‘Le sang des rebelles irlandais coulait dans ses veines’: Che Guevara et l’Irlande

La célèbre image de Guevara, tirée de la photographie de 1960 intitulée «Guerrillero Heroico» prise par, par le photographe de la révolution, Alberto Korda, a trouvé une nouvelle vie lorsqu'elle a été adaptée pour l'impression par l'artiste irlandais Jim Fitzpatrick. L'estampe de Fitzpatrick est facilement l'une des pièces d'art populaire de la seconde moitié du XXe siècle les plus reconnaissables et les plus reproduites au monde.

«Trente ans après sa mort, les étudiants universitaires de toute l'Amérique latine portent toujours des T-shirts à l'effigie de Che Guevara. Les travailleurs portent des pancartes et des bannières le représentant alors qu'ils défilent dans les rues pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Les guérilleros zapatistes du sud du Mexique peignent des peintures murales représentant le Che avec Emiliano Zapata et des héros indiens.»

Le succès de la révolution cubaine au début de 1959 a propulsé les principaux personnages, les frères Castro, Fidel et Raul, ainsi que l'Argentin Guevara (le seul ressortissant étranger dans la petite bande de révolutionnaires de Castro) à l'attention du monde entier. Guevara a dirigé pendant plusieurs mois la prison de La Cabaña, où il a supervisé les exécutions de ceux qui étaient considérés comme des ennemis de la révolution, avant d’être nommé président de la Banque nationale de Cuba. Quittant Cuba en 1965, Guevara a cherché à exporter la révolution, combattant pendant un certain temps au Congo avant de retourner en Amérique du Sud où ses excursions malheureuses en Bolivie ont conduits à sa capture et son exécution en octobre 1967.

C'est pourtant son voyage de 1951-1952 à travers l'Amérique du Sud avec son ami Alberto Granado, où il a été témoin de la misère des communautés indigènes qui sera à l’origine de son réveil politique. En 1953, il se rend au Guatemala, où il assiste au renversement, soutenu par la CIA, du gouvernement progressiste de Jacobo Arbenz. Ce fut un autre moment de formation dans sa vie, cela a contribué à solidifier ses perspectives politiques et l'a conduit au Mexique où il a rencontré Castro en exil et ses partisans qui se préparaient à la révolution à Cuba.

Guevara était un descendant d’un natif de Galway, Patrick Lynch, né en 1715, et qui, à la suite des confiscations de terres en Irlande, aurait fait son chemin vers Buenos Aires en 1749 via Bilbao. Les racines irlandaises de Guevara sont sans doute bien connues de nos jours et son héritage irlandais est maintenant un fait accepté. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas.

Depuis son exécution en Bolivie en 1967, Ernesto 'Che' Guevara est une icône omniprésente des mouvements de protestation de gauche et des luttes anti-impérialistes à travers le monde. En Irlande, et en particulier en Irlande du Nord, Guevara s'est, au fil des ans, associé au républicanisme irlandais, principalement en raison de son statut de révolutionnaire de renommée mondiale.

La citation de Guevara Lynch, qui est, le plus souvent, réduite à sa plus commercialisable partie, «dans les veines de mon fils coulait le sang des rebelles irlandais», orne des t-shirts aux côtés de représentations de personnages du passé révolutionnaire de l'Irlande.

«La première chose à noter est que dans les veines de mon fils coulait le sang des rebelles irlandais, des conquistadores espagnols et des patriotes argentins. De toute évidence, le Che a hérité de certaines des caractéristiques de nos ancêtres agités. Il y avait quelque chose dans sa nature qui l'attirait vers des errances lointaines, des aventures dangereuses et des idées nouvelles».

Un tournant dans la prise de conscience de l'héritage irlandais de Guevara est sans aucun doute venu via un entretien avec son père en 1969. Ernesto Guevara Lynch, un homme qui, selon le biographe de Guevara, Jon Lee Anderson, avait un «tempérament irlandais», et dont on disait «qu’il avait embrassé son héritage gaélique» a donné une importante interview qui est encore en partie citée à ce jour.

Un exemple en est la récente décision du service postal irlandais An Post de marquer le cinquantième anniversaire de la mort de Guevara aux mains des forces boliviennes avec un timbre commémoratif. La controverse qui a suivi de la part de la droite irlandaise, aidée par la pression internationale, a non seulement conduit à la vente du timbre en un temps record, mais a également jeté un nouvel accent sur l'héritage de Guevara parmi les Irlandais, compte tenu de l'ascendance partiellement irlandaise du célèbre révolutionnaire.

