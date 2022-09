Faire taire les agneaux. Comment fonctionne la propagande

L'ampleur et l'échelle de ce carnage sont en grande partie non signalées, non reconnues; et les responsables continuent de dominer la vie politique anglo-américaine.

Au cours de ma vie, les États-Unis ont renversé ou tenté de renverser plus de 50 gouvernements, pour la plupart des démocraties. Ils se sont ingérés dans des élections démocratiques dans 30 pays. Ils ont largué des bombes sur les habitants de 30 pays, pour la plupart pauvres et sans défense. Ils ont tenté d'assassiner les dirigeants de 50 pays. Ils se sont battus pour réprimer les mouvements de libération dans 20 pays.

Les États-Unis dominent les médias du monde occidental. Toutes les dix principales sociétés de médias, sauf une, sont basées en Amérique du Nord. Internet et les médias sociaux – Google, Twitter, Facebook – sont pour la plupart détenus et contrôlés par des Américains.

Le sommes-nous vraiment? Ou vivons-nous dans une société des médias où le lavage de cerveau est insidieux et implacable, et où la perception est filtrée en fonction des besoins et des mensonges du pouvoir de l'État et des entreprises ?

De nos jours, les guerres les plus rentables ont leur propre marque. On les appelle des «guerres éternelles»: Afghanistan, Palestine, Irak, Libye, Yémen et maintenant Ukraine. Toutes sont basées sur un paquet de mensonges.

«La politique étrangère des États-Unis», a-t-il dit, «est mieux définie comme suit : Lèche-moi le cul ou je te défonce la gueule». C'est aussi simple et aussi grossier que cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est incroyablement réussie. Elle possède les structures de la désinformation, de l'utilisation de la rhétorique, de la distorsion du langage, qui sont très persuasives, mais qui sont en fait un paquet de mensonges. C'est une propagande très réussie. Ils ont l'argent, ils ont la technologie, ils ont tous les moyens de s'en tirer, et ils le font.

En 2014, les États-Unis avaient parrainé un coup d'État à Kiev qui s'était débarrassé du président ukrainien démocratiquement élu et favorable à la Russie et avait installé un successeur dont les Américains avaient clairement fait savoir qu'il était leur homme.

Une mesure de ce «succès historique» est la guerre en Ukraine, dont les nouvelles ne sont pour la plupart pas des nouvelles, mais une litanie unilatérale de chauvinisme, de distorsion, d'omission. J'ai rapporté un certain nombre de guerres et je n'ai jamais connu une telle propagande généralisée.

Lors de son sommet de Madrid en juin, l'OTAN, qui est contrôlée par les États-Unis, a adopté un document stratégique qui militarise le continent européen et intensifie la perspective d'une guerre avec la Russie et la Chine. Il propose une «lutte de guerre multi-domaines contre un concurrent doté d'armes nucléaires». En d'autres termes, la guerre nucléaire.

Aujourd'hui, les nouvelles en provenance d'Afghanistan montrent à quel point les talibans sont pervers - non pas que le vol par Joe Biden de 7 milliards de dollars des réserves bancaires du pays cause des souffrances généralisées. Récemment, la National Public Radio à Washington a consacré deux heures à l'Afghanistan – et 30 secondes à son peuple affamé.

Ce fut la goutte d'eau finale.

Le même jour, la Russie a envahi – selon les médias occidentaux, un acte d'infamie congénitale non provoqué. L'histoire, les mensonges, les propositions de paix, les accords solennels sur le Donbass à Minsk ne comptaient pour rien.

Le 25 avril, le secrétaire américain à la Défense, le général Lloyd Austin, s'est rendu à Kiev et a confirmé que l'objectif américain était de détruire la Fédération de Russie – le mot qu'il a utilisé était «affaiblir». L'Amérique avait obtenu la guerre qu'elle voulait, menée par un mandataire américain financé et armé et un pion sacrifiable.

Presque rien de tout cela n'a été expliqué au public occidental.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est gratuite et inexcusable. C'est un crime d'envahir un pays souverain. Il n'y a pas de «mais», sauf un.

Quand la guerre actuelle en Ukraine a-t-elle commencé et qui l'a déclenchée? Selon les Nations Unies, entre 2014 et cette année, quelque 14,000 personnes ont été tuées dans la guerre civile du régime de Kiev contre le Donbass. De nombreuses attaques ont été menées par des néo-nazis.

Regardez un reportage d'ITV de mai 2014, tourné par le journaliste vétéran James Mates, qui est bombardé, avec des civils dans la ville de Marioupol, par le bataillon ukrainien Azov (néo-nazi).

Le même mois, des dizaines de russophones ont été brûlés vifs ou étouffés dans un bâtiment syndical à Odessa assiégé par des voyous fascistes, partisans du collaborateur nazi et fanatique antisémite Stephen Bandera. Le New York Times a qualifié les voyous de «nationalistes».

«La mission historique de notre nation en ce moment critique», a déclaré Andreiy Biletsky, fondateur du bataillon Azov, «est de mener les races blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie, une croisade contre les Untermenschen dirigés par les Sémites».

Depuis février, une campagne de «contrôleurs de l'information» autoproclamés (principalement financés par les Américains et les Britanniques ayant des liens avec les gouvernements) a cherché à maintenir l'absurdité selon laquelle les néonazis ukrainiens n'existent pas.

L'«airbrushing», un terme autrefois associé aux purges de Staline, est devenu un outil du journalisme grand public.

En moins d'une décennie, une «bonne» Chine a été retouchée et une «mauvaise» Chine l'a remplacée: de l'atelier du monde à un nouveau Satan en herbe.

