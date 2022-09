Le tigre, animal national de la Malaisie, est menacé dans ce pays par les braconniers et la perte d'habitat

Le tigre est un symbole de force et de courage. Et pour les Malaisiens, c'est un fier emblème national, dont les moyens de subsistance sont menacés par les braconniers et la perte d'habitat. Par Ashley Yeong pour South East Asia Globe le 28 février 2022 Oncle Stripes, ou Pak Belang en malais, est un terme amical pour l'un des prédateurs de pointe de la Malaisie.

A gauche: œuvre d’Emilie Languedoc pour South East Asia Globe, à droite la journaliste Ashley Yeong de Southeast Asia Globe

Pour beaucoup, les tigres symbolisent la force, l'intrépidité et le courage. Ceci est représenté dans un art martial connu sous le nom de harimau silat, qui a des mouvements ressemblant à ceux d’un tigre. Le gros chat emblématique se retrouve également dans les emblèmes de la police nationale malaisienne, de la banque, de l'équipe de football et, plus important encore, des armoiries avec deux tigres tenant la crête. Le tigre malais, qui n'a été reconnu comme sa propre sous-espèce qu'en 2004, est considéré comme l'animal national de la Malaisie, malgré l'absence de loi ou de déclaration officielle. Auparavant, le tigre malais était considéré comme une sous-espèce du tigre indochinois. «Pour moi, le tigre n'est pas qu'une espèce charismatique de plus. Quand j'étais enfant, je lisais des livres qui dépeignaient toujours le tigre comme le roi de la jungle», affirmait le Dr Mark Rayan Darmaraj, directeur national de la Wildlife Conservation Society en Malaisie. «Les tigres sont les protecteurs de la forêt et de tous ses êtres.» Cependant, ce prédateur orange et noir est menacé par les braconniers et la perte d'habitat depuis des décennies.

Le tigre malais est en danger critique d'extinction et les écologistes malaisiens demandent plus de travail sur le terrain et une action accrue pour protéger l'emblème national (Crédit photo: Ashley Yeong pour South East Asia Globe)