O'Hara raconte les multiples «conversations intéressantes avec le Che» dans la salle à manger de l'hôtel Capri, où séjournait l'équipe du film de 1959 «Our Man in Havana». Prétendant que «le Che parlerait de l'Irlande et de toute la guérilla qui s'y était déroulée», O'Hara était clairement en admiration devant le jeune révolutionnaire argentin charismatique. Elle a découvert qu'«il connaissait chaque bataille en Irlande et toute son histoire», qu'il avait apprise, insistait-elle, de sa grand-mère lorsqu’il était «à ses genoux».

Alors que le grand public irlandais, du moins la partie qui était intéressé, n'a vu qu'un aperçu de ce révolutionnaire communiste «habile et dangereux», l'une des stars préférées de l'Irlande a pu voir l'être humain derrière le personnage décrit par la presse. L'actrice irlandaise de renommée internationale, Maureen O'Hara, a rappelé avec tendresse son expérience du leader révolutionnaire dans sa biographie de 2005 'Tis Herself.

Maintenant, à l'aube des années 1960, alors que le communisme international atteignait de nouveaux sommets, les lecteurs irlandais avaient des descriptions vivantes d'un médecin intelligent et charismatique qui était la figure de proue d'un régime communiste émergent et qui avait les yeux du monde sur lui. Presque personne ne savait que cet homme mystérieux faisait partie de la célèbre diaspora irlandaise.

Un autre chroniqueur du même journal affirmait que Guevara «semble avoir l’influence la plus puissante sur la révolution» et avait un œil qui se dirigeait de plus en plus vers la Russie. Clairement positionné comme le pouvoir derrière le trône, Guevara était le «communiste hautement qualifié», qui, selon le journal, n'a jamais déclamé et déliré comme d'autres dans le nouveau régime l'ont fait. Il était simplement «le "Che" calme, habile et dangereux».

En mars 1965, Guevara était de nouveau en Irlande, brièvement après que son avion se soit échoué à Shannon. The Independent était à nouveau au premier plan de la couverture, déclarant que «le chef barbu» et ses amis avaient l'intention de goûter à la vie nocturne de Limerick, «cependant, le bingo, la danse ou le chant de ballades n'avaient aucun intérêt pour le révolutionnaire».

Peut-être que Guevara, détourné sur un vol long-courrier, était peu d'humeur pour les questions de la presse à ce stade. Se contentant d'une simple présomption de lignage, la presse irlandaise a été battue de plein fouet par son féroce concurrent l'«Irish Independent», qui a déroulé le tapis vert avec le titre en première page «Fog Bound in the Land of His Ancestors» capturant la marche du ministre cubain sur le sol irlandais depuis l'avion au sol.

Près de cinq ans plus tard, lorsque le vol transatlantique de Guevara a été détourné vers Dublin, la presse irlandaise, contrairement à ce que O'Hara écrira plus tard sur la grand-mère Lynch, a cité le Che déclarant qu'il connaissait peu sa propre grand-mère, en supposant seulement qu'elle était d'origine irlandaise à cause de son nom de famille.

L'«angle local» sur Guevara s'est poursuivi à la suite de son exécution en 1967, lorsque de nombreux journaux irlandais, annonçant la nouvelle, ont mis en lumière l'héritage irlandais du révolutionnaire décédé.

Un an plus tard, cependant, un lien irlandais extrêmement intéressant a été établi par le journal Kerryman . Dans un article de Tony Meade, peu de choses ont été retenues dans un article sur le vétéran irlandais de la guerre d'indépendance, Tom Barry. Sensationnellement intitulé «Tom Barry, le Che Guevara de la lutte de l'Irlande contre la tyrannie britannique», l'article récapitule la mort de Guevara, un «homme remarquable» qui a affronté «Goliath à mains nues».

L'article de Meade affirmait ensuite qu'il y en avait beaucoup en Irlande qui pleuraient la perte de Guevara.

«Ils étaient de deux générations. Il y a ceux qui ont risqué leur vie pour la liberté il y a une cinquantaine d'années et qui, grâce à leurs propres efforts, ont vu la liberté gagnée dans une mesure considérable pour leur pays. Il y avait aussi le petit groupe qui a également affronté un empire, même s'il était alors relativement édenté, dans les années 1956 à 1962, et qui a avalé l'amertume de la défaite».

Arguant que les deux groupes connaissaient la dure vie de la guérilla et que «pour eux, Guevara était un homme en action», l'article s'est empressé de clarifier de peur que quiconque ne soit accusé de penchants communistes, qu'ils n'étaient pas des hommes de foi.

La deuxième génération à laquelle l'éditorial faisait référence était celle des personnes impliquées dans l'opération Harvest, la campagne frontalière de l'IRA de 1956-1962.

