Après deux ans de guerre, les réfugiés birmans choisissent de rentrer

Ceux qui ont fui le coup d'État militaire dans l'espoir d'une vie plus sûre à l'étranger courent le risque de rentrer chez eux dans un paysage économique morose et un conflit actif Par Jacob Payne pour South East Asia Globe le 1er décembre 2022 Rentrer chez soi: après deux ans de guerre, les habitants du Myanmar choisissent de rentrer

Yangon: Des manifestants brandissent le portrait de Mya Thwet Thwet Khine, une jeune manifestante birmane tuée par l’armée (Crédit photo: STR/AFP)

Après un an passé à parcourir l'Asie du Sud, *Chaw Su a décidé de retourner à Yangon. «La maison me manquait tellement, mais les gens n'arrêtaient pas de me dire – même ma propre mère – pourquoi reviendrais-tu? Es-tu fou? Tous les autres essaient de sortir.»

Une femme marche dans une rue vide de Yangon le 30 juin 2022. Beaucoup ont fui la capitale après le coup d'État, mais maintenant, certains rapatriés du Myanmar bravent les risques pour rentrer chez eux (Crédit photo: STR/AFP)

Chaw fait partie d'un petit nombre de citoyens birmans qui ont choisi de retourner au Myanmar depuis le coup d'État militaire en février 2021. Le coup d'État a ébranlé le pays jusque dans ses fondements. Une décennie de relative stabilité et de croissance économique s'est brutalement inversée. Des protestations ont éclaté dans tout le pays, l'économie s'est pratiquement effondrée et le pays déjà déchiré par le conflit s'est englouti dans une guerre civile plus large contre la junte militaire sans fin en vue. Au moins 2,500 civils ont été tués et 16,200 autres détenus arbitrairement par les forces de sécurité, selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques. De nombreux cas de torture et de violences sexuelles sont signalés. Parallèlement au retrait de nombreuses entreprises de premier plan telles que Telenor et British American Tobacco, de larges pans de la classe supérieure du Myanmar et des travailleurs étrangers ont fui le pays. Selon un sondage Gallup réalisé en février, près d'un quart des habitants (24%) ont déclaré qu'ils partiraient quand même s'ils le pouvaient. Mais pour certains qui ont pris la décision de partir au cours des deux dernières années, il est temps de rentrer à la maison. Avec une économie dévastée et de réelles menaces pour la sécurité, retourner au Myanmar après le coup d'État est une ligne de conduite à haut risque. Et la plupart des ressortissants du Myanmar qui ont fui ne veulent pas rentrer dans ces circonstances. Sur la base de multiples entretiens avec le South East Asia Globe, beaucoup partagent un sens du devoir moral de rester au Myanmar. D'autres disent que malgré toutes les souffrances et les défis qui accompagnent la vie dans le pays en ce moment, ils ne pouvaient pas se décider à partir.

Des manifestants écoutent des leaders anti-coup d'État derrière une banderole lors d'une manifestation contre le coup d'État militaire dans la division de Sagaing au Myanmar le 7 septembre 2022 (Crédit photo: STR/AFP)

