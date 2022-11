La bombe qui a détruit une île

Il y avait plusieurs facteurs derrière la sélection d'Amchitka comme site d'essai. L'une d'entre elles était certainement la proximité de l'Union soviétique. Ces explosions étaient censées envoyer un message. En effet, les tests ont été conçus pour calibrer les performances du missile anti-balistique Spartan, construit pour éliminer l'arsenal nucléaire soviétique. Publiquement, cependant, la justification offerte par l'AEC et le ministère de la Défense était simplement qu'Amchitka était un terrain d'essai éloigné, et donc sûr. «Le site a été choisi et j'insiste sur ce point en raison de la probabilité quasi nulle de tout dommage», a déclaré James Schlesinger, alors président de l'AEC.

Dans le même temps, des milliers d'ouvriers d'Amchitka et d'Aléoutes vivant sur les îles voisines ont été mis en danger. Des dizaines de personnes sont mortes de cancers liés aux radiations. La réponse du gouvernement fédéral à ces découvertes troublantes a été presque aussi gênante que les circonstances entourant les tests eux-mêmes: un schéma constant d'indifférence, de déni et de dissimulation qui se poursuit encore aujourd'hui.

Les répliques de ces explosions se font encore sentir. Malgré les affirmations de l'AEC et du Pentagone selon lesquelles les sites de test contiendraient en toute sécurité les radiations émises par les explosions pendant des milliers d'années, des recherches indépendantes de Greenpeace et des documents récemment publiés par le Département de l'énergie (DOE) montrent que la radioactivité engendrée par les tests d'Amchitka a commencé à fuir presque immédiatement. Des éléments et des gaz hautement radioactifs, tels que le tritium, l'américium-241 et le plutonium, se sont déversés des puits d'essai effondrés, se sont lessivés dans les eaux souterraines et se sont frayés un chemin dans les étangs, les ruisseaux et la mer de Béring.

Toutes ces richesses naturelles ont été reconnues très tôt. En 1913, Amchitka a été désignée refuge faunique national par le président William Howard Taft. Mais ces merveilles écologiques ont été balayées au début des années 60 lorsque le Pentagone et la Commission de l'énergie atomique (AEC) sont partis à la recherche d'un nouvel endroit pour faire exploser des bombes H. Il y a six décennies, Amchitka était le site de trois grands essais nucléaires souterrains, dont la plus puissante explosion nucléaire jamais déclenchée par les États-Unis.

L'île d'Amchitka se trouve à mi-chemin sur le grand arc des îles Aléoutiennes de l'Alaska, à moins de 900 miles de la côte de la Russie à travers la mer de Béring. Amchitka, paysage spongieux de toundra maritime, est l'une des plus méridionales des Aléoutiennes. Le climat relativement tempéré de l'île en a fait l'un des sanctuaires d'oiseaux les plus précieux de l'Arctique, une halte nécessaire pour plus de 100 espèces migratrices, ainsi que des morses, des loutres de mer et des lions de mer. Au large d'Amchitka se trouve une pêcherie florissante de saumon, de goberge, d'églefin et de flétan.

Ce que Schlesinger et ses acolytes ont négligé, c'est la remarquable culture des Aléoutes. Amchitka était peut-être éloignée de la partie continentale des États-Unis, mais pendant près de 10,000 ans, elle avait été la patrie des Aléoutes. En effet, les anthropologues pensent que les îles autour d'Amchitka pourraient être la plus ancienne zone habitée en permanence en Amérique du Nord. Les Aléoutes ont quitté Amchitka dans les années 1880 après que les commerçants de fourrures russes aient anéanti la population de loutres de mer, mais ils ont continué à habiter les îles voisines et dépendaient des eaux près d'Amchitka pour leur subsistance. Les Aléoutes ont soulevé des objections énergiques aux tests, soulignant le risque de fuites radioactives, de tremblements de terre et de tsunamis qui pourraient submerger leurs villages côtiers. Ces préoccupations n'ont jamais été abordées par le gouvernement fédéral. En fait, les Aléoutes n'ont jamais été consultés sur les dangers possibles.

En 1965, le test Long Shot a fait exploser une bombe de 80 kilotonnes. Le test de 10 millions de dollars, le premier supervisé par le Pentagone et non l'AEC, était vraiment un essai pour de plus grandes choses à venir. Mais aussi petit soit-il, il y avait des problèmes immédiats. Malgré les affirmations du Pentagone selon lesquelles le site d'essai ne fuirait pas, le tritium radioactif et le krypton-85 ont commencé à s'infiltrer dans les lacs d'eau douce presque instantanément. Mais les preuves de radioactivité, recueillies par les scientifiques du ministère de la Défense seulement trois mois après le test, ont été gardées secrètes pendant cinq ans. Le site de la bombe continue de répandre des toxines dans l'environnement. En 1993, des chercheurs de l'EPA ont détecté des niveaux élevés de tritium dans des échantillons d'eau souterraine prélevés près du site d'essai.

