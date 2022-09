La monarchie britannique s'est tissée dans le cocon du capitalisme

Rendons d'abord hommage aux grands arsenaux de stupidité à la disposition de l'État britannique. Cela commence par un formalisme vide.

Des heures de direct où absolument rien ne se passe, rien n'est dit, presque rien pensé selon toute apparence, mais le protocole est scrupuleusement suivi. Seule nouvelle: les médecins de la reine sont «inquiets» pour sa santé, mais elle ne «souffre pas». Tout le monde sait que cela signifie qu'elle est déjà décédée, mais il n'est pas encore temps de l'admettre.

L'annonce enfin faite quelques heures plus tard, commence alors là une procession solennelle de piété débile qui durera officiellement une dizaine de jours. Des panneaux d'affichage numériques dans toute la capitale se remplissent instantanément d'images de feu la reine. Les fidèles royaux s'avancent, tels des harceleurs de célébrités, sur les portes du palais de Buckingham. Les présentateurs de nouvelles montrent un air chagriné obligatoire. La Première ministre Liz Truss confond un regard noir avec de la gravité et récite nonchalamment son scénario: «vie de service», «grand héritage», «aimée et admirée», «super responsabilité». Clive Myrie de la BBC suggère que la crise énergétique qui menace des millions de personnes est désormais «insignifiante». Des journalistes, comme Andrew Sullivan, se déclarent dévastés par la tristesse.

Les hommages «affluent». La Maison Blanche salue «une femme d'État d'une dignité et d'une constance inégalées». Justin Trudeau, tel un enseignant bienveillant rédigeant le bulletin scolaire d'un enfant ennuyeux, empile les adjectifs: « attentionné, sage, curieuse, serviable, drôle». Paris Hilton salue «la femme patronne originale». L'une après l'autre, les marques populaires se tournent vers les médias sociaux avec des déclarations de condoléances blanc sur noir, parfois dans Comic Sans : Birds Eye, Poundland, Domino's, Ann Summers, Playmobil, Asda, Wimpy, Heinz, Cash Converters, PizzaExpress, Halford, Wickes et William Hill. Ils sont rejoints par les républicains irlandais du Sinn Féin, presque tous les députés de gauche, et plusieurs syndicats, qui publient tous des déclarations de révérence - les syndicats, craignant la colère de la presse réactionnaire, suspendent les actions de grève prévues.

Certains utilisateurs des médias sociaux réagissent à cette orgie de kitsch et d’indignes lécheurs de bottes, avec des messages nihilistes en grande partie complètement cyniques et des critiques républicaines de la maison de Windsor. Ils déterrent le dossier des sympathies royales nazies, du racisme, de l'implication centrale dans la tyrannie coloniale, du soutien à l'institution de l'esclavage et, bien sûr, de l'amitié étroite du duc d'York avec le violeur d'enfants Jeffrey Epstein et du règlement à l'amiable de plusieurs millions de livres avec Virginia Giuffre, qui avait accusé le duc de l'avoir agressée sexuellement. Cela déclenche les grondements de colère. Plusieurs hommes britanniques sérieux, tels que l'ancien stratège conservateur Nick Timothy et le journaliste Ben Judah, mettent en garde les Américains en particulier contre les signes d'irrespect. De dignes libéraux, comme Jonathan Pie, toujours décevant, hurlent aux déterreurs de merde de se taire.

Pour ma part, je ne le ferai pas. Les gens ont le droit de pleurer s'ils le souhaitent: contrôler l'expression émotionnelle est en grande partie le domaine des royalistes. Mais je rêve d'une époque où la «rhapsodie féodale» des souverains, leurs proches («lignée») et leurs transactions immobilières («mariage») cesseront d'être une caractéristique quotidienne de la vie publique britannique. J'aspire au jour où des rampants serviles et sentimentaux vers leurs majestés émotionnellement paralysantes et globalement corrompues seront enterrés dans un défilé funèbre de cercueils drapés de l’Union Jack. Mais rêver d'un État capitaliste entièrement rationalisé, pour redresser ce que la révolution bourgeoise britannique n'a pas réussi à accomplir, c'est convoiter un mirage.

Bien que théoriquement possible, il est extrêmement improbable que la Grande-Bretagne se débarrasse de sa monarchie sans une convulsion sociale comparable ou proche de la révolution. L'État capitaliste britannique a été historiquement défini par ses succès comme un État impérialiste. C'était le premier empire capitaliste du monde, et c'est en tant qu'État impérialiste qu'il a le plus étroitement embrassé le principe monarchique - dans la victoire contre la France républicaine, par exemple, et dans ses conquêtes coloniales, des guerres de l'opium au Raj en passant par les mandats. C'est en tant qu'impératrice des Indes que Victoria a réinventé une monarchie auparavant délabrée et menacée face à une démocratie de masse montante. C'est au ras de la richesse des colonies que la famille royale britannique, elle-même toujours une famille très prospère d'entrepreneurs capitalistes et pas seulement de rentiers, a retrouvé son exubérance et sa vitalité perdues. Aujourd'hui, la Firme pèse près de 28 milliards de dollars.

Même si notre monarchie de la boîte à biscuits (comme Will Self l'a appelée) ne surfe plus sur une vague de succès colonial, elle reste au sommet d'une matrice impériale dont le «rôle dans les affaires mondiales» (comme le disent nos euphémisateurs professionnels) repose fortement sur le capital culturel accumulé incarné dans le Commonwealth. Windsor s'est également affirmée comme une puissance nationale. Il a assidûment courtisé une base populaire, ce qui l'oblige forcément à agir comme un partenaire silencieux dans la lutte des classes - une source de légitimité pour la bourgeoisie, à force de son désenchevêtrement apparent (seulement apparent) du train-train quotidien de l'accumulation du capital.

