Marilyn Monroe était-elle communiste ?

Par In Defense of Communism le mercredi 19 octobre 2022

Dans son autobiographie intitulée "De droite à gauche", Field a écrit sur les sentiments forts de Monroe pour la justice: «Elle nous parlait de ses sentiments forts pour les droits civiques», a-t-il écrit, «pour l'égalité des Noirs, ainsi que son admiration pour ce qui se faisait en Chine, sa colère contre la chasse aux sorcières anti-rouges et le maccarthysme et sa haine de J. Edgar Hoover (le directeur du FBI à l’époque)​​». Selon les dossiers du FBI, le dernier voyage de Marylin au Mexique remonte à plusieurs mois avant sa mort mystérieuse, le 19 février 1962.

L'agence américaine de renseignement intérieur surveillait l'actrice pour ses liens avec les communistes dans les années qui ont précédé sa mort en août 1962. Le dossier de Marylin commence en 1955, lorsqu'elle a demandé un visa pour se rendre en Union soviétique, et se concentre principalement sur ses voyages et associations, à la recherche de signes d'opinions de gauche et d'éventuels liens avec le communisme.

Une autre raison qui a placé Monroe sur la "liste des suspects" du FBI était sa connaissance du dramaturge progressiste Arthur Miller qui devint plus tard son mari. Les horodatages trouvés sur les documents commencent vers 1955, l'année où elle a commencé à sortir avec Miller, qui était déjà sur la liste noire en raison de ses opinions sociopolitiques. En 1956, Miller, qui est devenu célèbre pour ses œuvres "Death of a Salesman" et "The Crucible", a été assigné à comparaître par le notoire House of Un-American Activities Committee après avoir tenté de renouveler son passeport en 1956. Au début des années 1960, le Le FBI était convaincu que Monroe n'avait aucune affiliation avec le Parti communiste américain.« Les points de vue du sujet sont de gauche de manière très positive et concise ; cependant, si elle est activement utilisée par le Parti communiste, ce n'est pas de notoriété publique parmi ceux qui travaillent avec le mouvement à Los Angeles », écrit un agent dans une lettre adressée à J. Edgar Hoover.

L'obsession du FBI pour Marilyn Monroe était basée sur le fait qu'elle était l'une des stars hollywoodiennes les plus populaires, avec une base de millions de fans fidèles aux États-Unis et à l'étranger, qui auraient pu être affectés par ses opinions sociopolitiques.

La vérité est que Monroe n'était pas communiste et n'avait aucune affiliation avec le Parti communiste de l'époque. Cependant, derrière l'image de Marilyn "blonde muette" créée par l'establishment hollywoodien, il y avait une femme sensible et intelligente qui avait un fort intérêt pour l'égalité et la justice. Après tout, étant une enfant de la classe ouvrière, elle-même est devenue l'objet d'une immense exploitation sous le capitalisme qui la traitait comme un sujet sexuel et une "machine à sous".

«Une actrice n'est pas une machine, mais ils vous traitent comme une machine. Une machine à sous», a-t- elle dit une fois (cité dans Ms. Magazine, août 1972).

Lien de l’article en anglais:

https://www.idcommunism.com/2022/10/was-marilyn-monroe-communist.html