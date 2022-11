Pattaya-Ganja: la célèbre cité balnéaire de Thaïlande est en train de se reconvertir en ‘Amsterdam de l’Asie du Sud-est’

Suite à cette douloureuse période de vaches maigres qui a vu de nombreux hôtels fermer et le chômage augmenter dans des proportions jamais vues, Pattaya a décidé de se reconvertir en profitant de la légalisation de la marijuana par la Thaïlande cette année (depuis le 9 juin 2022, plus rien n'empêche l'usage récréatif de la marijuana, qui a été retirée de la liste des substances classées comme stupéfiants. La Thaïlande est même la première nation asiatique à autoriser la culture à domicile de cannabis). La ville souhaite devenir l'Amsterdam d'Asie du Sud-est. Partout, ouverture de coffee shop ou pseudo-pharmacies soi-disant spécialisées dans le cannabis médical mais qui vendent toutes sortes de marijuana, "Thai stick", "Cambodian killer" etc. ainsi que des bangs, des pipes de toutes sortes, du papier à rouler extra-large.

Dans la rue, ça fume ouvertement et ça sent la marijuana partout. Même certains restos indiens s'y sont mis et proposent un "thai stick" (petit joint d’une herbe thaïlandaise extra-forte) en apéritif. Et de nouveaux restaurants proposant une cuisine à base de cannabis se sont ouverts. La marijuana est aussi utilisée comme plante ornementale dans les boutiques.