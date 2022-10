Roger Waters est sur une liste ukrainienne ‘de personnes à liquider’

Dans une interview avec Rolling Stone publiée mardi, l'homme de 79 ans a repoussé les accusations selon lesquelles il aurait répété des points de discussion russes sur le conflit en Ukraine. «N'oubliez pas, je suis sur une liste de personnes à liquider soutenue par le gouvernement ukrainien. Je suis sur cette putain de liste, et ils ont tué des gens récemment… Quand ils te tuent, ils écrivent "liquidé" sur ta photo. Eh bien, je fais partie de ces putains de photos.»

La rock star britannique Roger Waters, co-fondateur de Pink Floyd, aurait été placée sur la "kill list" (liste de personnes à liquider) ukrainienne après s'être prononcée contre l'ingérence militaire occidentale et avoir appelé Kiev à faire la paix avec la Russie.

D'autres qui ont remis en question ou critiqué le régime de Kiev, comme les photojournalistes Andrea Rocchelli d'Italie et Andrei Stenin de Russie, ont également été tués après avoir figuré sur la liste Mirotvorets. Le site répertorie des informations personnelles sur ses cibles de liste noire, qui comprennent également des politiciens et des militants d'ONG.

Mirotvorets, ou "Peacemaker", est une base de données indépendante d'individus que des modérateurs anonymes considèrent comme des menaces pour la sécurité nationale ukrainienne. Le site nie être une liste de mise à mort. Il prétend plutôt être une source d'informations pour les forces de l'ordre et les "services spéciaux" sur les terroristes pro-russes, les séparatistes et les criminels de guerre, entre autres. Il aurait des liens avec le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Waters a suscité des réactions négatives plus tôt cette année, lorsqu'il a suggéré que le président américain Joe Biden était un "criminel de guerre" pour avoir alimenté la crise ukrainienne et a envoyé une lettre ouverte à l'épouse du président ukrainien Vladimir Zelensky, l'exhortant à aider à "arrêter le massacre" en faire pression pour un accord de paix négocié avec la Russie. Il a ensuite envoyé une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine, demandant des garanties que la Russie ne s'étendrait pas au-delà de la Crimée et de la région du Donbass.

Pressé par Rolling Stone sur les raisons pour lesquelles il ne soutient pas la résistance de l'Ukraine contre les forces russes, Waters a déclaré: «Parce que c'est une guerre inutile, et ces gens ne devraient pas mourir. Et la Russie n'aurait pas dû être encouragée à envahir l'Ukraine. Il a également rejeté les informations faisant état de crimes de guerre russes en Ukraine comme de la propagande occidentale.»