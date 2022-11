Malaisie: le dernier combat de Mahathir Mohamad

Mahathir Mohamad s’est présenté à nouveau aux élections générales en Malaisie Par Jarni Blakkarly pour South East Asia Globe le 16 novembre 2022

L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad écoute les questions lors d'une conférence de presse à Putrajaya le 11 octobre 2022 (Crédit photo: Mohd Rasfan/AFP)

La vaste île balnéaire de Langkawi, dans l'État de Kedah, au nord de la Malaisie, est connue comme une destination touristique internationale de palmiers et de belles plages. Et c'est ce cadre idyllique qui sera celui du dernier combat de l'homme qui a dominé le paysage politique malaisien pendant plus de quatre décennies. Après l'effondrement dramatique de la dernière coalition du Dr Mahathir Mohamad en 2020, l'homme de 97 ans envisage un retour politique avec son parti nouvellement formé, Pejuang, qui se traduit par le Parti des combattants de la patrie. Ces élections du 19 novembre devraient être incroyablement serrées et même si le parti de Mahathir ne remporte qu'une poignée de sièges, il pourrait jouer le rôle de faiseur de rois au prochain parlement en décidant quelle coalition peut former le gouvernement. Entre 1981 et 2003, le Dr Mahathir Mohamad a dirigé la Malaisie avec ce qui était parfois décrit comme une poigne de fer. Sa stratégie politique dure et sans compromis a vu la promotion de la politique raciale dans le pays profondément multiracial et le lancement d'un programme «Malay first». Ses politiques économiques ont également permis au pays de se développer rapidement. Une brouille amère et dramatique avec son successeur, Anwar Ibrahim, à la fin des années 1990 a conduit son protégé à demander sa démission et a déclenché le mouvement de protestation de masse connu sous le nom de Reformasi qui a engendré la naissance de la démocratie moderne en Malaisie. Le mouvement a appelé à des réformes telles que la liberté de manifester, des élections libres et équitables et la fin de la domination du parti unique dans le pays. Mahathir a pris sa retraite en 2003, mais a eu du mal à se tenir à l'écart de la politique alors que ses nouveaux successeurs choisis traçaient leur propre voie et ignoraient parfois ses conseils. En 2018, lors de la 14e élection générale, il a fait un retour spectaculaire en politique, menant la coalition de partis d'opposition qui avait juré contre lui à une victoire électorale historique et évinçant l'Organisation nationale malaise unie (UMNO) du pouvoir pour la toute première fois.

Mahathir Mohamad (troisième à droite) lève la main avec d'autres candidats devant le centre de nomination sur l'île de Langkawi, le 5 novembre 2022 (Crédit photo: Mohd Rasfan/AFP)

Cependant, le retour de Mahathir au poste de Premier ministre a été de courte durée et en 2020, il était chassé du pouvoir car sa coalition s'est effondrée en raison de luttes intestines et l'UMNO est revenue au pouvoir grâce à des transfuges du parti. Aujourd'hui, à 97 ans, Mahathir voit la 15e élection générale à venir comme une chance de réparer les torts de la dernière fois. Quand il s'est adressé au South East Asia Globe depuis ses bureaux dans la capitale administrative malaisienne, Putrajaya, il était provocant et têtu, et rejettait le fait qu'un large éventail d'analystes politiques s'attendaient à ce que Pejuang obtienne de mauvais résultats aux urnes. Dans un pays où la machinerie du parti sur le terrain et la loyauté à long terme des électeurs comptent, Pejuang ne semble pas être dans la même ligue que les autres coalitions en lice pour cette élection. «Nous avons aligné plus de la moitié du nombre de sièges disponibles, nous devons être plus de la moitié, car nous espérons pouvoir obtenir suffisamment de voix pour former un gouvernement par nous-mêmes sans le soutien des autres», a-t-il déclaré. Le parlement malaisien compte 222 sièges, et la coalition de Mahathir, dont Pejuang est le principal parti, en présente 125. Lorsqu'il est poussé sur le fait qu'aucun analyste politique sérieux ne s'attend à ce que son parti remporte plus qu'une petite poignée de sièges, s'il a de la chance, Mahathir rit et dit que tous les partis devront négocier après les élections. «Nous espérons être le parti qui remportera le plus de sièges, ce ne sera peut-être pas suffisant pour former un gouvernement, mais nous espérons avoir le plus grand nombre de sièges, ce qui signifierait que nous pourrions demander à d'autres partis de se joindre à nous pour former un gouvernement», a-t-il déclaré. Il ne s'excuse pas de son dernier mandat et du chaos qui a conduit à l'élimination de la coalition Pakatan Harapan après seulement deux ans au pouvoir. La direction de Mahathir de la coalition PH s'est effondrée après avoir subi des pressions pour qu'il démissionne de son poste de Premier ministre et laisse la place à Anwar pour prendre la relève.

