Inde: Narendra Modi déforme la philosophie de Subhash Chandra Bose

Lors de l'inauguration de la statue de Netaji Subhash Bose le 8 septembre dernier à New Delhi, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que si l'Inde s'était engagée sur la voie qu'il avait montrée, l'Inde aurait beaucoup mieux progressé, qu'il a été oublié, et maintenant (avec le règne de Modi) qu’on se rappelle de lui. Modi affirme que sa gouvernance montre l'empreinte des politiques de Netaji.

Pour commencer, quelle était la vision de la croissance économique de Netaji? C'était un socialiste qui croyait en la planification comme rempart de la prospérité de la nation. Après être devenu président du Congrès national indien en 1938, l'une des principales mesures qu'il a prises a été de mettre en avant l'importance des politiques économiques. Il écrivit à Jawaharlal Nehru, lui proposant et le pressant d'accepter de diriger le Comité national de planification proposé: «J'espère que vous accepterez la présidence du Comité national. Vous devez le faire pour que ce soit un succès.»

Nehru à son tour a non seulement accepté l'offre de son ami idéologique proche, mais l'a poursuivie dans l'Inde indépendante.

Dans ce sens, Nehru a mis en place la Commission de planification qui a piloté le développement économique du pays. Ce n'est qu'en 2014, avec l'arrivée au pouvoir de Modi, que cette Commission a été supprimée et remplacée par Niti Ayog avec un ensemble d'objectifs différent. En ce qui concerne la planification économique, c'est Nehru qui a fait avancer la vision de Bose tandis que Modi a fait l’opposé. L’association Bose-Nehru a conduit au rôle des institutions du secteur public dans la formation de notre prospérité économique, qui est actuellement en train de se défaire.

Il y avait des divergences entre Bose et les principaux dirigeants du Congrès sur la question liée à la lutte anti-britannique. Bose voulait une alliance avec l’Allemagne et le Japon, selon le dicton «l'ennemi de notre ennemi est un ami», tandis que la majorité de la direction du Congrès sous Gandhi voulait lancer une agitation anti-britannique. D'une certaine manière, sa recherche du soutien japonais a été désastreuse. Si l'Allemagne et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, l'esclavage de l'Inde par le Japon aurait été inévitable.

Bose croyait au pluralisme indien

En ce qui concerne le riche héritage syncrétique de l'Inde, Gandhi, en tant que plus grand hindou, considérait toutes les religions comme des religions indiennes et s'inspirait de leurs valeurs morales. Nehru, à sa manière, a soutenu Ganga-Jamuni Tehjeeb (culture syncrétique) et en a fait la compréhension centrale de son magnum opus "Discovery of India", qui est devenu l’incontournable "Bharat Ek Khoj" de Shyam Benegal.

Bose était également un fervent partisan du pluralisme dans la culture indienne. Bose dans son livre «L'Inde libre et ses problèmes» écrit: «Avec l'avènement des mahométans, une nouvelle synthèse a été progressivement élaborée. Bien qu'ils n'aient pas accepté la religion des hindous, ils ont élu domicile en Inde et ont partagé la vie sociale commune des gens - leurs joies et leurs peines. Grâce à une coopération mutuelle, un nouvel art et une nouvelle culture ont vus le jour…» Et aussi que «les musulmans indiens ont continué à travailler pour la liberté nationale». Afin de défendre les droits des minorités, il a conceptualisé un nouvel État où «la liberté religieuse et culturelle des individus et des groupes» devrait être garantie et qu’aucune «religion d'État» ne serait adoptée.

Alors que l'idéologie dominante de l'Hindutva considère l'Islam et le Christianisme comme des "religions étrangères" et a développé cette idéologie en idées fausses et en haine contre les musulmans et les chrétiens, la compréhension de Gandhi, Nehru, Bose et de la plupart des dirigeants du mouvement de liberté tournait autour de la vision des diverses religions comme un point d'accueil et de force pour la nation.

Les actions de Bose en étaient le témoignage. En nommant son armée, il a utilisé le mot ourdou "Azad Hind Fauz" plutôt que n'importe quel mot sanscrit. Tellement semblable à ce que pensait Gandhi. Si l'on parcourt le who's who d'Azad Hind Fauz, on ne verra pas seulement le régiment Rani Jhansi avec Laxmi Sehgal à sa tête, il y avait Shanwaz Khan, Sehgal et Dhillon issus de religions différentes. C'était une planification consciente de la part de l'irréductible et profondément laïc Bose qui a façonné son armée dans ce sens.

Le respect de Nehru pour Netaji

Le gouvernement en exil qu'il a formé a également été nommé de la même manière Arzi Hukumat Azad-e-Hind. Mohammad Zaman Kiani et Shaukat Ali étaient ses proches confidents. Le colonel Cyril Stracy était un autre de ses confidents.

C'était l'enracinement de la fraternité qui se défait totalement. Des blessures sont infligées à nos liens entre les religions, où les actions et les déclarations anti-minoritaires sont au premier plan et les minorités religieuses, non seulement les musulmans mais aussi les chrétiens, sont reléguées à une citoyenneté de seconde classe.

Malgré ses divergences avec le Congrès national indien sur la voie à suivre, il est resté très respectueux du mouvement Quit India et a appelé Veer Savarkar et Mohammed Ali Jinnah à participer au mouvement. Ceci alors que les mentors idéologiques des élites dirigeantes d'aujourd'hui, Savarkar et Golwalkar, se sont non seulement opposés au mouvement Quit India, mais se sont également inclinés devant les Britanniques et les ont aidés dans leurs efforts de guerre.

Nous vivons une époque étrange. Ceux qui occupent les sièges du pouvoir essaient de gagner en légitimité et en crédibilité auprès de ceux dont ils se sont totalement opposés aux idées et aux principes par leurs actes à l'heure actuelle. La projection fortuite selon laquelle Nehru n'a rien fait pour maintenir en vie la mémoire de Bose est totalement fausse. Nehru a non seulement orné le manteau de l'avocat pour combattre les cas des prisonniers de guerre de l'Armée nationale indienne (INA) de Netaji, mais son soutien régulier à la fille de Bose qui vivait à l'étranger doit également être rappelé comme un gage de l'estime que Nehru avait pour son grand ami et camarade, Netaji Subhash Chandra Bose.