Aujourd'hui, un tel éditorial dans un grand journal irlandais ne serait certainement pas imprimé. Néanmoins, cela nous donne un aperçu des souvenirs politiques d'avant les troubles. Des parallèles seraient également établis entre Guevara et les personnalités de premier plan de la période révolutionnaire irlandaise dans les années suivantes. Le biopic de Michael Collins de 1996 a vu son sujet à plus d'une occasion comparé au révolutionnaire sud-américain, en particulier en ce qui concerne les tactiques de guérilla. Alors qu'à la fin du siècle, l'historien de la révolution irlandaise, Joe Ambrose, affirmait que des gens comme Dan Breen étaient des inspirations pour des anti-impérialistes comme Che Guevara.

Fait intéressant, il existe de légères preuves d'un lien entre Guevara et Barry. En 2011, l'Irish Independent a affirmé que les mémoires de Barry sur la guerre d'indépendance, Guerrilla Days in Ireland «étaient si vivants» qu'ils «sont devenus par la suite une sorte de manuel de guérilla, et Che Guevara en aurait emporté une copie».

Le livre de 2005 de l'historienne Meda Ryan sur le chef de la guérilla irlandaise, Tom Barry: IRA Freedom Fighter suggère qu'il y avait un lien encore plus fort, affirmant que Guevara a écrit à Barry «reconnaissant ses réalisations en tant que commandant de la guérilla et lui a demandé s'il formerait et conseillerait ses hommes». Cependant, elle déclare que Barry a refusé ce qui a été décrit comme «une offre lucrative» pour le faire.

A la fin des années 1960, l'un des problèmes séculaires de l'Irlande, le dépeuplement rural a même évoqué le nom de Guevara lors des débats politiques sur la question. Dans une confrontation musclée entre Neil Blaney du Fianna Fáil et le chef du parti travailliste, Brendan Corish (qui a affirmé en 1967 que «les années 70 seront socialistes»), Blaney, «le coq de la marche du Donegal», a accusé son adversaire d'inviter les électeurs à oublier les traditions politiques irlandaises lors des prochaines élections:

M. Corish appelle les électeurs de cette élection à oublier la politique de la tradition (…) En d'autres termes, oubliez les hommes du passé. Oubliez Pearse et Connolly, oubliez Tone et Mitchel. Passons, lance-t-il, aux nouveaux héros de la révolution internationale, les Che Guevara et les Dany le Rouge.

Poursuivant, Blaney a averti: «S'il pense que les habitants de ce pays vont adopter les politiques importées de ces personnes et trahir les dirigeants de leur propre passé, alors il va être choqué».

Pour certains, cependant, ce n'était pas un choix entre des révolutionnaires «locaux» ou internationaux. Ils pourraient, dans certains cas, coexister idéologiquement et partager l'espace mural. Le Sunday Independent, quelques mois après les moqueries de Blaney, a découvert que Guevara était côte à côte avec James Connolly dans les bureaux du Connolly Youth Movement à Sligo.

Le ton du rapport, cependant, était cohérent avec la plupart des références à Guevara dans les journaux irlandais. Utilisé dans un sens péjoratif, le nom de Guevara était généralement usité par certains journalistes pour écarter les préoccupations des étudiants ou des travailleurs irlandais, ou pour décrire des personnalités politiques contre lesquelles le courant dominant rechignait.

Par exemple, avec des mesures provisoires dans le processus de paix lentement prises au milieu des années 1990, telles que la levée de l'article 31 de l'interdiction de diffusion et le fait que le chef du Sinn Fein, Gerry Adams, a obtenu un visa américain, le nom de Guevara était de nouveau sur le lèvres des journalistes.

Un journaliste en particulier a fait valoir qu'avec la visite proposée d'Adams en Amérique irlandaise, il était peu probable qu'il obtienne un public réceptif car les Américains en avaient assez pour s'inquiéter sans écouter la «gymnastique verbale d'un Che Guevara irlandais des derniers jours».

Tandis qu'en décembre 2000, le Sunday Independent citait Willie O'Dea du Fianna Fáil comme traitant l'ancien membre du Parti socialiste républicain irlandais Nicky Kelly de «Che Guevara d'Arklow», à l'inverse, les républicains qui avaient pris part aux «troubles» considéraient les comparaisons avec Guevara comme une source de fierté, en particulier lors des moments de commémoration, comme le vingtième anniversaire des grèves de la faim de 1981

'Romantisme de la guérilla'

Néanmoins, alors que le conflit du Nord gagnait en férocité dans les années 1970 et 1980, Guevara, bien qu'il ait des racines dans l'ouest de l'Irlande, est devenu un symbole du Nord dans les journaux irlandais, le sens de «l'irlandaisité» de sa famille devenant plus difficile à trouver.

