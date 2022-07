Histoire: Il y a 5000 ans, Sumer inventait le parlementarisme

Le premier parlement

Les premiers souverains de Sumer, si grands qu’aient pu être leurs succès de conquérants, n'étaient pas des tyrans entièrement libres de leurs actes, des monarques absolus. Sur les intérêts majeurs de l'Etat, particulièrement sur les questions de guerre et de paix, ils consultaient leurs concitoyens les plus notables, réunis en assemblées. Ce recours à des institutions «démocratiques», dès le IIIe millénaire avant Jésus-Christ, constitue un nouvel apport de Sumer à la civilisation. Le fait surprendra sans doute bien de nos contemporains, persuadés que la démocratie est une invention de l'Occident, et même une invention de date récente. N'oublions pas cependant que le développement social et spirituel de l’homme est, contrairement à une opinion superficielle, souvent lent, tortueux et difficile à suivre dans son cheminement: l'arbre en pleine vigueur peut fort bien se trouver séparé de la graine originelle par des milliers de kilomètres, ou, comme c'est ici le cas, par des milliers d’années. Ce qui ne manque pas d'étonner toutefois, c'est que le berceau de la démocratie ait pu être précisément ce Proche-Orient, si étranger à première vue à l'idée d'un pareil régime. Mais quelles surprises ne réserve pas à l'archéologue son patient travail «en sous-œuvre»! A mesure que s'élargit et s'approfondit son champ de fouille, la «brigade du pic et de la pelle» fait dans cette partie du monde les trouvailles les plus inattendues. Celle dont il est question ici ne révéla, du reste, son importance qu'après plusieurs années de recherches et d'examens. Il s'agit du «procès-verbal» d'une assemblée politique contenu dans un poème dont le texte nous est connu aujourd'hui par 11 tablettes et fragments. Quatre de ces pièces avaient été copiées et publiées au cours des quatre décades passées, mais sans qu'on se fût rendu compte de la valeur documentaire de ce texte, touchant à l'histoire politique de Sumer. Elle n'apparut qu'en 1943, lorsque Thorkild Jacobsen, de l'Oriental Institute de l'université de Chicago, publia son étude sur la Démocratie primitive. J'ai eu moi-même la bonne fortune, depuis lors, d'identifier et de copier les 7 autres pièces à Istanbul et à Philadelphie et de pouvoir ainsi reconstituer le poème dans son entier [1].

Aux alentours de l'an 3000 avant Jésus-Christ, le premier parlement connu à ce jour se réunit donc en session solennelle. Il se composait, comme nos propres parlements modernes, de deux chambres: un Sénat ou Assemblée des anciens, et une Chambre basse formée par tous les citoyens en état de porter les armes. On se croirait à Athènes ou à l'époque de la Rome républicaine! Pourtant, nous sommes dans le Proche-Orient, deux bons millénaires avant la naissance de la démocratie grecque. Mais, dès cette époque, Sumer, peuple créateur, pouvait se vanter de posséder de nombreuses grandes villes groupées autour d'édifices publics grandioses et de renommée universelle. Ses négociants avaient noué d'actives relations commerciales par terre et par mer avec les pays environnants; ses penseurs les plus solides avaient mis au point un ensemble d'idées religieuses qui devait être accepté comme l'évangile non seulement à Sumer mais à travers une grande partie de l'ancien Proche-Orient. Ses poètes les plus doués chantaient leurs dieux, leurs héros et leurs rois avec amour et ferveur. Enfin, pour couronner le tout, les Sumériens avaient progressivement élaboré un système d’écriture, imprimée sur l’argile à l’aide d’un stylet en roseau, qui pour Ia première fois permit à l’homme de tenir les annales permanentes de ses moindres actions et pensées, de ses espoirs et de ses désirs, de ses jugements et de ses croyances. Il n'est donc pas surprenant que dans le domaine politique aussi les Sumériens aient réalisé d’importants progrès.

Le parlement dont il est fait mention dans notre texte n’avait pas été convoqué pour une mince affaire. Il s'agissait d’une session extraordinaire au cours de laquelle ses deux chambres devaient choisir entre ce que nous appellerions aujourd’hui: «la paix à n'importe quel prix.» et «la guerre et l’indépendance». Il est intéressant de préciser dans quelles circonstances se tint cette mémorable session. Telle la Grèce à une époque beaucoup plus récente, Sumer, en ce IIIe millénaire avant Jésus-Christ, se composait d'un certain nombre de villes-Etats qui rivalisaient pour l'hégémonie. L'une des plus importantes était Kish, qui, d’après la légende sumérienne, avait reçu du ciel la royauté, immédiatement après le «Déluge». Cependant, Uruk, une autre cité, beaucoup plus au sud, étendait sa puissance et son influence et menaçait sérieusement la suprématie de sa rivale. Le roi de Kish (dans Ie poème, Agga) finit par se rendre compte du danger: il menaça les Urukiens de leur faire la guerre s’ils ne le reconnaissaient pas comme leur suzerain. C’est à ce moment décisif que furent convoquées les deux assemblées d'Uruk: celle des anciens et celle des citoyens valides. C'est par un poème épique, nous l’avons dit, que nous est connu ce conflit entre les deux cités sumériennes. Les principaux personnages en sont Agga, dernier souverain de la première dynastie de Kish, et Gilgamesh, roi d'Uruk et «seigneur de Kullab». Le poème commence avec l'arrivée à Uruk des envoyés d'Agga, porteurs d'un ultimatum. Avant de rendre sa réponse, Gilgamesh consulte l'«assemblée des anciens de la cité» en la priant instamment de ne pas se soumettre à Kish, mais de prendre les armes et de combattre pour la victoire. Les «sénateurs», toutefois, sont loin de partager les mêmes sentiments: ils préféreraient la soumission pour avoir la paix. Mais une telle décision déplaît à Gilgamesh, qui se rend alors devant l'«assemblée des hommes de la cité» et reprend son plaidoyer. Les membres de cette deuxième assemblée décident de combattre: point de soumission à Kish! Gilgamesh est ravi et semble plein de confiance dans les résultats de la lutte. Celle-ci ne dura que peu de temps: «cela ne prit pas cinq jours», dit le poème, «cela ne prit pas dix jours» - Agga assiégea Uruk et terrorisa ses habitants. Le reste du poème n'est pas très clair, mais il semble que Gilgamesh finit, d'une façon ou d'une autre, par gagner l'amitié d'Agga et par faire lever le siège sans avoir à combattre.