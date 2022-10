La Russie appelle à la dépolitisation du tourisme

Moscou a souligné le rôle crucial du tourisme pour la croissance de toutes les économies du G20, notant que des centaines de millions d'emplois en dépendent.

La responsable de Rostourism, Zarina Doguzova, a participé à une réunion des ministres du tourisme du G20 en Indonésie dans le cadre des conférences ministérielles précédant le prochain sommet de novembre.

Lors de son discours à la session plénière, Zarina Doguzova a invité les pays du G20 à un dialogue ouvert sur les questions clés du développement du tourisme international en termes de formalités de visa, ainsi que la disponibilité des transports et des services financiers pour les touristes.

Elle a également souligné qu'un certain nombre de pays utilisent actuellement le tourisme comme un instrument de pression, ce qui rend difficile l'entrée des touristes pour des raisons politiques. En réponse, la Russie partira du principe d'opportunité dans le tourisme et se refusera à appliquer les mêmes réstrictions (NDT: les pays de l'Union Européenne refusent les visas d'entrée aux touristes russes), arguant que l'industrie devrait rester en dehors de la politique.

Le chef de l'agence a également noté que Moscou prévoyait d'introduire des visas numériques pour 52 pays, ainsi que de promouvoir le système de paiement Mir.

En marge de l'événement, Zarina Doguzova a tenu un certain nombre de réunions bilatérales sur le développement du tourisme international avec des délégations d'Indonésie, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite. Avec la ministre indonésienne du tourisme et de l'économie créative Sandiaga Salahuddin Uno, elle a discuté de la question du lancement de vols directs entre les pays et a suggéré d'envisager la possibilité de lancer un régime sans visa de groupe pour les touristes indonésiens souhaitant visiter la Russie.

Lors d'une réunion avec le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis, Abdullah Mohammed Sid Bin Tuk Al Mari, les parties ont discuté des questions d'une éventuelle augmentation du trafic aérien entre les pays et de l'augmentation de la disponibilité des services financiers pour les touristes russes.

Avec le ministre saoudien du Tourisme Ahmed Al-Khatib, Zarina Doguzova a proposé un régime complet d'exemption de visa entre les pays. Cette proposition avait déjà été examinée par la partie russe et avait obtenu le soutien des responsables car elle augmentera considérablement les flux touristiques entre les pays.