Le Sunday Press en mars 1978, donnant l'impression d'un monde en feu, notait «dans les centres urbains de Belfast à Bonn, de Damas à Athènes, de Los Angeles à Tokyo, les actes terroristes augmentaient «à un rythme alarmant», beaucoup de ceux qui commettaient les actes se tournant vers Guevara qui incarnait «le romantisme de la guérilla» et qui a contribué à maintenir «la ferveur révolutionnaire de la guérilla et du terroriste».

Ce même mois, dans l'Evening Herald, un article sur «les idées des hommes de violence», Guevara et d'autres ont été référencés en relation avec les idéologies du conflit en cours.

En août 1989, marquant le vingtième anniversaire de l'introduction des troupes britanniques à Derry, Justine McCarthy de l'Irish Independent a noté l'accueil que les troupes britanniques ont initialement reçu de la part du peuple nationaliste. La désintégration de cette «très courte amitié», a poursuivi McCarthy, était désormais évidente dans la désolation du Bogside, où des usines incendiées et des graffitis de «Pâques 1916» côtoyaient des peintures murales de Che Guevara et de Lénine.

L'un des rapports les plus longs sur la vie de Guevara, est venu de l'Evening Echo en 1990, sous le titre de «The Rise and Fall and Che Guevara ». Il a complètement ignoré toute l'attention qui avait auparavant été accordée à l'héritage irlandais de Guevara, optant plutôt pour sa vie révolutionnaire de violence où il a converti Castro au «communisme pur et dur».

Jon Lee Anderson , qui publiera plus tard une étude approfondie de Guevara, a fait l'objet d'un article de la presse irlandaise qui examinait «Guerrillas: Journeys in the Insurgent World», l'étude d'Anderson sur diverses insurrections internationales. Décrivant Guevara comme un «irlando-argentin beau et romantique», la longue étude affirmait que les recherches d'Anderson définissent et décrivent des concepts qui «nous seraient familiers», la «mythologie, la romance, la résilience des peuples soumis». L'article, néanmoins, éloigne le conflit du Nord de cette discussion, affirmant que «tout le monde n'inclurait pas l'Irlande du Nord en tant que guérilla».

Le milieu et la fin des années 1990 ont été témoins de tentatives plus sérieuses dans la presse irlandaise grand public pour s’interroger sur l'histoire de Che Guevara alors que l'attention internationale était tournée sur l'héritage de Che avec le trentième anniversaire de sa mort. Cette étape importante, parallèlement à la publication de la biographie d'Anderson et au rapatriement du corps du révolutionnaire déchu à Cuba, le tout en 1997, a vu un regain d'intérêt pour sa vie.

Alors que dans l'ensemble un examen plus sérieux de l'histoire de Guevara, les reportages dans les journaux irlandais étaient encore confus et il y avait peu ou pas de mentions de l'héritage irlandais. On pourrait supposer qu'une telle étape a invité ces connexions dans les journaux irlandais.

Monument de Galway

Les batailles autour du nom et de l'héritage de Guevara se sont déroulées sporadiquement sur divers fronts. Cependant, les questions de Guevara et de l'irlandaisité sont vraiment apparues au premier plan dans les années 2010 lorsque des propositions ont été soulevées pour le commémorer lui ainsi que ses liens avec l'Irlande. En 2012, une proposition de mémorial permanent dans la ville de ses ancêtres, Galway, a été annoncée et en 2017, le timbre officiel d’An Post pour marquer le cinquantième anniversaire de son exécution a soulevé la colère des conservateurs en Irlande et à l'étranger.

L'annonce en février 2012 d'un projet de monument de cinq mètres de haut sur la promenade Salthill à Galway a ouvert les vannes. Au premier rang de ceux qui s'y opposaient se trouvait l'ancien journaliste grand public Kevin Myers, qui, de manière caractéristique, a classé Guevara comme un «sociopathe vagabond, meurtrier, fantasme et narcissique». Myers, martelant son point (avec des échos de sections récentes de la foule irréfléchie de MAGA), déclara que «la plupart des meurtriers de masse à l'échelle industrielle du 20e siècle étaient des socialistes», y compris Hitler.

La presse nord-irlandaise, en particulier le Belfast Newsletter, a renchéri sur la statue proposée et a demandé: «Pourquoi les braves gens de Galway voudraient une statue d'un tel individu dans leur centre-ville, cela me dépasse. Ce n'est pas comme s'il avait du sang irlandais dans les veines».

L'homme d'affaires local et parfois expert Declan Ganley a également pesé, décrivant le plan comme ayant le potentiel de «nuire à la réputation de Galway dans le monde». La présidente des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Ileana Ros-Lehtinen, et le membre du Congrès de Miami, David Rivera, ont également fait pression en appelant tous deux à l'abandon du projet, ce qui a conduit le maire de Galway, Hildegarde Naughton, à retirer son soutien.

Timbre