du socialisme ... est entré dans la phase de la révolution rouge.»

La révolution, pensaient-ils, ne devait pas se limiter au Gilan - elle allait défier l'impérialisme britannique et la classe dirigeante collaborationniste iranienne dans la capitale nationale, Téhéran. Et en effet, pendant seize mois, le drapeau rouge flottera sur la région, jetant aussi son ombre sur le reste du pays. Mais en octobre 1921, les troupes du gouvernement central, avec l’appui des Britanniques, réussirent à réprimer la rébellion du Gilan que la Russie soviétique cessa de soutenir. Ces événements ouvrirent la voie à l'autocrate Reza Khan, qui avait accédé au pouvoir par un coup d'État à Téhéran plus tôt cette année-là; c'est dans ce contexte qu'il établit la monarchie pahlavi, qui devait durer jusqu'en 1979.

Un siècle après les événements de 1920, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il est important de revisiter l'histoire de la SSRI. Premièrement, cela contredit l'argument selon lequel la dictature de Reza Khan était la seule option politique pour l'Iran, puisque la SSRI représente les luttes venues de la base, qui auraient pu mettre le pays sur une voie différente. Deuxièmement, cela démontre le rôle essentiel que les socialistes révolutionnaires iraniens ont joué dans ces luttes. Enfin, l'activité de la SSRI met en lumière les événements et les débats qui ont entraîné la rupture du marxisme avec la IIe Internationale, en les enrichissant du regard des non-Européens luttant contre les injustices coloniales et raciales.

De la révolution à la guerre

La SSRI et le coup d'État de Reza Khan peuvent être considérés comme deux réactions différentes à l'échec de la Révolution constitutionnelle de novembre 1906. Celle-ci avait tenté d'établir la souveraineté populaire en Iran en soumettant le roi à une constitution et à un parlement, et en chassant l'impérialisme britannique et russe. Les réalisations de cette révolution ont cependant été réduites à néant à mesure que les divisions internes entre les radicaux et les conservateurs du mouvement s'intensifiaient et que la Grande-Bretagne et la Russie unissaient leurs forces pour soutenir les loyalistes réactionnaires.

La crise politique qui suivit la révolution devait s'intensifier pendant la Première Guerre mondiale; car bien que l'Iran n'ait pas été lui-même un protagoniste du conflit, il est devenu de plus en plus un champ de bataille entre les grandes puissances. Alors que les troupes tsaristes occupaient le nord de l'Iran, les Britanniques occupaient les régions du sud afin de sauvegarder les intérêts de l'Anglo-Persian Oil Company. La rareté des céréales et des denrées alimentaires a été en grande partie causée par cette occupation étrangère et aggravée par les sécheresses successives. Le résultat fut la famine de 1917-1918 - en plus de quoi l'Iran fut frappé par les épidémies de choléra et de grippe espagnole, qui tuèrent un à deux millions de gens sur une population totale de neuf millions.

Alors que l'Iran tombait sous la domination des puissances étrangères – avec le soutien du shah – certains anciens participants à la Révolution constitutionnelle en ont tiré la conclusion qu'il était plus efficace de chercher à instaurer des droits politiques, des réformes sociales et l'indépendance au niveau régional. Cette stratégie a été poursuivie par Mohammad Khiabani en Azerbaïdjan, par Mohammad Taqi Khan Pesyan au Khorasan et, de manière décisive pour notre histoire, par Mirza Kuchak Khan (1880-1921) dans la région de Gilan.