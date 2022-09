Le Parti communiste suédois condamne l'extradition de militants kurdes vers la Turquie

Par In Defense of Communism le vendredi 26 août 2022

Dans un communiqué publié dans son journal officiel "Riktpunkt", le Parti communiste suédois (SKP) condamne l'extradition de militants kurdes de Suède vers la Turquie. Le SKP réitère également sa ferme opposition à l'adhésion de la Suède à l'OTAN .

«Dans leurs efforts pour rejoindre l'OTAN, la bourgeoisie suédoise et son gouvernement social-démocrate rejettent tout ce qui touche aux droits de l'homme. Le gouvernement social-démocrate suédois a conclu un accord déplorable avec la Turquie pour extrader les communistes kurdes et autres militants qui vivent en Suède depuis des années et ont obtenu l'asile politique pour échapper à l'oppression et aux menaces de mort de la Turquie», souligne le SKP.

Le Parti communiste ajoute: «Ils sont qualifiés de terroristes par la Turquie et le gouvernement suédois accepte ces fausses accusations et a déjà commencé à arrêter des militants kurdes en coopération avec les autorités turques. Des personnes qui se sont battues pour la liberté et la démocratie sont arrêtées et déportées vers un sort incertain afin que la Suède puisse rejoindre l'organisation meurtrière de l'OTAN».

Le SKP souligne que l'extradition de personnes vers des pays comme la Turquie "qui utilisent la torture systématique contre leurs opposants politiques", est contraire à la loi suédoise et viole les conventions internationales signées par la Suède.