La contamination de Long Shot n'a pas dissuadé les testeurs de bombes du Pentagone. En 1969, l'AEC a foré un trou de 4,000 pieds de profondeur dans la roche d'Amchitka et a déclenché l'essai nucléaire de Milrow. L'explosion d'une mégatonne était 10 fois plus puissante que celle de Long Shot. L'AEC l'a appelé «test d'étalonnage» conçu pour voir si Amchitka pouvait résister à un test beaucoup plus important. Les preuves auraient dû les convaincre de leur dangereuse folie. L'explosion a déclenché une série de petits tremblements de terre et plusieurs glissements de terrain massifs; projeté l'eau des étangs, des rivières et des lacs à plus de 50 pieds dans les airs ; et, selon les rapports du gouvernement, «a transformé la mer environnante en écume».

Un an plus tard, l'AEC et le Pentagone ont annoncé leurs plans pour l'essai nucléaire de Cannikin. De cinq mégatonnes, Cannikin devait être la plus grande explosion nucléaire souterraine jamais réalisée par les États-Unis. L'explosion serait 385 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima. Cannikin est devenu un point de ralliement pour les groupes autochtones, les militants anti-guerre et anti-nucléaire et le mouvement environnemental naissant. En effet, c'est l'opposition à Cannikin des verts canadiens et américains, qui ont tenté de perturber le test en prenant des bateaux près de l'île, qui a déclenché la naissance de Greenpeace.

Une action en justice a été déposée devant un tribunal fédéral, accusant le test de violer le Traité d'interdiction limitée des essais et la nouvelle loi sur la politique environnementale nationale. Dans une décision de 4 contre 3, la Cour suprême a refusé d'arrêter le test. Ce que la Cour ne savait pas, cependant, c'est que six agences fédérales, y compris les départements d'État et de l'Intérieur, et la jeune EPA, avaient déposé de sérieuses objections au test Cannikin, allant des préoccupations environnementales et sanitaires aux problèmes juridiques et diplomatiques. Nixon a émis un décret pour empêcher la publication des commentaires. Ces documents, connus sous le nom de Cannikin Papers, en sont venus à symboliser le modèle continu de secret et de dissimulation qui caractérisait le programme d'essais nucléaires du pays. Même ainsi, cinq heures après que la décision a été rendue le 6 novembre 1971, l'AEC et le Pentagone ont appuyé sur le bouton.

Dans un effort pour calmer l'opposition croissante du public, le chef de l'AEC, Schlesinger, a accusé les manifestants écologistes et les Aléoutes d’être des prophètes de malheur, et a emmené sa famille avec lui pour regarder le test. «C'est amusant pour les enfants et ma femme est ravie de s'éloigner de la maison pendant un certain temps», a-t-il plaisanté.

Sous les yeux des Schlesingers, la bombe Cannikin, un dispositif de 300 pieds de long implanté dans un trou d'un mile de profondeur sous le lac Cannikin, a explosé avec la force d'un tremblement de terre enregistrant 7,0 sur l'échelle de Richter. Le choc de l'explosion a creusé un cratère d'affaissement d'un mile de large et de 60 pieds de profondeur dans le sol au-dessus du site d'essai et a déclenché d'énormes chutes de pierres.

Les dommages écologiques immédiats causés par l'explosion ont été stupéfiants. Près de 1,000 loutres de mer, une espèce autrefois chassée jusqu'au bord de l'extinction, ont été tuées, leurs crânes écrasés par les ondes de choc de l'explosion. D'autres mammifères marins sont morts lorsque leurs yeux ont été expulsés de leurs orbites ou lorsque leurs poumons se sont rompus. Des milliers d'oiseaux ont également péri, leurs griffes se sont cassées et leurs pattes ont traversé leur corps (Ni le Pentagone ni le Fish and Wildlife Service n'ont jamais étudié les conséquences écologiques à long terme des explosions d'Amchitka). Le plus inquiétant était qu'un grand volume d'eau de White Alice Creek a disparu après l'explosion. La disparition du ruisseau était plus qu'un signe de l'horrible pouvoir de Cannikin. C'était aussi une indication que le projet avait terriblement mal tourné; l'explosion a rompu la croûte terrestre,

Dans les mois qui ont suivi l'explosion, des échantillons de sang et d'urine ont été prélevés sur des Aléoutes vivant dans le village d'Adak sur une île voisine. Les échantillons présentaient des niveaux anormalement élevés de tritium et de césium-137, tous deux cancérigènes connus. Malgré ces découvertes alarmantes, les autorités fédérales ne sont jamais retournées à Adak pour mener des études médicales de suivi. Les Aléoutes, qui poursuivent leur mode de vie marin, sont particulièrement vulnérables aux poissons et aux mammifères marins contaminés par les radiations, et aux radiations qui pourraient se propager à travers la mer de Béring, les plantes et les coulées de glace.

