La forêt amazonienne a-t-elle maintenant une chance de survie?

La forêt amazonienne, nous disent nos scientifiques, fonctionne essentiellement comme les poumons de notre monde. Si jamais ces poumons amazoniens s'arrêtaient de respirer, nous aussi ne respirerions plus.

Cette simple relation pourrait bien faire de Gustavo Petro, le président progressiste nouvellement élu de la Colombie, l'un des chefs d'État les plus importants de notre planète. S'il réussit au cours des quatre prochaines années, l'Amazonie a une chance de survivre - et nous aussi.

Petro et sa colistière, la militante écologiste Francia Marquez, se sont engagés à travailler avec leur compatriote progressiste Luiz Inácio Lula da Silva, le grand favori pour remporter la course présidentielle au Brésil en octobre prochain, pour sauver la forêt amazonienne. Avec le leadership de Petro et Marquez, cet effort pourrait bien réussir. Ces deux militants chevronnés comprennent profondément la réalité fondamentale - l'inégalité économique - qui a rendu la forêt amazonienne si catastrophiquement vulnérable.

La Colombie se classe actuellement au deuxième rang des nations les plus inégales au monde en termes de revenus, note un rapport de la Banque mondiale publié l'automne dernier. La seule grande nation plus inégalitaire que la Colombie est le Brésil.

Les 10% les plus riches de Colombie perçoivent désormais 11 fois le revenu des 10% les plus pauvres du pays, précise la Banque mondiale. En République slovaque qui, en termes de revenu, est la nation la plus égalitaire de notre planète, les 10% les plus riches ne gagnent en moyenne que le triple du revenu des 10% les plus pauvres.

C’est encore pire dans le monde rural de la Colombie. Les 1% des propriétaires terriens les plus riches du pays possèdent 81% de la superficie de la Colombie.

Les impôts en Colombie ne font pas grand-chose pour modifier cette mauvaise répartition frappante des revenus et des richesses. L'impôt national sur le revenu des particuliers n'entre en vigueur qu'à environ quatre fois le revenu médian de la Colombie, une structure de taux, souligne la Banque mondiale, qui laisse la plupart des riches colombiens ne payer que 10% de leur revenu total réel imposable.

Les programmes de protection sociale de la Colombie, quant à eux, «souffrent d'importantes fuites vers les ménages à revenu élevé», et le système de retraite public du pays génère «des subventions qui reviennent principalement aux bénéficiaires de pensions élevées».

Des dynamiques comme celles-ci ont laissé l'inégalité colombienne la plus ancrée au monde. Aucun pays n'obtient le pire score en matière de «persistance intergénérationnelle des revenus», une étiquette que les chercheurs utilisent lorsqu'ils comparent ce que les parents gagnent à ce que leurs enfants finissent par gagner. Dans un pays où les revenus sont constamment inégaux, les parents qui gagnent plus de cinq fois le revenu moyen des parents auront des enfants qui gagnent plus de cinq fois le revenu moyen.

L'analyse de la Banque mondiale de l'automne dernier sur les inégalités profondes de la Colombie soutient que la réduction de ces inégalités est tout à fait logique pour des raisons morales et économiques. Une plus grande égalité en Colombie, soulignent les analystes de la Banque mondiale, stimulerait la croissance et favoriserait la cohésion sociale.

Ce que ces analystes ne soulignent pas, c’est qu’une plus grande égalité en Colombie aiderait aussi à sauver la Terre. La forêt amazonienne ne sera jamais en sécurité tant que les nations clés du bassin amazonien resteront si inégales.

Pourquoi les inégalités en Colombie sont-elles si importantes pour notre avenir climatique? La propriété de plus en plus concentrée des meilleures terres agricoles de Colombie pousse les familles d'agriculteurs pauvres toujours plus loin dans la forêt tropicale. Cette même concentration a créé une main-d'œuvre suffisamment désespérée pour accepter des emplois avec des arnaqueurs qui s'enrichissent grâce à l'élevage de bétail, à l'exploitation forestière et à diverses autres agressions contre la forêt tropicale.

