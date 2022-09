Le Sri Lanka en faillite reçoit du pétrole brut russe

Par Bloomberg le vendredi 27 mai 2022 avec l'aide de Serene Cheong et Julian Lee.

La qualité russe de Siberian Light sera traitée à la raffinerie de Ceylon Petroleum Corp à Sapugaskanda, a déclaré le président Sumith Wijesinghe lors d'un entretien téléphonique. La seule raffinerie du pays devrait recevoir du brut le 28 mai, permettant son redémarrage pour la première fois en plus de deux mois, selon son ministre de l'Énergie et de l'Énergie dans un tweet précédent.

Le Sri Lanka est le dernier pays asiatique à accepter du brut russe après que l'invasion de l'Ukraine par Moscou ait suscité une condamnation et des sanctions généralisées. La plupart des raffineurs aux États-Unis et dans toute l'Europe ont interrompu leurs achats auprès du producteur de l'OPEP+, ce qui a fait chuter le coût du pétrole russe, tandis que les achats opportunistes auprès de clients asiatiques en Chine et en Inde ont augmenté.

La raffinerie de Sapugaskanda utilise du brut sibérien léger, a déclaré Wijesinghe. C'est l'une des nombreuses qualités de brut que notre raffinerie peut traiter, aux côtés du pétrole Murban et Iranien léger d'Abu Dhabi, a-t-il déclaré. On ne sait toujours pas comment le Sri Lanka paiera l'expédition.

"La raffinerie de Sapugaskanda commencera ses opérations pour la première fois depuis le 20 mars avec le déchargement d'une cargaison de pétrole brut demain", a tweeté le ministre Kanchana Wijesekera le 27 mai. "La raffinerie commencera à produire du mazout dans six jours".

Le navire Nissos Delos, transportant une cargaison de Siberian Light, s'est déplacé vers un point d'amarrage unique d'où il peut décharger, après avoir été ancré à proximité pendant un mois, selon les données de suivi des navires compilées par Bloomberg. Il a été chargé au port de la mer Noire de Novorossiysk le 29 mars et est affrété par un négociant du nom de Coral Energy.

Le Sri Lanka a été confronté à sa pire crise financière de l'histoire indépendante du pays, avec des pénuries de tout, de la nourriture au pétrole. L'approvisionnement en carburant est si bas que le gouvernement a dit aux citoyens de ne pas faire la queue pour l'essence dans les stations-service. La nation a essayé de trouver de l'argent pour payer le pétrole qui reposait sur des pétroliers au large de ses côtes alors que sa pénurie de carburant persistait.

Lien de l’article en anglais:

https://www.rigzone.com/news/wire/bankrupt_sri_lanka_takes_russia_oil-27-may-2022-169141-article/