Mais les Aléoutes n'étaient pas les seuls exposés à la furie radioactive de Cannikin. Plus de 1,500 travailleurs qui avaient aidé à construire les sites d'essai, à opérer les essais de bombes et à nettoyer par la suite ont également été mis en danger. L'AEC n'a jamais mené d'études médicales sur aucun de ces ouvriers. Lorsque le Conseil des travailleurs du district de l'Alaska de l'AFL-CIO a commencé à se pencher sur la question au début des années 90, le DOE a affirmé qu'aucun des travailleurs n'avait été exposé aux radiations. Ils ont ensuite été contraints d'admettre que les enregistrements d'exposition et les badges dosimétriques avaient été perdus.

En 1996, deux chercheurs de Greenpeace, Pam Miller et Norm Buske, sont retournés à Amchitka. Buske, un physicien, a recueilli des échantillons d'eau et de plantes sur divers sites de l'île. Malgré les affirmations du DOE selon lesquelles les radiations seraient contenues, les échantillons prélevés par Buske ont révélé la présence de plutonium et d'américium-241 dans des usines d'eau douce au bord de la mer de Béring. En d'autres termes, Cannikin continue de fuir. Ces deux éléments radioactifs sont extrêmement toxiques et ont des demi-vies de centaines d'années.

En partie à cause du rapport publié par Miller et Buske, un nouveau sentiment d'urgence a été prêté aux revendications des ouvriers qui ont déclaré être tombés malades après avoir travaillé sur le site nucléaire d'Amchitka. En 1998, le syndicat a commandé une étude à Rosalie Bertell, ancienne consultante de la Nuclear Regulatory Commission (qui a remplacé l'AEC). Bertell a découvert que des centaines de travailleurs d'Amchitka étaient exposés à des rayonnements ionisants cinq fois supérieur au niveau alors reconnu comme dangereux. Cependant, la recherche est compliquée par le fait que de nombreux enregistrements de l'explosion d'Amchitka restent classifiés et que d'autres ont simplement été jetés. «La perte des dossiers d'exposition des travailleurs, ou le défaut de conserver de tels dossiers, est inexcusable», a déclaré Bertell.

Beverley Aleck est l'une des forces motrices derrière les efforts visant à obtenir justice pour les travailleurs d'Amchitka et les Aléoutes. Son mari Nick a aidé à forer la fosse d'un kilomètre de profondeur pour le test Cannikin; quatre ans plus tard, il mourut d'une leucémie myéloïde, un type de cancer associé à l'exposition aux radiations. Aleck, un Aléoute, a mené une bataille de plusieurs années avec le DOE pour ouvrir les dossiers et lancer un programme de surveillance de la santé des travailleurs d'Amchitka. Pendant plus de quatre décennies, les enquêtes sur la santé promises des travailleurs d'Amchitka ont langui sans financement.

Les victimes des explosions d'Amchitka obtiendront-elles un jour justice? Ne comptez pas dessus. Pour commencer, les travailleurs d'Amchitka et les Aléoutes sont spécifiquement exclus par la loi sur l'indemnisation de l'exposition aux rayonnements de recevoir une assistance médicale, des prestations de décès ou une compensation financière. Il y a un mouvement pour modifier ce vide juridique, mais même cela ne signifierait pas que les travailleurs et les Aléoutes seraient traités équitablement. Le DOE a tenté à plusieurs reprises de raidir d'autres cas en rejetant le lien entre l'exposition aux radiations et le cancer ou, lorsque cela échoue, en invoquant une doctrine de "souveraineté", qui prétend que l'agence est à l'abri des poursuites civiles.

Le Dr Paul Seligman, ancien sous-secrétaire adjoint du Bureau des études sur la santé du DOE, le décrit comme le prix de la guerre froide. «Il s'agissait d'opérations dangereuses», affirme Seligman. «Les dangers étaient bien compris, mais les priorités à l'époque étaient la production d'armes et la défense de la nation.»

À une époque où la presse grand public et les politiciens républicains hurlent contre le laxisme de la sécurité sur les sites d'armes nucléaires et l'espionnage chinois, une trahison de confiance plus dangereuse est la rétention des données de test au public américain. La Chine peut utiliser les secrets de Los Alamos pour moderniser son minuscule arsenal nucléaire, mais les explosions d'Amchitka ont déjà mis en péril un écosystème marin florissant et causé des dizaines de cancers mortels.

La dissimulation et la manipulation continues d'informations par le DOE non seulement démentent la justice pour les victimes d'Amchitka, mais indiquent que ceux qui vivent à proximité d'autres sites du DOE pourraient être en grand danger. «La gestion par le DOE du complexe d'armes nucléaires américain est de la vieille école dans laquelle les mauvaises nouvelles sont cachées», déclare Pamela Miller, aujourd'hui directrice exécutive d'Alaska Community Action on Toxics. «Cela entre en conflit avec une saine gestion des risques et rend l'ensemble du système intrinsèquement risqué. La menace écrasante est celle d'une catastrophe imprévue.»

