Il faut abolir la CIA

La CIA est à l'origine d'à peu près toutes les escapades de politique étrangère américaine moche des années 1950 à la fin des années 70. Aussi bien dans le coup d'État catastrophique de 1953 qui a renversé le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh que dans l'opperation de changement de régime de 1954 qui a vu le renversement du président guatémaltèque Jacobo Arbenz pour avoir osé marcher sur les pieds de United Fruit, le fiasco de la Baie des Cochons, les nombreuses tentatives, dont certaines assez ridicules, d'assassiner Fidel Castro, le meurtre du dirigeant vietnamien Ngo Dinh Diem, un possible lien cubain de droite avec l'assassinat de JFK, l'assassinat du général chilien René Schneider et le renversement du président chilien Salvador Allende, l'effraction du Watergate et bien plus encore, les empreintes digitales de la CIA étaient présentes partout dans ces crimes. La situation s'était tellement détériorée que deux responsables gouvernementaux de haut niveau avaient appelé à la suppression de la CIA: le sénateur Patrick Moynihan en 1995 et l'ancien président Harry Truman en 1963.

Un nouveau livre le prouve. "Scorpion's Dance, the President, the Spymaster and Watergate" de Jefferson Morley, détaille des décennies de drôles d'affaires de la CIA, et il y en avait beaucoup. En effet, si jamais vous vous demandez comment le monde est devenu un tel gâchis et qui en est responsable, lisez ce livre. Et il n'y a aucune raison de croire que le non-sens s'est arrêté ou que d'une manière ou d'une autre, malgré les talibans, la CIA s'occupe tranquillement de ses propres affaires et arrose ses champs de pavot en Afghanistan.

Non. La CIA a formé des terroristes dans tout le grand Moyen-Orient et des nazis en Ukraine. Ils y sont toujours, bien que leurs aventures à la frontière russe constituent de loin la catastrophe la plus meurtrière possible dans une histoire qui en est criblée, pour la simple raison que la gambade russe pourrait devenir nucléaire à tout moment. De la façon dont ils se sont comportés, c'est presque comme si c'était ce que voulait la CIA. Si Biden peut contrôler l'agence et éviter l'hiver nucléaire et la mort massive mondiale radioactive, je serai très impressionnée.

Le livre de Morley se concentre sur la relation entre le président Richard Nixon et le directeur de la CIA Richard Helms. Leur travail d'équipe quelque peu inconfortable et sur les nerfs a conduit à des débâcles nationales et étrangères. Avec l'approbation de Nixon, Helms espionna illégalement le mouvement anti-guerre. Pendant ce temps, la CIA a aidé le meurtre du général Schneider - parce qu'il soutenait un transfert de pouvoir civil et ne souhaitait pas détruire la présidence légitime d'Allende, ce qui a profondément offensé la fierté irritable de Nixon et de son conseiller Henry Kissinger qui ont encouragés les tueurs fascistes à s'en prendre à Allende lui-même. Cela a signalé que non seulement les États-Unis n'arrêteraient pas leurs excès, mais qu'ils les soutiendraient également.

Et le Chili ne menaçait même aucun intérêt vital américain. C'était d'une insignifiance internationale pour Washington. Mais Morley observe: «Le Chili comptait en tant que théâtre de la guerre froide. Et les États-Unis ont volé la vedette. Le coup d'État anti-Allende a fourni une performance stellaire de la façon dont Nixon et Helms ont déployé la CIA pour ruiner la liberté, l'équité, la démocratie et la décence. Cela a inauguré des décennies de fascisme manifeste sous Pinochet. Mais les élites américaines ont estimé que cela en valait la peine. Gérer la perception du public selon laquelle Washington gagnait la guerre froide restait primordial, et plus l'exposition était criarde, mieux c'était.

C'était et cela reste typique. Washington pense qu'elle doit être considéré comme gagnante et ses ennemis comme complètement dépravés. "Il est indéniable que l'idée de mettre en scène un crime spectaculaire", écrit Morley, "et de le rejeter sur Cuba comme un moyen de renverser Castro était en circulation aux plus hauts niveaux du Pentagone et de la CIA à la mi-1963". Cela vous semble familier? Remplacez la Russie par Cuba et Poutine par Castro et vous verrez que peu de choses ont changé en 50 ans. La CIA possède un livre de jeu très maigre, parsemé presque exclusivement de stratégies ratées, mais cet échec ne semble jamais empêcher l'agence de répéter les mêmes bétises, en espérant un résultat différent - la définition d'Einstein de la folie. Et selon cette règle, Helms était l'un des plus fous de tous. «Helms, comme Nixon, favorisait l'action. Le communisme, croyaient-ils, devait être partout combattu. Même avec le fiasco manifeste du Vietnam, Helms et Nixon ont tout de même doublé leur stratégie. Aujourd'hui, le communisme est peut-être en recul au XXIe siècle, mais le sentiment fanatique et paranoïaque d'une menace pour l'Amérique sature les échelons supérieurs de Washington. Cela, combiné avec d'autres maladies gouvernementales, est toxique.

