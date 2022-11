Nomadland est un film génial et terrible

Alors que Nomadland fait tout son possible pour éviter de parler de politique, son génie consiste à localiser la vérité émotionnelle de ce que c'est que d'être l'un des nombreux millions d'Américains à la dérive à cause d'une catastrophe.

Fern prend la route dans sa camionnette et découvre bientôt qu'elle fait partie des milliers d'Américains âgés contraints à une vie nomade et appauvrie. Entouré d'un casting composé en grande partie de véritables «nomades», tels que Linda Mae, (Charlene) Swankie et Bob Wells jouant eux-mêmes, et faisant partie de certains des meilleurs acteurs non professionnels que j'ai jamais vus en dehors d'un film néoréaliste italien, McDormand donne une performance si admirablement directe, intense et sobre qu'elle aurait dû remporter tous les prix ou il n'y a pas de justice dans ce monde (et nous réalisons qu'il n'y a presque pas de justice dans ce monde).

D'une part, c'est une épreuve émotionnelle d'un film, terriblement émouvant, douloureusement pertinent pour notre époque sombre, et écrit et réalisé par l'extrêmement douée Chloe Zhao (The Rider) dans un style d'une beauté retenue. Il est centré sur Frances McDormand dans le rôle de Fern, une veuve dans la soixantaine qui a été forcée de quitter sa maison et son univers à Empire, Nevada, une ville à industrie unique qui a été détruite dans la réalité par la fermeture de l'usine US Gypsum. Des employés comme Fern ont été expulsés des logements de l'entreprise lorsque l'usine a fermé.

Fern (Frances McDormand) prend la route dans sa camionnette et découvre qu'elle fait partie des milliers d'Américains âgés contraints à une vie nomade et appauvrie (Crédit photo: Searchlight Pictures)

D'autre part, le film est un fantasme fictif répréhensible sur la vie de personnes âgées dépossédées qui vivent dans leurs véhicules et occupent des emplois temporaires dans l'économie des travaux saisonniers, qui sont généralement les seuls emplois qu'ils peuvent obtenir. Il est basé sur le livre de non-fiction de 2017 Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder, une étude brutale de la façon dont la Grande Récession a forcé les personnes âgées à quitter leurs maisons et leurs communautés. En romançant l'existence de personnes âgées errant sur les autoroutes et les routes américaines à la recherche d'un travail et d'un parking gratuit, Nomadland ralentit le cauchemar qu'est l'économie des travaux saisonniers.

J'ai remarqué cette tendance pour la première fois dans une première scène du film lorsque le personnage de McDormand, Fern, obtient un emploi en tant qu'intérimaire saisonnier chez Amazon et est montré se promenant dans le vaste entrepôt portant une seule poubelle légère, souriant et hochant la tête à des collègues qui eux aussi font leur travail à un rythme tranquille. Cela correspond à peine aux descriptions disponibles de ce que c'est que de travailler chez Amazon, comme le livre de Bruder – mais pas le film – le montre clairement.

Les entrepôts d'Amazon sont connus pour refuser les pauses toilettes à leurs travailleurs et pour le grand nombre de maladies liées au stress répétitif au travail. Les travailleurs des entrepôts d'Amazon ne se promènent pas comme Fern - ils sont contraints à un rythme effréné d'emballer les colis ou ils sont simplement licenciés sur place. Comme Paris Marx l'a dit dans un précédent article pour Jacobin, " Nomads in Search of a Villain" (lien de l’article: https://jacobin.com/2021/02/nomads-in-search-of-a-villain), les personnes âgées en particulier souffrent dans ces conditions, mais sont activement recrutées par Amazon :

Bruder note qu'Amazon a rapidement compris la valeur de ces travailleurs errants et est devenu leur "recruteur le plus agressif". Amazon obtient des crédits d'impôt fédéraux pour avoir embauché bon nombre d'entre eux parce qu'ils appartiennent à des catégories défavorisées, et l'entreprise profite également du fait que ces travailleurs demandent peu en termes de salaire et d'avantages sociaux et ne présentent pas de risque de syndicalisation - en fait, "la plupart exprimait leur appréciation pour tout semblant de stabilité que leurs emplois à court terme offraient."

Marx note également qu'en créant le personnage fictif de Fern, la scénariste-réalisatrice Chloe Zhao souligne que:

il y a deux types de nomades: ceux qui ont été contraints à ce genre de vie par le krach financier et ceux qui ont toujours été, au fond, des nomades dans l'âme. Elle pense que Fern appartient à cette dernière catégorie.