Les anciens présidents de la Colombie auraient pu, bien sûr, répondre à ce désespoir avec des programmes pour aider les plus démunis du pays. Mais payer pour ces programmes aurait exigé des impôts plus élevés pour les plus riches de Colombie et, jusqu'à cette année, ces riches n'ont pas eu à faire face à cette perspective particulière depuis un certain temps.

En fait, les riches colombiens n'ont pas été confrontés à un dirigeant national intéressé à les taxer sérieusement depuis que Jorge Eliécer Gaitán Ayala - le dernier candidat progressiste sérieux à la présidence colombienne avant Preto - est mort assassiné en plein jour lors de sa campagne présidentielle de 1948.

Gustavo Petro et Francia Marquez prendront désormais leurs fonctions après avoir présenté une plate-forme qui place le bien-être des pauvres de Colombie et notre climat mondial au-dessus des intérêts des riches qui ont dominé la Colombie pendant si longtemps. Leurs réformes agraires proposées garantiront aux familles rurales le droit à la terre. Petro et Marquez se sont également engagés à éliminer progressivement les combustibles fossiles - y compris le pétrole, le principal produit d'exportation actuel de la Colombie - et à protéger la biodiversité incroyablement riche de leur pays, l'une des plus vastes au monde.

Sur les impôts, le gouvernement Petro augmentera la demande sur les «4000 plus grandes fortunes» de Colombie. Les principaux objectifs initiaux de Petro comprennent les revenus de dividendes qui ne sont actuellement en grande partie pas imposés et les transferts de richesse à l'étranger. Preto promet, par exemple, de refuser des ressources gouvernementales aux personnes qui détiennent des comptes financiers dans les pays qui sont des «paradis fiscaux».

«Les transferts à l'étranger», note Nick Corbishley, un analyste britannique qui a beaucoup voyagé en Amérique du Sud, «constituent une cible intéressante, étant donné la propension des riches entreprises et familles latino-américaines à transférer leur argent à l'étranger, en particulier à Miami, chaque fois qu'un gouvernement avec même une légère tendance de gauche, arrive au pouvoir.»

L'opposition des riches au programme environnemental et d'équité de Preto a, comme on pouvait s'y attendre, déjà commencé à se figer.

«Les détracteurs de Petro craignent que ses plans ambitieux, y compris ses politiques de redistribution et sa proposition d'interdire toute nouvelle exploration pétrolière, ne ruinent l'économie colombienne», observe Samantha Schmidt du Washington Post.

Bon nombre de Colombiens, nous rappelle Schmidt, connaissent déjà une économie en ruine. Près de la moitié de tous les Colombiens «connaissent actuellement une forme de pauvreté et ont du mal à trouver suffisamment à manger».

Pourtant, les détracteurs de Preto, ajoute l'analyste du Post , ne peuvent voir dans l'intérêt de Preto de déclarer «l'état d'urgence économique pour lutter contre la faim» que la preuve de «sa volonté de contourner les institutions démocratiques pour faire avancer son programme».

Ce genre de «préoccupation» factice pour l'État de droit a, par le passé, régulièrement graissé les patins des interventions américaines qui ont aidé à renverser des gouvernements de gauche en Amérique latine qui refusaient de faire de la génuflexion devant leurs élites nationales traditionnelles.

Mais ces élites traditionnelles n'ont jamais été confrontées au vaste défi auquel elles sont confrontées aujourd'hui. Si Lula remporte la présidence brésilienne cet automne, comme les sondages l’indiquent, des progressistes comme Preto dirigeront les six plus grandes nations d'Amérique latine.

L'Amazonie est en liesse. Nous devrions l'être aussi.

Sam Pizzigati écrit sur les inégalités pour l'Institute for Policy Studies. Son dernier livre est The Case for a Maximum Wage (Polity). Parmi ses autres livres sur la mauvaise répartition des revenus et de la richesse on trouve The Rich Don't Always Win et The Forgotten Triumph over Plutocracy that Created the American Middle Class, 1900-1970 (Seven Stories Press).

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/06/29/does-the-amazon-now-have-a-shot-at-survival/