Un rassemblement contre la russophobie organisé dans le sud-ouest de la France

L'association Russophones des Pyrénées a organisé un rassemblement de soutien à la Russie et contre la russophobie à Pau le 30 juin dernier. Des informations sur le rassemblement ont été postées sur la page Facebook de l’association.

Jeudi soir, une manifestation pro-russe s'est tenue dans le centre de Pau (Pyrénées Atlantiques). Organisée par des compatriotes russes vivant en France de l'Association des Russophones de la Pyrénées, elle s'intitulait «Dites STOP à la discrimination contre le peuple russe».

A 19 heures, une trentaine de personnes, dont les deux tiers de Français de souche, s'étaient rassemblées devant la préfecture départementale, rue du Maréchal Joffre. Les participants au rassemblement ont placé une grande banderole sur le trottoir avec les mots «Non à la discrimination. Non aux guerres impérialistes. Non au fascisme. Non à l'OTAN.»

Les participants au rassemblement brandissaient des pancartes sur lesquelles ils avaient écrit: «Russophobie égale fascisme», «Je suis français. Je soutiens les Russes. Stop à la russophobie», «Je suis français. Non à la russophobie. Non à la discrimination», «Arrêtons de diaboliser la Russie». L'une des bannières exprimait son désaccord avec le financement français et européen de l'armée ukrainienne, «L'argent pour les pauvres, pas pour les bombes».

S'adressant aux participants, les organisateurs ont souligné qu’«au cours de la dernière décennie, la russophobie a fleuri et pris de l'ampleur», et que ces derniers mois ses manifestations dans l'UE et, en particulier, en France ont été «choquantes». «La haine des Russes a été systématiquement cultivée dans les médias à la demande des autorités de l'UE. Il est important pour nous de pointer le problème, et nous espérons que nous serons entendus par les décideurs. Nous disons que la discrimination contre les Russes en Europe n'aidera pas à résoudre le conflit, mais au contraire ne fera que l'intensifier», a déclaré l'un des organisateurs du rassemblement.

«Nous sommes une association engagée dans les activités culturelles, mais nous ne pouvons plus rester les bras croisés et nous taire. … Jusqu'à présent, la haine de la population envers les Russes se manifeste surtout sur les réseaux sociaux français, mais il ne faut pas lui permettre de se matérialiser. … Et dans la vraie vie, ils ont fermé les comptes bancaires des honnêtes travailleurs russes, rendu impossible l'envoi de colis, arrêté les vols vers la Russie à cause des sanctions», a souligné le comité d'organisation.