Une grande partie de cette propagande provient des États-Unis et est transmise par des mandataires et des «groupes de réflexion», tels que le célèbre Australian Strategic Policy Institute, la voix de l'industrie de l'armement, et par des journalistes zélés tels que Peter Hartcher du Sydney Morning Herald, qui a qualifié ceux qui propagent l'influence chinoise de «rats, mouches, moustiques et pigeons» et a appelé à «éradiquer» ces «ravageurs».

Les nouvelles sur la Chine en Occident concernent presque entièrement la menace de Pékin. Rien sur les 400 bases militaires américaines qui entourent la majeure partie de la Chine, un collier armé qui s'étend de l'Australie au Pacifique et à l'Asie du Sud-Est ainsi qu’au Japon et à la Corée. L'île japonaise d'Okinawa et l'île coréenne de Jeju sont des armes chargées braquées à bout portant sur le cœur industriel de la Chine. Un responsable du Pentagone a décrit cela comme un «nœud coulant».

Ces derniers temps, la Palestine est mal rapportée depuis aussi longtemps que je me souvienne. Pour la BBC, il y a le «conflit» de «deux récits». Il s’agit pourtant de l'occupation militaire la plus longue, la plus brutale et la plus innommable des temps modernes.

Le peuple sinistré du Yémen existe à peine presque totalement ignoré par les médias. Alors que les Saoudiens font pleuvoir leurs bombes à fragmentation américaines avec des conseillers britanniques travaillant aux côtés des militaires saoudiens, plus d'un demi-million d'enfants sont menacés de famine.

Ce lavage de cerveau par omission a une longue histoire. Le massacre de la Première Guerre mondiale a été autocensuré par des journalistes qui ont été anoblis pour leur conformité. Certains l’ont avoués dans leurs mémoires. En 1917, le rédacteur en chef du Manchester Guardian, CP Scott, confiait au premier ministre Lloyd George: «Si les gens savaient vraiment [la vérité], la guerre serait arrêtée demain, mais ils ne savent pas et ne peuvent pas savoir.»

Le refus de voir les gens et les événements comme ceux des autres pays les voient est un virus médiatique en Occident, aussi débilitant que le Covid. C'est comme si nous voyions le monde à travers un miroir sans tain, dans lequel «nous» sommes moraux et bienveillants et «eux» ne le sont pas. C'est une vision profondément impériale.

L'histoire qui est une présence vivante en Chine et en Russie est rarement expliquée et rarement comprise. Vladimir Poutine est Adolf Hitler. Xi Jinping est Fu Man Chu. Des réalisations épiques, telles que l'éradication de la pauvreté en Chine, sont à peine connues. Comme c'est pervers et sordide.

Quand allons-nous nous permettre de comprendre? La formation des journalistes à l'usine n'est pas la solution. Ni le merveilleux outil numérique, qui est un moyen et non une fin, comme la machine à écrire à un doigt et la machine à linotype.

Ces dernières années, certains des meilleurs journalistes ont été écartés du grand public. «Défenestré» est le mot utilisé. Les espaces autrefois ouverts aux non-conformistes, aux journalistes à contre-courant, aux diseurs de vérité, se sont fermés.

Le cas de Julian Assange est le plus choquant. Lorsque Julian et WikiLeaks ont pu gagner des lecteurs et des prix pour le Guardian, le New York Times et d'autres «journaux de référence» importants, il a été célébré et adoubé.

Lorsque l'État sombre s'est opposé et a exigé la destruction des disques durs et l'assassinat du personnage de Julian, il est devenu un ennemi public. Le vice-président Biden l'a qualifié de «terroriste de haute technologie». Hillary Clinton a demandé: «On ne peut pas juste faire un drone pour éliminer ce type?»

La campagne d'abus et de diffamation qui a suivi contre Julian Assange – le rapporteur des Nations Unies sur la torture l'a qualifiée de «mobbing» – a amené la presse libérale à son plus bas niveau. Nous savons qui ils sont. Je les considère comme des collaborateurs: comme des journalistes de Vichy.

Quand les vrais journalistes se lèveront-ils? Un samizdat inspirant existe déjà sur internet: Consortium News, fondé par le grand reporter Robert Parry, Max Blumenthal de Grayzone, MintPress News, Media Lens, Declassified UK, Alborada, Electronic Intifada, WSWS, ZNet, ICH, Counter Punch, Independent Australia, le travail de Chris Hedges, Patrick Lawrence, Jonathan Cook, Diana Johnstone, Caitlin Johnstone et d'autres qui me pardonneront de ne pas les mentionner ici.

Et quand les écrivains se lèveront-ils, comme ils l'ont fait contre la montée du fascisme dans les années 1930? Quand les cinéastes se lèveront-ils, comme ils l'ont fait contre la guerre froide dans les années 1940? Quand les satiristes se lèveront-ils, comme ils l'ont fait il y a une génération?

Après avoir trempé pendant 82 ans dans un profond bain de justice qui est la version officielle de la dernière guerre mondiale, n'est-il pas temps que ceux qui sont censés garder les pendules déclarent leur indépendance et décodent la propagande? L'urgence est plus grande que jamais.

John Pilger a remporté deux fois la plus haute distinction britannique pour le journalisme et a été journaliste international de l'année, journaliste de l'année et écrivain descriptif de l'année. Il a réalisé 61 films documentaires et a remporté un Emmy, un prix BAFTA de la Royal Television Society et le Sydney Peace Prize. Son reportage 'Cambodia Year Zero' est nommé comme l'un des dix films les plus importants du 20e siècle. Cet article est une version éditée d'un discours prononcé au Festival mondial de Trondheim, en Norvège. Il peut être contacté sur www.johnpilger.com