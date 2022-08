L’histoire peu connue de John Carpenter, le cinéaste de l'apocalypse

Par Eileen Jones pour Jacobin Mag le 27 novembre 2020 Les films de John Carpenter offrent des visions de sociétés en train de s'effondrer. Pas étonnant que son travail résonne plus que jamais.

«C'est un documentaire», affirme Carpenter à propos du film "They Live (Invasion Los Angeles) ". «Ce n'est pas de la science-fiction.»

Cela peut surprendre ceux d'entre nous qui ont toujours aimé ses films, mais la réputation du réalisateur John Carpenter n'a pas toujours été aussi excellente. Aujourd'hui, Carpenter est universellement considéré comme l'un des grands cinéastes de genre américains, l'auteur d'une demi-douzaine de classiques granuleux réputés pour leur rythme régulier, leurs partitions électroniques palpitantes et leur action brute. Dans une tentative de tirer profit de ce nouveau consensus, Hollywood a passé la dernière décennie à annoncer une vague de remakes, de redémarrages et de ré-imaginations de ses films classiques. En 2018, la suite d'Halloween de Blumhouse Productions sanctionnée (et marquée) par Carpenter a rapporté 255 millions de dollars sur un budget de 10 millions de dollars. C'est maintenant le film slasher le plus rentable de l'histoire. Et cet été, ce même studio a annoncé qu'il travaillait avec Carpenter sur un autre remake de l'un de ses classiques – The Thing de 1982 – malgré le fait qu'il y avait déjà une préquelle réalisée par un autre studio il y a moins de dix ans. C'est un grand changement par rapport à la fin des années 1990, lorsque Carpenter ne pouvait même pas faire décoller un film à petit budget. Au tournant du millénaire, il avait presque entièrement disparu du cinéma. Il se consacre maintenant à une carrière dans la musique, en tournée avec son fils, Cody, pour interpréter ses musiques de films de plus en plus célèbres et d'autres compositions dans le monde entier. Après une disgrâce aussi abrupte, comment expliquons-nous la révérence généralisée actuelle pour tout ce qui concerne John Carpenter? Vous ne sauriez jamais maintenant que la majorité de ses films ont fait du mal au box-office. Après une série de succès majeurs et mineurs dans les années 1970 et au début des années 1980 — dont Halloween (titre français: La Nuit des masques, tourné en 1978), The Fog (titre français: Fog, tourné en 1980), Escape From New York (titre français: New York 1997, tourné en 1981), Christine (1983) et Starman (1984) — le Carpenter des échecs commerciaux, tels que Big Trouble in Little China (titre français: Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, tourné en 1986), Prince of Darkness (titre français: Prince des ténèbres, tourné en 1987), Memoirs of an Invisible Man (titre français: Les Aventures d'un homme invisible, tourné en 1992), In the Mouth of Madness (titre français: L'Antre de la folie, tourné en 1994), Village of the Damned (titre français: Le Village des damnés, tourné en 1995), Escape From LA (titre français: Los Angeles 2013, tourné en 1996) et Ghosts of Mars (2001), l'ont rendu de plus en plus interdit bancaire et ont condamné sa carrière. Kurt Russell dans The Thing. Le chef-d'œuvre de Carpenter, The Thing, était peut-être son flop le plus choquant, ignoré par le public et largement rejeté par les critiques en cette année tragique de 1982, lorsque Blade Runner a également échoué lamentablement. Les Américains ont préféré le niais extra-terrestre ET ensoleillé et suburbain à ces classiques sombres et mornes. Selon l'un des plus fervents admirateurs de Carpenter, le réalisateur Guillermo del Toro, cet échec «a quelque peu fragmenté le cœur de Carpenter», et il a rapporté que le réalisateur parlait amèrement de sa nouvelle réputation stellaire, en disant: «Putain, qu'est-ce que ça me fait de bien?»

Une scène du film The Thing (1982)

En 2016, Del Toro a posté une série marathon de vingt tweets en hommage à John Carpenter, «un vrai auteur», qui commençait ainsi: «Quand je pense à John Carpenter, je suis étonné qu'on le prenne pour acquis. Comment pouvons-nous? Pourquoi devrions-nous? Il est une lumière dans la nuit. Après avoir fait l'éloge des films individuels de Carpenter pour leur «précision, simplicité et élégance sans faille» et la «ponctuation rythmique parfaitement synchronisée» de ses partitions, Del Toro génère une fusillade de tweets louant The Thing comme le sommet des réalisations de Carpenter et disant «fuck them all (qu’ils aillent tous se faire mettre)» aux critiques qui l'ont méprisé. Il termine en disant: «Dernière pensée de la journée : Carpenter crée chef-d'œuvre après chef-d'œuvre et ils sont souvent ignorés. Maintenant, allez à l'église Bluray et priez.» Il n’y a pas que Del Toro. Quentin Tarantino, Bong Joon Ho, Robert Rodriguez, Olivier Assayas, Danny Boyle, Edgar Wright, Nicolas Winding Refn, James DeMonaco (de la franchise Purge), David Robert Mitchell (de It Follows) et Kleber Mendonça Filho (de Bacurau) sont parmi les cinéastes qui ont chanté les louanges de Carpenter dans des interviews, cité son influence sur leur propre cinéma et parfois fait référence avec adoration à ses films dans les leurs. Les jeunes d'aujourd'hui ont particulièrement tendance à s'extasier sur la soi-disant trilogie apocalyptique de Carpenter: The Thing, Prince of Darkness, et In the Mouth of Madness. Ces films, avec Halloween, Escape From New York et They Live, sont probablement les plus cités comme preuves de son génie. Il y a une raison simple à cela: ils ont bien vieilli. Les perspectives apocalyptiques de Carpenter, qui auraient pu paraitre trop austères à l'époque de Ronald Reagan, George HW Bush et Bill Clinton, semblent maintenant prémonitoires. Sortant des espoirs politiques de gauche déçus et de l'économie défaillante des années 1970 avec ses inclinations cyniques et antiautoritaires déjà développées, Carpenter a commencé à identifier les États-Unis comme un État défaillant dans les années 1980, parallèlement aux deux mandats de Reagan en tant que président. Son attaque la plus explicite contre le cauchemar américain est le film pseudo-marxiste They Live (Invasion Los Angeles), dans lequel un héros de la classe ouvrière, joué par le lutteur professionnel Roddy Piper, combat des extraterrestres qui se sont intelligemment déguisés en bourgeois de l'ère Reagan. «C'est un documentaire», aime à dire Carpenter. «Ce n'est pas de la science-fiction.»

They Live (Invasion Los Angeles) tourné en 1988