Histoire: 1915, l'Attaque des morts-vivants, une bataille de la Première Guerre mondiale qui ressemblait à un film d'horreur

Pour pénétrer à l'intérieur, un ennemi devait traverser 2 séries de tranchées avant d'affronter les murs et les remparts, où ils pouvaient être abattus par des tireurs. Étonnamment, ce système de défense à plusieurs niveaux signifiait que les Russes n'avaient pas besoin de beaucoup de soldats pour occuper le fort. Le Kaiser avait besoin de gagner contre la Russie, et réduire le fort d'Osoweic en décombres devait être une priorité.

Comment ont-ils fini par ressembler à des zombies? Cette sombre histoire de la cruauté du Kaiser et de ces âmes courageuses qui ont riposté est connue sous le nom de "L'Attaque des morts-vivants".

Des soldats de l'infanterie russe ressemblant à des zombies ont affronté les Allemands dans un horrible combat jusqu'à la fin lors de l'Attaque des morts-vivants. Cela ressemble à une couverture vivante d'un album de heavy metal, mais tout est vrai, et cela s'est passé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale!

En août 1915, il ordonne au maréchal Paul von Hindenburg de prendre le fort. Pour atteindre ce but, le maréchal va utiliser 14 bataillons d'infanterie, un bataillon de sapeurs - ou de creuseurs de tranchées -, environ 30 canons de siège lourds, et plus encore.

Avec environ 900 Russes, dont beaucoup étaient des miliciens, contre des milliers d'Allemands, les chances semblaient sans espoir. Pourtant, la puissante structure du fort d'Osoweic les avait bien servis auparavant. Nul doute que ce serait encore le cas. Cependant, cette fois, il y avait un facteur auquel ils n'avaient pas été confrontés auparavant. Leur ennemi avait apporté avec lui un cocktail mortel conçu dans un laboratoire pour infliger un maximum de dégâts.

Le maréchal von Hindenburg n’allait pas se contenter d'utiliser des balles et des bombes. 30 bidons de chlore gazeux étaient alignés pour être utilisés contre la forteresse et débusquer l'ennemi. Il ne restait plus qu'à attendre les bonnes conditions météorologiques. Lorsque le vent a soufflé dans la bonne direction, l'horrible assaut a commencé!