Les frères Kononovich, prisonniers politiques en Ukraine, demandent de l'aide aux progressistes de l'UE

Par In Defense of Communism le dimanche 3 juillet 2022

Le procès de Mikhail et Aleksander Kononovich a commencé le 1er juillet devant le tribunal du district de Solomensky à Kiev, sans la présence physique des défenseurs mais par téléconférence.

Sous prétexte d'accusations mensongères et sans fondement, les deux frères, membres de l'Union des jeunesses communistes léninistes d'Ukraine, ont été arrêtés le 7 mars 2022 et torturés dans un centre de détention de Kiev.

Depuis lors, de nombreux partis communistes et organisations de jeunesse du monde entier, dont la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (WFDY), ont exigé leur libération immédiate. Les députés du Parti communiste grec (KKE) au Parlement européen ont déjà soumis deux questions écrites au haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères concernant le cas des frères Kononovich.

Dans leur premier discours devant la salle d'audience, Mikhail et Aleksander ont parlé de la nature fabriquée des accusations. Ils ont aussi exprimé leur appréciation pour la solidarité internationale et ont appelé les députés du Parlement européen et les médias de toute l'Europe à assister au procès.

Plus précisément, les frères Kononovich ont fait la déclaration suivante:

«Notre affaire est complètement fabriquée du début à la fin. De quoi sommes-nous accusés? Les opinions pro-biélorusses sont accusées. Nous sommes jugés pour nos opinions. De quelle démocratie peut-on parler?

Je veux lancer un appel à la gauche européenne, à la Fédération de la jeunesse démocrate. Merci, camarades. Vous menez des actions en Europe près des ambassades d'Ukraine pour nous soutenir afin qu'ils nous laissent partir, merci beaucoup. Ensemble nous vaincrons!

Il faut poursuivre la solidarité et la protestation pour nous soutenir à travers le monde, sur tous les continents - en Europe, en Amérique latine, dans d'autres pays, car si la communauté internationale ne fait pas pression sur le régime, nous finirons par pourrir dans cette prison.

Et encore une chose, je veux faire appel à la gauche européenne. Camarades, nous faisons appel à vous et nous voulons que les députés du Parlement européen visitent l'Ukraine et soient présents à notre audience. Pour qu'ils voient de leurs propres yeux et racontent au monde entier comment la cour nous traite.

Nous appelons également les médias européens à participer également afin que le monde entier puisse enfin voir le visage du régime ukrainien".

Lien de l'article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2022/07/kononovich-brothers-courtroom-appeal-our-case-is-completely-fabricated-from-start-to-finish.html

Voir aussi:

«Les autorités ukrainiennes emprisonnent deux jeunes communistes ukrainiens et menacent de les exécuter» sur le lien suivant:

http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2022/03/les-autorites-ukrainiennes-emprisonnent-deux-jeunes-communistes-ukrainiens-et-menacent-de-les-executer.html

et:

«Des néo-nazis ukrainiens ont torturé un athlète juif d'arts martiaux mixtes anti-guerre» sur le lien suivant:

http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2022/04/des-neo-nazis-ukrainiens-ont-torture-un-athlete-juif-d-arts-martiaux-mixtes-anti-guerre.html