«Je peux survivre ici.» Avant le coup d'État, Chaw Su était une entrepreneuse prospère à Yangon. Elle organisait des fêtes sur des bateaux ainsi que des événements et des excursions et travaillait comme DJ dans des discothèques. Mais le coup d'État a paralysé son entreprise. En février, avec des dizaines de milliers d'autres citoyens birmans, Chaw est descendu dans la rue pour protester. «Toute cette période ressemblait à un mauvais rêve», a-t-elle déclaré depuis son domicile du centre-ville de Yangon. En avril, son petit-ami de l'époque l'a convaincue que les risques de sécurité étaient trop grands. Ils ont décidé de quitter le pays pendant deux à trois mois, ce qui est devenu 14 mois. Elle a voyagé à travers l'Inde, le Népal et le Sri Lanka, a étudié avec un DJ russe à Goa et s'est finalement taillé une carrière professionnelle. Mais la vie en dehors du Myanmar n'était pas facile. «Les gens pensaient que j'avais une meilleure vie à l'extérieur du pays et que les choses étaient plus faciles pour moi, mais ce n'est pas vrai. Je ne me sentais pas en sécurité, je maigrissais, je gagnais à peine de l'argent et en tant que DJ birmane, les gens ne me prenaient pas au sérieux. J'ai aussi dû faire face à beaucoup de harcèlement sexuel», a-t-elle déclaré. Chaw est revenu en juillet dans un Myanmar très différent. Une inflation galopante, une augmentation visible de la pauvreté et une guerre civile qui continue de se prolonger. Mais malgré une fraction de ses revenus précédents et un cercle d'amis considérablement réduit, elle ne regrette pas sa décision. «J'étais tellement déprimé et effrayé quand je suis revenu mais j'ai finalement changé d'état d'esprit. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai de la stabilité et un toit au-dessus de ma tête… Je peux survivre ici.» Il y a encore des milliers, voire des millions de personnes au Myanmar qui, si elles en avaient la possibilité, partiraient en un clin d'œil. Pour ceux qui n'ont pas la liberté financière ou les relations nécessaires pour déménager, travailler à l'étranger en tant que ressortissant du Myanmar peut être incroyablement difficile, a déclaré Chaw. De nombreuses personnes finissent souvent par occuper des emplois subalternes et peuvent faire face à l'exploitation. Ces risques étaient suffisants pour que Chaw retourne au Myanmar. «Pour être honnête, c'était aussi de petites choses», a admis Chaw. «Pouvoir parler à des inconnus au hasard dans la rue me manquait - et la nourriture birmane me manquait elle-aussi!»

Une rue vide est photographiée près de la pagode Sule, alors que les manifestants appelaient à une «grève silencieuse» pour protester contre le coup d'État militaire, à Yangon le 10 décembre 2021 (Crédit photo: STR/AFP)

Pour d'autres, il était hors de question de quitter le Myanmar. Né à Yangon, mais éduqué au Royaume-Uni et en Australie, *Adam a pris la décision de rester au Myanmar après le coup d'État alors qu'il avait les moyens de déménager ailleurs et qu'il n'envisageait pas de partir. «Je peux partir quand je le souhaite, mais la principale raison pour laquelle j'ai choisi de rester est que c'est toujours mon pays, peu importe qui est en charge.» Lorsque l'armée a pris le pouvoir en 2021, mettant fin à une décennie d'expérience démocratique au Myanmar, la réaction de l'écrasante majorité de la population a été rapide, quasi unanime et bruyante d'indignation. L'année dernière, la junte a réussi à écraser des groupes rebelles dans des centres urbains comme Yangon et Mandalay, mais une résistance armée a surgi en réponse. Et tandis que les grandes villes comme Yangon présentent un vernis de normalité, le mécontentement et la haine envers l'armée mijotent sous la surface. Adam est une valeur aberrante. Il est apparemment indifférent au coup d'État et il est resté à l'écart des manifestations. «Personne ne mettra de la nourriture sur ma table à la fin de la journée», a-t-il déclaré avec du cynisme dans la voix. «Les gens ici ne comprennent pas la démocratie. Ils ne la méritent pas.» Mais pour ceux qui sont en première ligne de la guerre pour la liberté du Myanmar, ce point de vue ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Avant le coup d'État, Kyaw Kyaw s'était fortement impliqué pour apporter des changements positifs dans le pays. Aujourd'hui, il contribue à un réseau de distribution alimentaire populaire appelé Food Not Bombs et réalise également de la musique politiquement chargée. Bien que son travail puisse le mettre en danger lorsqu'il vit dans le pays, il est plus déterminé que jamais à aider les habitants de sa patrie. «Le coup d'État a été un signal d'alarme pour tout le monde, ils sont unis comme jamais auparavant», a-t-il déclaré. «Je veux toujours me battre, tant que je suis utile ici, je resterai.» Il reconnaît que ses activités l'ont exposé à un risque beaucoup plus élevé que le citoyen moyen. «Si je continue, la pire chose qui puisse arriver est que je puisse être arrêté ou tué. Je ne veux pas mourir, mais je suis prêt pour ça.»

Kyaw Thu Ya (à droite), commerçant et expatrié du Myanmar, choisit des pancartes pour protester contre le coup d'État militaire dans son pays d'origine, dans une maison de la périphérie de Bangkok. Le coup d'État a poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir vers les pays voisins (Crédit photo: STR/AFP)