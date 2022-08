Alexandre Douguine réagit à l'assassinat de sa fille

«Comme vous le savez tous, à la suite d'une attaque terroriste perpétrée par le régime ukrainien nazi, le 20 août, en revenant du Festival de la Tradition près de Moscou, ma fille Daria Dougina a été brutalement tuée dans une explosion sous mes yeux. C’était une belle orthodoxe, une patriote, une correspondante militaire, une experte des canaux centraux, une philosophe. Ses discours et ses reportages étaient toujours profonds, raisonnables et retenus. Elle n'a jamais appelé à la violence et à la guerre.

C’était une étoile montante au début de son voyage. Les ennemis de la Russie l'ont tuée méchamment, sournoisement.

De tels coups insupportables ne pourront pas nous briser, nous, notre peuple. Ils voulaient écraser notre volonté par des attaques terroristes sanglantes contre les meilleurs et les plus vulnérables d'entre nous. Ils n’y arriveront pas. Nos cœurs n’aspirent pas à la vengeance ni non plus à faire payer. C'est trop mesquin, pas à la russe.

Nous n'avons besoin que de notre Victoire. Ma fille a sacrifié sa vie sur l'autel de la Victoire. Alors gagnez, s'il vous plait !

Nous voulions l'élever pour qu'elle soit intelligente, pour qu'elle soit une héroïne.

Dès maintenant, qu'elle inspire les fils de notre patrie à agir.»

Lien de l’article en anglais:

https://english.pravda.ru/news/russia/153693-alexander_dugin/