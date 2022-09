La villa de Zelensky en Toscane louée à des citoyens russes pour 50,000 euros par mois

Le président ukrainien Zelensky a loué sa villa à Forte dei Marmi pour 50,000 euros par mois. Ainsi racontée, ce ne serait pas une nouvelle intéressante s’il n’y avait un détail gênant: les locataires qui ont passé leurs vacances d'août ici seraient des Russes. "Il Tirreno" a publié la nouvelle après une enquête d’une quinzaine de jours. La villa de quatre millions d'euros, située dans le quartier Vittoria Apuana à la limite entre les villes de Forte dei Marmi et la province de Massa Carrara non loin de la résidence d'été d'Andrea Bocelli, a été achetée par Zelensky alors qu'il était encore un acteur célèbre. Il a passé de nombreux étés ici avec sa famille. Puis sont arrivés la guerre et l'appel de Zelensky à l'Europe, y compris l'Italie, de ne pas accueillir les touristes russes et de pas leur louer de maisons ni de yachts.