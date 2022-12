Anwar devient premier ministre de la Malaisie après une campagne de 30 ans

Après 30 ans de luttes politiques, le leader réformiste malaisien Anwar Ibrahim, âgé de 75 ans, a finalement remporté le prix qui l'a vu emprisonné à deux reprises pour ce que des groupes de défense des droits de l'homme ont qualifié de fausses et laides accusations de corruption et de sodomie.

L'Agong du pays, ou roi, le sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, a nommé Anwar Premier ministre jeudi à 17 heures, mettant fin à cinq jours de paralysie politique à la suite d'élections nationales au cours desquelles les suprématistes malais et les islamistes dirigés par l'ancien Premier ministre Muhyiddin se sont mieux comportés que prévu, remportant 72 sièges sur un parlement de 222 membres. Bien que le parti islamiste rural Parti Islam se-Malaysia soit devenu le plus grand parti unique avec 49 sièges, la réputation d'Anwar en tant que modéré devrait apaiser les craintes d'une ferveur religieuse croissante.

«Son Altesse Royale rappelle à toutes les parties que les gagnants ne gagnent pas tous et que les perdants ne perdent pas tout», indique un communiqué du palais. Le roi a appelé Anwar et sa coalition à être humbles et a déclaré que tous les partis opposés devraient assurer un gouvernement stable. Il y a des spéculations selon lesquelles les sultans se sont inclinés vers Anwar en raison d'une inquiétude croissante face à l'émergence du PAS en tant que force politique soudainement puissante.

La coalition Pakatan Harapan d'Anwar est en tête des élections avec seulement 82 sièges, bien en deçà des 112 nécessaires pour diriger le Dewan Rakyat, ou parlement, qui compte 222 membres, l'obligeant à se tourner vers le scandaleux Barisan Nasional pour atteindre une majorité avec un gouvernement d'union.

La coalition qui en résulte est plus attrayante pour les classes kampong, les Malais de souche rurale qui ont longtemps été fidèles à l'UMNO désormais abandonnée en raison de la souillure de la corruption et qui se sont longtemps méfiés d'Anwar parce qu'ils pensaient que Pakatan Harapan était trop déférent envers le Parti d'action démocratique dominé par les Chinois, qui constitue une partie importante de la coalition.

La situation raciale difficile de la Malaisie semble avoir joué son rôle habituel dans cette élection, avec un bloc surprenant pour la coalition nationaliste de Muhyiddin par peur de perdre des privilèges qui ont entravé l'économie du pays depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique économique, un programme d'action positive pour une majorité ethnique. Les Malais ethniques et les bumiputeras constituent les deux tiers des 33 millions d'habitants de la Malaisie qui compte environ 20% de personnes d'origine chinoise et 8% d'Indiens parmi sa population.

«Je pense qu'ils sont confrontés à un défi pour eux, mais vous savez, avec le partenariat du MIC et du MCA, c'est probablement une bonne chose», a déclaré un analyste politique de longue date à Kuala Lumpur. «Le seul souci, c'est l'UMNO. Mais il y a beaucoup de valeur à propos de l'UMNO, ils savaient comment diriger le pays. C'est un parti modéré, sauf qu'ils ont appris à voler le trésor».

Le nouveau gouvernement est confronté à des défis de taille, non seulement du côté macro, le pays sortant toujours de la crise du coronavirus Covid-19, et avec une inflation de 4,5% en septembre, avec une inflation alimentaire en hausse de 6,8%, en légère baisse par rapport aux 7,2% d’août dernier. Le chômage est un problème persistant, le chômage des jeunes atteignant 11% au premier trimestre de l'année. La devise a chuté de 4,1725 MYR face au dollar américain le 1er janvier à 4,575 MYR avant de se redresser fortement à la suite de l'élection.

Au-delà des problèmes macroéconomiques, le pays a besoin d'une refonte complète attendue depuis longtemps de son système éducatif, qui a sérieusement baissé en raison du privilège malais. L'enseignement de l'anglais, autrefois parmi les meilleurs d'Asie du Sud-Est, est en chute libre à cause du nationalisme malais. Les Malais de souche sont systématiquement autorisés à passer même s'ils ne font pas un travail adéquat. Le meilleur établissement d'enseignement supérieur du pays, l'Université de Malaya, ne se classe pas mieux que 350e au monde et l’Universiti Technologi Petronas, la deuxième, se classe entre 400 et 500. Selon certaines informations, Rafizi Ramli, secrétaire général du Parti Keadilan Rakyat et architecte, avec Anwar, de la victoire, est pressentie pour être ministre de l'éducation.

