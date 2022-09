Hara-Kiri économique de l'Europe

Ce n'est pas seulement l'effet immédiat sur l'Europe qui menace d'être gravement préjudiciable; les capitaux ont déjà commencé à se délocaliser de l'Europe vers les États-Unis, une tendance qui va inévitablement s'accélérer, de sorte que la croissance à long terme et donc les perspectives d'emploi sur ce continent seront également affectées. Bref, l'Europe entre dans une période de difficultés économiques aiguës qui lui sont propres; elle commet un hara-kiri économique dans le processus d'affirmation de son allégeance aux États-Unis lors de la guerre en Ukraine. Oscar LaFontaine, ancien ministre du SPD en Allemagne et fondateur du parti de gauche Die Linke, aujourd'hui à la retraite de la politique active, a qualifié l'Allemagne de "vassale américaine dans la guerre d'Ukraine" (The Delphi Initiative, 17 septembre 2022); il a indubitablement raison.

L'arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel de la Russie vers l'Europe en représailles aux sanctions occidentales imposées à la Russie en raison de la guerre d'Ukraine, menace l'Europe non seulement d'un hiver avec un chauffage insuffisant qui coûtera cher en termes de vies parmi les pauvres, mais également avec des fermetures à grande échelle d'entreprises; de telles fermetures feraient grimper le taux de chômage et augmenteraient considérablement la pauvreté et la misère parmi les travailleurs.

Comme on pouvait s'y attendre, l'opinion publique européenne est nourrie de l'idée que Vladimir Poutine est responsable de ces malheurs européens. Mais avant même que Poutine ne décide de fermer le gazoduc Nord Stream-I qui acheminait le gaz russe vers l'Europe, les dirigeants européens parlaient presque quotidiennement de boycotter le gaz russe; Poutine peut donc au mieux être considéré comme ayant réalisé ce que les dirigeants européens voulaient. En outre, s'attendre à ce que la Russie continue à fournir du gaz à l'Europe parce que l'Europe en a besoin (parce que le gaz était à l'origine exempté du champ d'application des sanctions), tout en subissant elle-même l'impact des autres sanctions, équivaut à faire l'exigence absurde que La Russie devrait tendre l'autre joue lorsqu'elle reçoit une gifle sur une joue. Ceux qui imposent unilatéralement des sanctions à d'autres doivent être préparés à des représailles.

Mais on dira alors que la culpabilité de Poutine se situe à un niveau plus fondamental, à savoir l'ingérence dans la liberté de l'Ukraine de décider si elle veut rejoindre l'OTAN. Tout pays, selon cet argument, devrait avoir la liberté d'adhérer à n'importe quel arrangement, et aucun autre pays n'a le droit de l'empêcher de le faire. Mais même si nous oublions les assurances occidentales à Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, comme quoi l'OTAN ne sera pas élargie vers l'Est; même si nous oublions le renversement parrainé par les États-Unis d'un gouvernement ukrainien élu par le peuple en 2014 qui souhaitait des relations amicales avec la Russie; même si nous oublions le fait que le gouvernement nouvellement installé en Ukraine, trié sur le volet par la clique néo-conservatrice américaine, a mené une guerre contre la région du Donbass à majorité russe qui a couté 14,000 vies avant l'intervention militaire de la Russie; et même si nous oublions le fait que les États-Unis ont 800 bases militaires dans 80 pays à travers le monde dont le seul but est de perpétuer l'hégémonie américaine; même si nous oublions tous ces faits et regardons simplement la question de la liberté d'un pays de rejoindre n'importe quel arrangement et d'installer n'importe quelles armes sur son propre sol, une question sur laquelle les puissances occidentales dirigées par les États-Unis insistent maintenant, cela ne fait que soulever la question: alors pourquoi les États-Unis ont-ils poussé le monde au bord d'une guerre nucléaire pour avoir refusé cette même liberté à Cuba pendant la crise des missiles de 1962?

La belligérance européenne aura des conséquences dommageables

La belligérance européenne vis-à-vis de la Russie, à l'instar des États-Unis, n'aura pas seulement des conséquences économiques dommageables; ses retombées politiques seront désastreuses: elle poussera l'Europe non seulement vers la droite, mais tout près du fascisme. Les charges immenses qu'elle imposera à la classe ouvrière sont reconnues par tous, ainsi que le fait que la classe ouvrière se dressera en résistance contre ces charges. Mais les formations politiques «libérales» ne se soucient pas de ces charges, dont le revers sont les profits massifs réalisés par les compagnies pétrolières qui ont augmenté leurs marges bénéficiaires en profitant de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe (De même, le revers de la médaille des taxes prélevées sur le peuple américain pour financer les fournitures militaires américaines à l'Ukraine pour prolonger la guerre sont les profits massifs réalisés par les fabricants d'armements).