Et en effet, il est démontré que le personnage de Fern trouve la vie qu'elle a toujours rêvée, après avoir vécue pendant des décennies pour la vie préférée de son mari à Empire. Fern est la nomade idéale, après avoir appris quelques notions de base sur la préparation sur la route. Elle déclare fermement: «J'aime travailler». Elle est vigoureuse et en bonne santé, elle aime une vie autonome et elle aspire à la solitude dans la nature. Son mentor est Swankie, qui est en phase terminale mais déterminée à vivre ses derniers mois lors d'un voyage de retour en Alaska avant d'atteindre le point où elle ne peut plus prendre soin d'elle-même. À ce moment-là, elle envisage de se suicider, en utilisant la méthode qu'elle a apprise du mouvement pour le droit de mourir du Dr Jack Kervorkian.

L'odyssée de Fern est si rédemptrice, en fait, elle est décrite comme une étrange sorte de chance ultime de tout perdre et d'être forcée de prendre la route. Le récit bouleverse la logique de The Grapes of Wrath (Les raisins de la colère) - Les conditions de Dust Bowl de l'époque de la dépression créées par des pratiques agricoles capitalistes rapaces détruisent les moyens de subsistance de la famille Joad, la banque prend leur ferme et leur sombre randonnée "Okie" vers la prétendue terre promise de Californie se termine dans un nouveau désastre, brisant la dernière chose qui leur reste - leurs solides liens familiaux.

Nomadland, cependant, est conçu pour nous faire applaudir Fern alors qu'elle refuse deux modes de vie assez luxueux - la maison de sa sœur de la classe moyenne supérieure, qui serait clairement personnellement contraignante, et une maison d'hôtes beaucoup plus idyllique sur une magnifique superficie verte, offerte par son ancien ami Dave (David Strathairn) et sa riche famille. Le sens de la fantaisie est très fort ici, mais prend tout son sens en termes de fiction – Fern est dans sa quête de réalisation de soi qui ne peut être trouvée que dans une splendeur naturelle et solitaire.

En fait, il ne pourrait y avoir de meilleure construction de personnage que Fern nomade par choix lorsqu'il s'agit de poncer les bords de tout impact politique que Nomadland pourrait avoir, et il semble que ce ne soit pas un accident :

Dans les interviews, les cinéastes ont donné des réponses mitigées quant à savoir si Nomadland est un film "politique". Zhao a déclaré à Indiewire en septembre dernier qu'elle voulait éviter la politique: «J'ai essayé de me concentrer sur l'expérience humaine et les choses qui, selon moi, vont au-delà des déclarations politiques pour être plus universelles - la perte d'un être cher, la recherche d'un foyer.» Elle a dit à Alison Willmore de Vulture que la politique était intégrée dans chaque image de Nomadland «si vous regardez profondément... c'est juste qu’il y a le magnifique coucher de soleil derrière.»

Ce problème avec Nomadland est celui que nous reconnaissons facilement à gauche, car il est si familier. C'est un autre de ces films traitant d'un sujet qui est clairement, durement, inévitablement politique, mais quelque part dans le processus de développement, il a été adouci et compromis dans une large mesure par des personnes impliquées qui sont convaincues que le meilleur type de cinéma est totalement apolitique et idéologique. -libre. (Conseil de pro: il n'y a rien de tel.)

Leur objectif est souvent le même – créer une histoire individuelle très personnelle qui est finalement inspirante plutôt que critique de l'émission d'horreur systémique qui est également au moins partiellement exposée dans le film, seulement avec un "beau coucher de soleil derrière".

Mais cela dit, le talent de Zhao et la puissance du film sont toujours indéniables. Nomadland aborde à la fois nos peurs profondes et notre désir poignant d'un mode de vie alternatif qui a du sens étant donné l'état de calamité actuel de notre nation.

Le film assume une nécessité de plus en plus urgente: il faut commencer à réfléchir sérieusement à la manière dont nous allons vivre dans des conditions toujours plus catastrophiques, tant sur le plan environnemental qu'économique. Nous ne pouvons pas attendre, Dieu le sait, que notre gouvernement agisse. Des millions de personnes sont déjà quelque part en train de perdre presque tout ce qu'elles ont ou de l'avoir déjà perdu. Même ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir un socle un peu plus solide en matière de santé et de sécurité économique reconnaissent à quel point tout cela est précaire. Les espoirs de stabilisation des conditions et la possibilité de solutions politiques qui pourraient éviter le pire ne peuvent arrêter la terreur à 3 heures du matin de la perte catastrophique finale qui nous détachera définitivement de la vie que nous connaissons.

