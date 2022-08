Les tigres sauvages du Vietnam ont quasiment disparu mais il reste encore un espoir de les sauver

La "colle" d'os de tigre est aussi macabre que cela puisse paraître. Fabriqué en faisant bouillir des os de tigre sur une longue période de temps, elle est colportée par des marchands illégaux d'espèces sauvages* comme tonique pour la santé. Au Vietnam, c'est le plus populaire de tous les produits venus du tigre. Et comme l'a récemment révélé le projet d'enquête de Dan Viet qui a réussi à infiltrer les réseaux illégaux de trafic de tigres, le marché de ces produits est bien vivant.

En raison du braconnage et de la perte d'habitat, les tigres sont fonctionnellement éteints au Vietnam. Cela signifie que la demande actuelle au Vietnam pour des produits tels que la colle d'os de tigre est très probablement satisfaite par le commerce illégal des «fermes de tigres», mais cette demande sert également à augmenter la pression du braconnage sur les quelque 3,900 tigres vivant ailleurs dans la nature, comme l’a exposé une enquête récente de Dan Viet . C'est pourquoi le WWF appelle à la suppression progressive des élevages de tigres en Chine, en Thaïlande, au Vietnam et au Laos, où l'on estime que plus de 8,000 tigres sont détenus en captivité.

Le gouvernement vietnamien doit adopter une approche à deux volets pour mettre fin à ce commerce: une réglementation, une surveillance et une application plus strictes; et réduire la demande de produits issus du tigre.

Sur le papier, les lois nationales sur la faune et la flore sauvages du Vietnam sont pour la plupart conformes à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Connu sous son acronyme CITES - un accord mondial entre les gouvernements a été signé pour s’assurer le commerce international des espèces végétales et animales, y compris les tigres, ne menacent pas leur survie dans la nature. Mais comme le démontrent les saisies effectuées dans le cadre de la récente enquête de Dan Viet, les tigres captifs du Vietnam terminent toujours vers le marché illégal. En effet, le Vietnam est l'un des sept pays qui font l'objet d'un examen minutieux de la part de CITES pour avoir des soi-disant «fermes de tigres» et a reçu pendant des années des avertissements pour les contrôler.

L'amélioration de la législation et une application plus stricte sont essentielles pour mettre fin à ce commerce. Cela comprend une tenue de registres et une gestion plus solides des tigres captifs et l'utilisation d'outils tels que l'ADN et les photos des rayures (les rayures des tigres sont toutes differentes), des installations et des saisies pour aider les efforts d'application de la loi, en retraçant le tigre jusqu'à sa source.

Suite à une directive du Premier ministre en juillet 2020, le Vietnam a entamé un examen de certaines installations de tigres captifs dans la province de Binh Duong. C'est une bonne première étape qui doit être étendue pour inclure les enregistrements de tous les tigres captifs au Vietnam. Les autorités doivent appliquer un système de gestion plus solide pour la surveillance de la détention, de l'élevage et de l'élimination des tigres en captivité, tout en réduisant la population de tigres en captivité du Vietnam au fil du temps à un niveau plus gérable et en limitant clairement cet élevage en captivité à des fins de conservation.

Une application efficace devrait également intégrer une approche des enquêtes fondée sur le renseignement, ciblant les principaux acteurs des réseaux criminels, toutes les arrestations et saisies étant suivies de poursuites sévères.

En plus d'une meilleure application de la loi, la demande de produits issus du tigre doit également être réduite.

La demande de produits issus du tigre au Vietnam reste forte d’après une enquête auprès des consommateurs réalisée en 2017 par TRAFFIC montrant que 6% des personnes interrogées avaient utilisé des produits issus du tigre et que 64 % d'entre elles recommanderaient ces produits à d'autres - un nombre énorme si on le compare à la population vietnamienne de 96 millions d'habitants. Des efforts sont déployés sur ce front : en décembre dernier, TRAFFIC a lancé un programme de marketing social de trois ans visant à réduire la demande de produits issus du tigre au Vietnam.

Des actions comme celle-ci doivent s'accélérer dans tout le pays. En tant que l'un des nombreux piliers du commerce mondial des espèces sauvages, le Vietnam doit agir de toute urgence si nous voulons avoir une chance de réduire la pression du braconnage sur les tigres sauvages restants dans le monde.