Et le capitalisme britannique n'est pas à court d'utilisations pour ces résidents des basses terres allemandes, qui vont au-delà de l'amusement public rentable à glorifier et à traquer les membres de la famille royale. C'est facile à confirmer: aucune force politique pro-capitaliste significative au Royaume-Uni ne s'intéresse au républicanisme. Le dirigeant travailliste Keir Starmer est un serviteur de l'État, ayant été directeur des poursuites pénales, et ne voudrait pas plus rogner sur la royauté qu'exproprier le capital. Ses prédécesseurs, du républicain Jeremy Corbyn aux modernisateurs bourgeois de la cour de Tony Blair, ont évité une telle controverse. Même le Parti national écossais, à l'avant-garde du libéralisme constitutionnel dans sa rupture avec Westminster, a insisté sur le fait qu'une Écosse «indépendante» voudrait toujours que Queenie, aujourd'hui Charlie, soit son chef d'État.

La monarchie fonctionne toujours comme le garant d'une caste au sein de la classe dirigeante, à laquelle tout bon bourgeois veut accéder - donnez à un ancien chef de l'exécutif un OBE (Ordre de l'Empire britannique), et il considérera qu'il a vraiment vécu. Il accorde toujours la distinction sociale; plus que cela, il soutient et perpétue la croyance superstitieuse à la distinction, à l'«honneur» méritoire ainsi qu'à l'«honneur» par droit de naissance. Ses systèmes de classement structurent encore les hiérarchies au sein de l'État, notamment la police, la marine, l'armée de l'air et l'armée.

Il reste le grand mécène de la «britishness», le mythe d'une culture nationale temporellement continue et organiquement entière, que tout législateur en quête d'un mandat autoritaire invoque. Elle est le commanditaire d'un discours martial, invitant à croire que la classe dirigeante britannique et ses autorités seigneuriales, notamment ses forces armées, adhèrent à d'autres «valeurs» que celles du calcul égoïste. Ses festivals de suprématie médiatisent toujours notre expérience du capitalisme, suggérant que sous l'expérience quotidienne du conflit et de la confrontation, il y a une unité plus essentielle et éternelle dans le régime britannique. Ils appellent encore la déférence, à l'ère de la laïcité politique.

Windsor est susceptible d'un déclin séculaire, mais ce déclin prend énormément de temps. Plus long que raisonnable. Et sa capacité d'adaptation, sa résilience face aux vents dominants de la vue métaphysique du monde, suggèrent qu'il a réussi à s'intégrer dans le tissu du capitalisme britannique, en particulier de l'État britannique, de sorte que pour être un républicain efficace, il faut d'abord être socialiste.

Et pourtant on sent que même un grand nombre d'anciens socialistes, sans parler des libéraux, ne peuvent imaginer entièrement l'Angleterre sans sa première famille déformée. Comme dans les années 80, les récentes offensives de la classe dirigeante se sont accompagnées d'un spectacle royal. À l'ère de l'austérité, par exemple, un premier-né prince chauve - qui avait déjà cherché à prouver son aptitude à régner sur les frontières de l'Afghanistan - a épousé une vendeuse de mode. Cela n'a pas rendu les coupes plus tolérables, pas plus que les relations conjugales de 1981 n'ont sauvé Margaret Thatcher du marasme dans lequel elle se trouvait alors. Le message était plus subtil que cela.

Vous souvenez-vous de la joie exprimée par tant de gauchistes et de libéraux lors de la cérémonie olympique de Danny Boyle, avec son Maj accompagné de James Bond (un mercenaire fictif de l'État impérial)? Pourquoi pensons-nous que l'apogée patriotique de cette année-là est considérée avec une telle nostalgie par les opposants au nationalisme du Brexit? Quelque chose a-t-il fait plus pour révéler le conservatisme fondamental, les attachements nostalgiques et la sentimentalité coloniale non transformée de notre expertise gauchiste que sa déférence ironique mais sincère envers le royalisme?

Le fanatisme non reconstruit de la maison de Windsor a, bien sûr, toujours été un embarras pour ses défenseurs. Pendant des décennies jusqu'à la fin des années 60, les «immigrés ou étrangers de couleur» ont été interdits de travail au Palais. Le prince Phillip était connu pour ses «gaffes» racistes. En 2017, la princesse Michael de Kent a été obligée de s'excuser d'avoir porté une broche raciste blackamoor lors de son déjeuner avec la duchesse de Sussex Meghan Markle. L'année dernière, Markle a avoué à Oprah que la maison de Windsor s'était inquiétée de la couleur de peau de son bébé.

Pourtant, le racisme apparemment désuet de la Firme, formé à une époque où la royauté britannique a triomphalement envahi le monde, n'est pas accessoire à sa fonction politique. Son message à Markle est essentiellement le même que son message à nous tous. Oui, le capitalisme est en crise. Oui, l'idéologie dominante est en crise. Oui, les conditions de survie de la civilisation peuvent se désintégrer autour de nous. Oui, des millions de personnes sont récemment mortes de ce qui sera probablement le premier d'une série de fléaux. Oui, la démocratie tumultueuse et montante et les forces du néofascisme se rencontreront probablement dans une rivière de sang. Oui, le faucon tourne dans la gyre qui s'élargit, et les quatre cavaliers sont lâches, et la terre se meurt. Mais pour autant, précise le message, la Firme est éternelle. Elle n'est pas empreinte de temporalité. Elle se reproduit, par la naissance (lignée), tant que le capitalisme britannique perdure, tant que l'État empire continue, tant que les mouches volent, tant que vit Britannia et ses charlatans personnifiés.