Les plus gros problèmes sont structurels, avec une fonction publique qui, dans la précédente incarnation de Pakatan Harapan de 2018 à 2021, était au mieux peu enthousiaste et au pire prête à saboter la coalition en faveur d'Umno, et avec une surabondance d'entreprises liées au gouvernement et dirigées par des politiques corrompus paralysant l'économie. Avec l'UMNO dans le giron, il reste à voir si les corrompus pouront être virés et les contrats des GLC autorisés à expirer afin que la corruption qui a ralenti la production et entravé l'économie puisse être nettoyée.

L'une des plus grandes questions, et celle qui a joué un rôle majeur dans la campagne, est celle de la poursuite des inculpations contre l'ancien Premier ministre Najib Razak, actuellement en prison depuis 12 ans pour pillage d'une entreprise liée à l'effondrement de 1Malaysia Development Bhd, qui a laissé derrière lui 5,4 milliards de dollars de fonds volés et détournés et a accablé le Trésor de milliards de dettes. Najib fait face à des accusations supplémentaires liées au pillage de 1MDB par lui-même, et son allié Ahmad Zahid Hamidi, le président de l'UMNO, fait face à des dizaines d'accusations impliquant un organisme de bienfaisance qu'il a créé et aurait pillé.

L'élection a beaucoup tourné autour de la possibilité que les deux compères échappent aux poursuites si le Barisan gagnait. L'élection a été déclenchée au milieu de la saison de la mousson dans l'espoir qu'elle réduirait la participation et permettrait aux prouesses organisationnelles supérieures du Barisan de remporter une victoire. Cela ne s'est pas produit. La question est de savoir si, avec l'UMNO dans le giron du gouvernement d'unité, le parti comploterait pour les faire sortir.

Mais, a déclaré une source bien informée, cela ne se produira pas. Les négociations sur la mise en place du gouvernement d'union n'ont fait aucune mention des deux, en grande partie parce que le MIC et le MCA ont joué un rôle majeur dans les négociations.

La tâche la plus importante de Harapan est sans doute celle à laquelle il a échoué au cours de son précédent mandat de 22 mois après une victoire écrasante aux élections de 2018 qui a mis fin à 60 ans de domination barisan. Il s'agit de prouver à l'électorat qu'il peut gouverner de manière efficace et efficiente. Trop souvent, selon des sources commerciales, les bureaucrates réformistes du gouvernement Harapan étaient arrogants et refusaient d'écouter les hommes d'affaires et autres personnalités extérieures au gouvernement qui essayaient de les conseiller. Les GLC gonflés sont restés et ont continué à entraver l'économie lorsque la coalition dirigée par l'UMNO est finalement revenue au pouvoir plus tôt cette année.

Le gouvernement Harapan à l'époque était également dirigé par Mathahir Mohamad, l'autocrate de 98 ans qui a régné en tant que quatrième et septième premier ministre, servant de juillet 1981 à octobre 2003 et plus tard de mai 2018 à mars 2020. Mahathir a été nommé en 2018 à la suite d’une promesse de se retirer dans les deux ans en faveur d'Anwar, une promesse qu'il n'avait apparemment aucune intention de tenir. Il est largement rapporté qu'il a fait obstacle à de nombreuses réformes prévues par la coalition Harapan.

En fin de compte, Mahathir aurait été fortement impliqué avec Muhyiddin et d'autres, en particulier Azmin Ali, le ministre en chef du PKR de Selangor, apparemment un allié d'Anwar, dans le lancement de ce qui est devenu connu sous le nom de Sheraton Putsch en mars 2020, un plan audacieux pour renverser le gouvernement Pakatan Harapan et installer à sa place un soi-disant régime ketuanan Melayu, une coalition de partis de supériorité ethnique malaise pour diriger le pays.

À la dernière minute, Mahathir a reculé et a démissionné de son poste de Premier ministre, donnant le coup d'envoi de deux années de luttes politiques intenses qui ont joué un rôle dans la paralysie de l'économie du pays alors que les politiciens se disputaient le pouvoir pendant la crise de Covid. Mahathir et Azmin ont tous deux été battus lors des récents sondages, ce qui a mis ostensiblement fin à la carrière de l'un des derniers hommes forts d'Asie du Sud-Est.

«Je pense que nous avons une chance cette fois», a déclaré une source commerciale de longue date. «Les parties composantes aident, elles vérifieront Anwar, elles vérifieront le Barisan. Le seul souci est de ne pas être exubérant. Soyez modéré. En gros, nous avons une chance cette fois. Mais à 100%, je ne suis pas sûr. Anwar n'est pas parfait, mais ça marchera.

Lien de l’article en anglais:

https://www.asiasentinel.com/p/anwar-ibrahim-caps-campaign-malaysia-primier