C'est un immense soulagement de voir un film là-dessus — un groupe organisé de dépossédés devant nous sur cette route sombre, ayant déjà commencé à se débattre avec la vie migratoire, ou en tout cas une sorte de minimalisme forcé et brutal. Les gens – pas les préparateurs apocalyptiques qui stockent de la nourriture et des armes à feu, mais juste des gens ordinaires – font un travail pratique sur la question de savoir comment vous allez survivre. Lorsque vous êtes un nouveau pauvre, vous vendez tout ce qui reste, récupérez une camionnette d'occasion et rejoignez le "Rubber Tramp Rendezvous" de Bob Wells, un rassemblement annuel des habitants de caravanes et camping-cars, à Quartzville, Arizona. Là, comme le montre le film, vous obtiendrez des tutoriels sur la façon de rendre une camionnette plus habitable et sur la taille du seau dont vous aurez besoin pour les déchets humains. Vous échangerez vos quelques biens inutiles contre des ouvre-boîtes et des maniques non électriques et d'autres nécessités. Plus important encore, vous retrouverez une petite communauté.

Mais au-delà des nécessités de la survie, Nomadland aborde un autre problème qui nous fait peur: comment allez-vous trouver de la beauté ou de la valeur dans votre vie lorsque la merde vous tombe vraiment dessus? C'est une question brûlante à laquelle la politique de gauche ne répond pas très souvent car elle implique une réalité émotionnelle, qui est presque aussi importante pour les gens qu'une réalité matérielle. Et le film est très bon en réalité émotionnelle.

Parce que si tout ce qu'on nous a appris à valoriser avait disparu, et qu'il ne restait plus rien pour nous dans notre civilisation en désintégration, comment pourrions-nous penser à nous-mêmes d'une manière qui sauverait nos vies? Nous devons admettre que la plupart d'entre nous serions l'autre type de nomades – forcés de le faire. Contrairement à Fern, nous aurions du mal à comprendre comment nous trouverions la rédemption sur la route. La plupart d'entre nous ont déjà tiré de notre expérience de verrouillage COVID, nous ne sommes pas bons à cela - la solitude, la solitude, l'autonomie face à tant de travail, de défi, de perte, de chagrin et de calamité. S'il existe un moyen d'insuffler à tout cela de l'espoir, de l'énergie et même de la grandeur, nous devons certainement le savoir maintenant.

Le film veut nous rappeler un héritage culturel américain qui peut toujours nous permettre de réimaginer nos vies en termes d'aspiration. Nous pouvons «prendre la direction du territoire» comme Huck Finn, flâner dans les bois de John Muir, «marcher sur ce ruban d'autoroute» comme Woody Guthrie, partir «sur la route» comme Jack Kerouac, redécouvrir l'Amérique comme les motards d'Easy Rider , trouver notre vrai moi dans le désert une fois que tout l'artifice nous est enlevé, comme dans Thelma et Louise. «La route» ne cesse jamais d'avoir un sens pour les Américains. Même lorsque la route est une autoroute à travers la brousse désolée de l'Ouest et l'endroit le plus solitaire, le plus laid et le plus effrayant du monde, à l'image d’un film des frères Coen comme Blood Simple ou No Country for Old Men, ça nous parle quand même. Dans notre imaginaire culturel, c'est notre garrigue désolée!

C'est un héritage empoisonné à bien des égards, évidemment. Mais quand même, on ne peut nier quel soulagement c'est de voir dans Nomadland l'image des montagnes Rocheuses à l'horizon après une vaste étendue de plaines, vue à travers le pare-brise d'un véhicule de voyage, et de penser: «C'est ce que je vais faire, je vais juste conduire, et continuer à conduire, jusqu'au bout.»

Là-bas, nous dit Nomadland, vous y trouverez enfin la liberté. La nature cessera d'être une toile de fond lointaine et deviendra votre véritable foyer immédiat qui élargira vos sens. Vous trouverez également, éventuellement, une communauté plus chaleureuse, plus tolérante et beaucoup moins oppressante que celle que vous avez probablement actuellement, car ce sera une communauté de personnes qui ont toutes été rejetées et qui sont maintenant unies sur un pied d'égalité.

Nous avons très peu de films utopiques, les visions dystopiques ayant pris le dessus il y a des décennies. Mais celui-ci en est un – encore plus intéressant, c'est un film utopique émergeant d'un cadre dystopique d'une nation défaillante, ce qui probablement lui donne un pouvoir émotionnel si surprenant.