"L'un des principaux héritages de Nixon et Helms était le cynisme", explique Morley, et ensuite, sur le peuple américain, il écrit: "En l'absence d'une explication crédible de la mort de Kennedy, la méfiance à l'égard du gouvernement a explosé et la pensée conspiratrice a été légitimée." Et qui peut dire que ce n'était pas légitime? La CIA, la mafia, les Cubains anti-castristes détestaient tous Kennedy, et leurs magouilles étaient toutes entremêlées. En effet, Robert Kennedy a supposé qu'un tel combo mortel avait tué son frère, mais Morley note qu'il ne pouvait pas agir avant de devenir président. Il ne l'a pas fait très commodément. Et l'assassinat de JFK a été balayé sous le tapis. Comme l'écrit Morley à propos du président français Charles De Gaulle: «Peu de temps après Dallas, il a prédit que les autorités américaines hésiteraient à enquêter sur le crime énigmatique de Dallas. "Ils ne veulent pas savoir", a déclaré de Gaulle. "Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne se permettront pas de le découvrir".»

À la fin des années 1970, l'enquête du comité du Congrès de Frank Church sur les abus de la CIA et du FBI a marqué l'apogée des efforts du gouvernement pour attirer l'attention sur ces sombres entreprises criminelles. Depuis, la descente et le plongeon dans l'obscurité sont devenu abruptes. Après le 11 septembre, lorsque les choses ont empiré, est venue la folle guerre contre le terrorisme. Avec la carte blanche de l'administration Bush de George "Mission accomplie", la CIA a torturé des innocents sur des sites secrets partout dans le monde. Ces atrocités inutiles et horribles n'ont jamais été poursuivies. En fait, Barak "Je suis doué pour tuer des gens" Obama les a délibérément balayés sous le tapis et les choses n'ont fait que se détériorer pendant son règne. Mais ils ont plongé au plus bas sous Joe "Changement de régime en Russie" Biden: Grâce à la CIA et aux forces spéciales américaines en Ukraine, l'humanité peut regarder par-dessus l'abîme de l'annihilation nucléaire.

Selon le New York Times du 25 juin, "certains membres du personnel de la CIA ont continué à opérer secrètement en [Ukraine], principalement dans la capitale, Kiev, dirigeant une grande partie des vastes quantités de renseignements que les États-Unis partagent avec les forces ukrainiennes". Parce que les Russes, bien sûr, le savent, c'est une recette pour l'Armageddon nucléaire. Si la CIA y parvient, ce sera sa pire atrocité à ce jour, de loin, incomparablement pire que sa possible implication dans l'assassinat de Kennedy.

Biden proclame qu'il veut éviter la Troisième Guerre mondiale, mais ses actions démontrent le contraire. C'est quelque chose qu'il paiera aux urnes en 2022 et 2024, mais c'est une bien piètre consolation. Nous pourrions tous être morts d'ici là à cause de sa maîtrise du nucléaire. "Comme d'habitude, il semble que l'administration veuille gagner sur les deux tableaux: assurer au peuple américain qu'il se "retient" et que nous ne sommes pas "en guerre" avec les Russes, mais que nous faisons tout sauf envoyer un soldat américain en Ukraine", a écrit Kelley Vlahos dans le Responsible Statecraft du 27 juin. «George Beeb du Quincy Institute se demande même si Washington sait jusqu'où cette dangereuse politique va conduire. Ce n'est probablement pas le cas et l'Amérique joue ainsi un jeu inique et cavalier avec le destin de l'humanité. Qui lance les dés dans ce jeu? La CIA bien sûr.

Voici l'agence que Helms nous a léguée : Violente, criminelle, secrète, anarchique, c'est une agglomération d'assassins et de tortionnaires qui se déchaînent à travers le monde en toute impunité. L'ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, s'est vanté de l'agence: "Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé". Ce ne sont malheureusement pas que les délits de l'agence. Ce sont les crimes qui devraient vous inquiéter. La CIA ne se contente pas de collaborer avec les nazis, elle les forme. Et elle le fait sous le nez d'un pays profondément offensé tectoniquement par le nazisme et, il se trouve en plus qu'il est armé de plus d'ogives nucléaires que les États-Unis. Actuellement, la CIA flirte donc avec le génocide ultime, l'extinction de l'espèce humaine. C'est un instrument du mal incarné. Dissolvez-la.

Eve Ottenberg est romancière et journaliste. Son dernier livre est Hope Deferred.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/07/01/abolish-the-cia/