Le chef de l'opposition malaisienne Anwar Ibrahim (à droite) s'exprime lors d'une conférence de presse en prévision des prochaines 15e élections générales à Kuala Lumpur le 13 octobre 2022 (Crédit photo: Mohd Rasfan/AFP)

Mahathir dit que les partis sont devenus "arrogants" après avoir remporté les élections et fait référence à ses adversaires du Parti d'action démocratique (DAP), dominé principalement par les Chinois et les Malais, qui souhaitaient sa démission. «Après avoir gagné et formé le gouvernement, ils étaient oppressifs contre les entreprises par exemple et ils m'ont renversé. Beaucoup d'extrémistes m'ont non seulement critiqué, mais m'ont renversé. Cela a donné l'impression que Pakatan Harapan appartient au DAP», a-t-il expliqué. Il écarte la perspective de retravailler avec la coalition Pakatan Harapan après les élections même si personne ne détient une majorité claire au parlement. «Malheureusement, PH s'est rendu très impopulaire, en particulier auprès des Malais, car ils m'avaient nommé premier ministre, puis ils m'ont renversé, ils m'ont critiqué et ont fait croire que je ne pouvais pas contrôler PH. Cela a déplu aux Malais», affirme-t-il. Mahathir est un homme sans alliés défendant une île. L'UMNO et les deux principales coalitions d'opposition à cette élection ont limogé son parti et refusé de travailler avec lui. Son parti est en lice pour de nombreux sièges, mais n'a pas assez de présence sur le terrain pour être compétitif dans bon nombre de ces courses. «Ils m'avaient nommé premier ministre et puis ils m'ont renversé, ils m'ont critiqué» L'analyste politique James Chin affirme que la croyance motivée par l'ego de Mahathir qu'il pourrait être à nouveau Premier ministre pourrait en fait affaiblir sa position de négociation après les élections. Il serait plus sage de concentrer l'énergie de son parti sur une poignée de sièges gagnables, comme Langkawi, le siège voisin de son fils Mukhriz Mahathir, ainsi que plusieurs autres à Kedah où son parti est titulaire. Kedah en tant qu'État a été la base du pouvoir de Mahathir pendant des décennies et son héritage y est fort. Mais en se répandant sur toute la carte électorale, ils échoueront probablement. «La raison pour laquelle personne ne veut travailler avec lui, c'est à cause de sa mauvaise réputation, mais aussi la plupart des gens pensent que Pejuang ne peut pas remporter l’élection», a déclaré Chin. Le maximum qu'ils peuvent gagner est de deux sièges, je pense, à mon avis, ils auront de la chance de conserver seuls le siège de Mahathir à Langkawi. Avec de nombreux jeunes électeurs votant pour la première fois en raison de l'inscription automatique sur les listes électorales et de l'abaissement de l'âge de vote à 18 ans, Mahathir doit faire appel aux électeurs qui n'ont pas de nostalgie de ses premiers mandats dans les années 1980 et 1990. Bien qu'approchant les 100 ans, il estime qu'il est toujours le mieux placé pour mener la lutte contre les politiciens "corrompus", une référence à l'UMNO, Najib Razak, l'ancien Premier ministre qui se trouve maintenant derrière les barreaux, et ses alliés. Najib, le Premier ministre avant les élections de 2018, a été emprisonné pour son implication dans le vaste scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars connu sous le nom de 1MDB, où l'argent du gouvernement a été détourné vers ses comptes bancaires privés.