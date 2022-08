A Taïwan comme en Ukraine, l'Occident frôle la catastrophe

Avant une guerre, les arguments sont toujours les mêmes. Ceux qui sont pour la guerre crient le plus fort et se frappent la poitrine, pressés d’entendre les tanks gronder et les jets rugir. Ceux qui sont contre sont traités de mauviettes, de conciliateurs et de défaitistes. Quand les trompettes sonnent et que résonnent les tambours, la raison n’a plus cours.

La visite à Taïwan de la présidente du Congrès américain, Nancy Pelosi, a été si manifestement provocatrice qu'elle ne semble guère plus qu'un coup d'éclat en vue des élections de mi-mandat. Elle a déclaré qu'il était «essentiel que l'Amérique et ses alliés indiquent clairement que nous ne cédons jamais aux autocrates». La réaction excessive de la Chine est un exemple classique d'escalade précipitée. Cependant, lorsque Joe Biden a affirmé que les États-Unis défendraient militairement Taïwan, le cabinet du président a immédiatement fait marche arrière, réaffirmant une politique «stratégique ambiguë». Il n'en demeure pas moins que personne ne croit vraiment que les États-Unis entreront en guerre pour Taïwan – en tout cas jusqu'à présent.

Une ambiguïté similaire imprègne l'attitude de l'Occident envers la Russie au sujet de l'Ukraine. Les États-Unis et la Grande-Bretagne réitèrent que la Russie «doit échouer et que son échec doit être flagrant». Mais peut-on vraiment espérer que la Russie tolérera une destruction toujours plus grande de ses armements sans réagir? L'Occident semble déterminé à obtenir en Ukraine un match nul, dans l'espoir d’éviter une séquence désastreuse de tirs au but. Tout ce que la Russie peut faire, c'est surenchérir toujours plus dans l’atrocité pour maintenir son équipe en jeu. Supposons que cela dégénère en autre chose?

Ce sont les mêmes incertitudes qui ont submergé la diplomatie européenne en 1914. Les dirigeants ont hésité tandis que les généraux se pavanaient et agitaient des sabres. Les drapeaux flottaient et les journaux ne cessaient de rapporter des faits d'armes. Les négociations se sont transformées en ultimatums. Alors que la ligne de front demandait de l'aide, malheur à quiconque prêchait le compromis.

Pendant les deux crises nucléaires est-ouest de la guerre froide, en 1962 à propos de Cuba et en 1983 à cause d'une fausse alerte de missile, la catastrophe a été évitée grâce à des lignes de communication informelles entre Washington et Moscou. Cela a fonctionné. Apparemment, ces lignes n'existent plus aujourd'hui. Le bloc de l'Est est dirigé par deux autocrates, en sécurité à l’intérieur de leurs pays, mais paranoïaques à propos de leurs frontières.

L'Occident est paralysé par des dirigeants affaiblis et défaillants, qui s'efforcent d'améliorer leur cote de popularité en favorisant les conflits à l'étranger. Ce qui est nouveau, c'est la conversion du vieil impérialisme occidental en un nouvel ordre «d'intérêts et de valeurs» occidentaux, prêt à être invoqué en faveur de toute intervention.

Un tel ordre est devenu arbitraire et ne connaît pas de frontières. Malgré l'affirmation de Pelosi, l'Occident «cède» à sa convenance, intervenant ou ne le faisant pas. D'où des politiques capricieuses envers l'Iran, la Syrie, la Libye, le Rwanda, le Myanmar, le Yémen, l'Arabie saoudite et d'autres. La Grande-Bretagne a abandonné Hong Kong à la Chine et a fait don de l'Afghanistan aux talibans, la futilité de cette dernière intervention a été démontrée la semaine dernière lors du meurtre par drone du chef d'Al-Qaïda à Kaboul. Jamais de ma vie le ministère de la Défense n'a eu à défendre mon pays contre une menace étrangère vaguement plausible, et encore moins de la part de la Russie ou de la Chine. Au lieu de cela, sous prétexte de défendre «nos intérêts et nos valeurs», il a tué des milliers d'étrangers en mon nom et pratiquement sans profit.

Maintenant, avec la menace imminente d'une sérieuse confrontation est-ouest, le moins que l'on puisse attendre de la probable prochaine première ministre britannique, Liz Truss, c’est qu'elle abandonne ses clichés et exprime clairement ce qu'elle considère comme les objectifs de la Grande-Bretagne, le cas échéant, en Ukraine et à Taïwan.

Aucun des deux pays n'est un allié officiel de la Grande-Bretagne ou n’est essentiel à sa défense. L'horreur suscitée par l'agression russe justifiait l'aide militaire à Kiev, mais il s'agissait d'une réponse humanitaire plutôt que stratégique. La plus grande aide que nous puissions apporter à l'Ukraine est probablement d'aider au retour éventuel de sa main-d'œuvre exilée et d'aider à reconstruire ses villes détruites. Taiwan mérite également la sympathie dans sa lutte historique avec la Chine, mais son statut ne représente aucune menace militaire pour la Grande-Bretagne. Sa population s'est longtemps contentée d'une relation ambiguë avec la Chine, car elle sait qu'elle est à sa merci à long terme.

L'envoi par Boris Johnson du porte-avions Queen Elizabeth en mer de Chine méridionale l'année dernière était un acte d’une vanité insensée.

La Russie et la Chine connaissent toutes deux des différends frontaliers du genre de ceux qui se produisent dans la plupart des régions du monde. Les étrangers aident rarement à leur résolution. L'époque où les puissances occidentales pouvaient régenter les sphères d'intérêt d'États tels que la Chine et la Russie est à juste titre révolue, comme on l’a reconnu pendant la guerre froide. Depuis la fin de ce conflit, les interventions mondiales de l'Occident sont devenues des parodies de puissance impériale, notamment à travers le monde musulman. À quelques exceptions près, ni la Chine ni la Russie n'ont montré un désir comparable de posséder le monde. Ils ont simplement souhaité, quoique violemment, reprendre possession de leurs voisins ancestraux.

Le sort de l'Ukraine et de Taïwan mérite tout le soutien diplomatique, mais on ne peut les laisser dériver vers une guerre mondiale ou une catastrophe nucléaire. Cela peut réduire l'effet – toujours exagéré – de la dissuasion nucléaire, et les rendre vulnérables au chantage. Mais c'est une chose de se déclarer «plutôt mort que rouge», c'en est une autre d'infliger cette décision aux autres.

Il se peut qu'un jour une guerre mondiale, comme le réchauffement climatique, entraîne le monde vers une catastrophe à laquelle il devra peut-être faire face. Pour l'instant, la démocratie libérale doit sûrement à l'humanité de prévenir plutôt que de provoquer ce risque. Les deux camps flirtent désormais avec le désastre. L'Occident devrait être prêt à reculer – et non à appeler cela une défaite.

