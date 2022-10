Une petite fille miraculée a survécu, endormie sous une couverture, au massacre d'une crèche en Thaïlande

Paveenut Supolwong, surnommée "Ammy", a normalement le sommeil léger, mais à l'heure de la sieste jeudi, lorsque le tueur a fait irruption dans la crèche et a commencé à assassiner 22 enfants, Ammy dormait profondément avec la couverture couvrant tout son visage, ont déclaré ses parents.

ParJiraporn Kuhakan et Poppy McPherson pour The Sydney Morning Herald le 10 octobre 2022

Dimanche, la maison en bois de la famille a été visitée par des parents et des voisins partageant des assiettes de poisson, de la salade de papaye et des réflexions sur la tragédie.

«Je suis sous le choc», a déclaré la mère d'Ammy, Panompai Sithong. «Je ressens une grande tristesse pour les autres familles... Je suis content que mon enfant ait survécu. C'est un mélange de tristesse et de gratitude.»

Elle est la seule enfant de la crèche à s'en sortir indemne après que l'ancien policier Panya Khamrap ait tué plus de 30 personnes, pour la plupart des enfants de la crèche, lors d'un massacre dans la ville d'Uthai Sawan.

Paweenuch Supolwong, 3 ans, et sa mère Anonpai Srithong, 35 ans, participent à une cérémonie bouddhiste à l'intérieur du temple Wat Rat Samakee à Uthai Sawan, dans le nord-est de la Thaïlande (Crédit photo: AP)

Ils se sont occupés d'Ammy alors qu'elle jouait dans la cour dans une robe à fleurs, une amulette nouée autour du cou, alternant entre la perplexité et des sourires étonnés face à toute l'attention soudaine.

Les parents d'Ammy ont déclaré qu'elle ne semble avoir aucun souvenir de la tragédie. Quelqu'un l'a trouvée en train de remuer dans un coin éloigné d'une salle de classe, après le départ du tueur, et l'a emportée avec la tête couverte par la couverture afin qu'elle ne voie pas les corps de ses camarades de classe.

Sur les 22 enfants poignardés à mort, 11 sont morts dans la salle de classe où elle faisait la sieste, selon la police. Deux autres enfants ont été hospitalisés avec de graves blessures à la tête.

Rare moment de joie

Dimanche après-midi, la famille s'est assise en cercle pendant qu'un chef religieux lisait un livre de prières en sanskrit, organisant une cérémonie bouddhiste pour les enfants qui endurent de mauvaises expériences.

Ammy assise patiemment sur les genoux de sa mère, regardait timidement autour d'elle avec des yeux grands ouverts tandis qu'elle jouait avec deux bougies.

Les parents s'aspergeaient d'alcool de riz versé d'un bol en argent et criaient des vœux de bonne fortune.

Ils ont chargé les petits poignets d'Ammy de fils blancs pour porter chance, lui pinçant les joues et lui murmurant des bénédictions.

Ce fut un rare moment de joie dans une ville plongée dans la douleur.

En plus de la boucherie à la crèche, Panya a percuté des passants dans la rue avec sa camionnette et a tiré sur des voisins lors d'un massacre qui a duré deux heures. Finalement, il a tué la femme avec qui il vivait, son fils et s’est suicidé.

Dans cette communauté très unie, peu de gens ont été laissés intacts.

Dès l'aube dimanche, les familles des victimes se sont rassemblées dans les temples où les corps sont conservés dans des cercueils. Ils ont apporté des friandises pour les âmes des morts, selon les traditions locales, notamment de la nourriture, du lait et des jouets.

Plus tard dans la journée, ils se sont assis pour une cérémonie bouddhiste à la pépinière, où les personnes en deuil ont laissé des couronnes de fleurs blanches et d'autres cadeaux.

Chez Ammy, sa mère a dit qu'elle croyait que les esprits avaient protégé sa petite fille.

«Ma fille n'a pas le sommeil profond», a déclaré Panompai. «Je crois qu'il doit y avoir des esprits qui ont couvert ses yeux et ses oreilles. Nous avons des croyances différentes, mais pour moi, je pense que cela a protégé mon enfant.»

Un autre parent a déclaré aux médias locaux que la survie d'Ammy était un "miracle".

Mais la famille a dû lui annoncer que sa meilleure amie, Techin, âgée de deux ans, et son professeur étaient morts. «Elle demandait à sa grand-mère : 'Pourquoi tu ne vas pas chercher Techin à l'école?'», a raconté Panompai.

Elle ne connaît pas encore toute l'ampleur du drame qu'elle a vécu.

Lien de l'article en anglais:

https://www.smh.com.au/world/asia/miracle-toddler-survived-thailand-nursery-massacre-asleep-under-blanket-20221010-p5bofq.html