Plusieurs groupes fascistes font un grand bruit à propos de la catastrophe imminente, et de nombreux groupes de gauche utilisent ce bruit comme un argument pour ne prendre aucune initiative contre ces mesures qui blessent la classe ouvrière (car alors ils seraient considérés comme étant aux côtés des fascistes). En Allemagne, par exemple, c'est l'AfD, un mouvement fasciste, qui proteste contre les actions du gouvernement. Or, les protestations fascistes, compte tenu de l'opportunisme impitoyable de ces groupes, n'a en fait que peu de sens. S'ils arrivent au pouvoir, ils feront une volte-face complète et même agiront contre leurs propres partisans qui continuent de brandir leurs propres vieux slogans ; mais leur arrivée au pouvoir sur la base de ces mots d'ordre est précisément le danger. L'Italie devrait élire un gouvernement d'extrême droite, dont les fascistes descendants du parti de Mussolini seront une partie importante, suite aux élections du 25 septembre. Mais le présage est que l'ascendant du fascisme sera plus général dans L'Europe, répartie dans plusieurs pays, y compris même l'Allemagne ce qui est effroyable.

C'est ce danger que Sahra Wagenknecht, dirigeante de Die Linke et son ancienne co-présidente, avait à l'esprit lorsqu'elle a demandé à son parti d'organiser des manifestations sociales contre le gouvernement alors que même la droite le faisait aussi. Comme elle l'a dit, «Quiconque abandonne des positions correctes et populaires simplement parce que certains d'entre elles sont également représentés par l'AfD a déjà perdu le combat avant même qu'il ne commence» ( MR Online, le 18 septembre 2022).

La politique anglo-américaine a toujours été de tenir l'Europe, en particulier l'Allemagne, à l'écart de la Russie, et la fournée actuelle de politiciens européens a complètement acheté cette politique, contrairement à beaucoup de leurs prédécesseurs; Charles De Gaulle, par exemple, n'a pas autorisé une base de l'OTAN sur le sol français car il pensait que cela enlèverait à la France la décision de lancer ou non une guerre des mains françaises. Le désir d'avoir une position indépendante vis-à-vis des Américains, et de promouvoir la paix en Europe, avait poussé Willy Brandt, lorsqu'il était chancelier allemand, à s'ouvrir à l'Europe de l'Est à travers ce qu'on appelait l'Ostpolitik.

Le manque d'indépendance de la génération actuelle de dirigeants européens a été diversement expliqué. Alors que certains l'attribuent à la pure médiocrité de ces dirigeants, d'autres voient le lien étroit entre eux et les entreprises impliquées dans des activités bénéficiant directement de la guerre, comme la fabrication d'armements, y compris même des entreprises américaines (Le leader de la CDU en Allemagne par exemple, qui est aujourd'hui le plus grand parti d'opposition et auquel avait appartenu l'ancienne chancelière Angela Merkel, Frederick Merz, est un ancien employé de BlackRock, le géant financier américain). Mais quelle qu'en soit la raison, nous assistons à une situation qui n'est pas sans rappeler celle qui prévalait en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale: des gouvernements complètement coupés du peuple avaient demandé aux gens, alors comme aujourd'hui, d’adhérer unilatéralement à leur point de vue.

C'est le désir de maintenir un monde unipolaire qui explique la confrontation occidentale d'inspiration néo-conservatrice avec la Russie et empêche une solution négociée au conflit de la Russie avec l'Ukraine. L'accord de Minsk soutenu par la France et l'Allemagne avait jeté les bases d'une telle solution; mais il a été torpillé par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Beaucoup, dont Oscar LaFontaine, pensent que l'accord de Minsk pourrait encore servir de base à un règlement négocié. Un cessez-le-feu, suivi de négociations dans ce sens peut encore éviter un désastre; mais les États-Unis n'ont cessé de rêver d'un changement de régime en Russie: si la guerre s'éternise, ils espèrent qu'il y aurait une révolte interne contre Poutine venue de l'intérieur de son propre cercle (avec quelques instigations sans doute de «l'extérieur»).

Lien de l’article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2022/0925_pd/europe%E2%80%99s-economic-hara-kiri