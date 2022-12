Elections américaines de 2020: Comment Twitter a agi pour faire gagner Biden

La divulgation du contenu de l'ordinateur portable d'Hunter Biden en 2020 a été l'un des actes de censure de la presse les plus choquants de mémoire récente, lorsque les plates-formes technologiques ont décidé de simplement supprimer une histoire légitime du New York Post qui éclairait davantage sur l'implication de Hunter Biden avec le géant gazier ukrainien Burisma et le lien possible avec son père, alors candidat démocrate Joe Biden, sur ce que les républicains espéraient être une «surprise d'octobre» décisive pour les élections. Vendredi dernier, nous avons eu un aperçu des délibérations secrètes en coulisses sur Twitter à l'époque, grâce à une divulgation orchestrée d'e-mails du milliardaire et nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, adressée au journaliste Matt Taibbi.

Les e-mails prétendent montrer comment les supérieurs de Twitter ont pris de façon "indépendante" la décision de bloquer l'histoire du New York Post sans l'intervention du gouvernement ou du PDG de Twitter de l'époque, Jack Dorsey. Taibbi dit qu'en 2020, "les demandes d'acteurs connectés" - en particulier la campagne Biden et la Maison Blanche de Donald Trump - "pour supprimer des tweets étaient routinières", bien que les captures d'écran fournies ne montrent que l'équipe de Biden et le Comité national démocrate demandant la suppression de photos personnelles explicites de Hunter.

Mais le plus scandaleux sont les captures d'écran sélectionnées par e-mail partagées par Taibbi sur Twitter, où l'histoire a été rapportée, qui démontrent que ces hauts dirigeants de Twitter ont débattu non pas pour tomber d’accord s'ils devraient ou non supprimer l'histoire et les implications pour la liberté de la presse de le faire, mais sur la justification qu'ils devraient trouver pour vendre cette censure au public.

«J'ai du mal à comprendre la base politique pour marquer cela comme dangereux, et je pense que le meilleur argument d'explication pour cela à l'extérieur serait que nous attendons de comprendre si cette histoire est le résultat de matériaux piratés», a alors écrit le responsable de la communication de l'entreprise sur la politique américaine, Trenton Kennedy. «Nous serons confrontés à des questions difficiles à ce sujet si nous n'avons pas une sorte de raisonnement solide pour marquer le lien comme dangereux.»

«Allons-nous également marquer des histoires similaires comme dangereuses?» a demandé Katie Rosborough, pointant vers un rapport séparé de Fox News sur l'ordinateur portable et son contenu.

«La base de la politique est le matériel piraté», a déclaré le chef de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth, tout en avertissant qu'il s'agissait «d'une situation émergente où les faits restent flous». Lorsqu'on lui a demandé quel avertissement exact s'afficherait, Roth a répondu qu'il s'agirait d'un «message d'URL générique non sécurisé», ce qui n'était «pas idéal, mais c'est la seule chose que nous ayons». Ian Plunkett, alors directeur des communications sur les politiques mondiales de Twitter, a également pris la parole, exhortant l'entreprise à souligner que «nous interprétons cela de manière proactive et prudente à travers le prisme de notre politique sur les matériaux piratés», alors même que le vice-président des communications mondiales de l'époque, Brandon Borrman, interroge: «Pouvons-nous honnêtement affirmer que cela fait partie de la politique.»

En d'autres termes, les dirigeants de Twitter n'avaient aucune idée si l'ordinateur portable avait été piraté ou non, ou si la politique de "matériel piraté" était appropriée ici, mais ils ont quand même décidé de l'utiliser pour justifier la suppression de l'histoire. Et Roth a fini par avoir raison: le matériel n'a pas été piraté, mais a plutôt été transmis à des membres du Parti Républicain par le propriétaire du magasin de réparation d'ordinateurs portables à qui Hunter Biden avait laissé son ordinateur. Tout semble indiquer que les dirigeants de Twitter – que ce soit en raison de leurs propres préjugés politiques, de la peur du contrecoup s'ils étaient perçus comme ayant aidé Trump à remporter les élections, ou de multiples facteurs – cherchaient une excuse pour justifier un plan d'action qu'ils «avaient déjà décidé pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les faits de la cause.»

Tout cela est profondément troublant. Au moins en théorie, les politiques de «modération du contenu» de Twitter et d'autres plates-formes technologiques – qui peuvent et font des ravages sur les organes d'information et les voix indépendants en difficulté, souvent de gauche – sont censées être appliquées selon des règles équilibrées, raisonnable et prévisible. Au lieu de cela, il semble maintenant que si une histoire est suffisamment sensible sur le plan politique, les dirigeants de Twitter se sentaient en droit de prendre des mesures sans précédent pour tuer sa portée en se basant uniquement sur leurs propres sentiments personnels, une tactique qui n'a pas totalement fonctionné ici en raison du haut niveau du sujet, mais pourrait facilement réussir dans un ensemble de circonstances différent avec un média moins important.

Nous ne devons pas célébrer ça simplement parce que dans ce cas, il s'est avéré que cela servait à expulser Trump du pouvoir. Il n'y a aucune garantie que les rangs supérieurs de Twitter seront à jamais peuplés de types libéraux, et s'il y en avait, rien ne garantit qu'ils seraient d'accord avec le reste d'entre nous sur une foule de questions politiques brûlantes. Si un jour dans le futur nous avons une présidentielle dirigée par, disons, la sénatrice Ocasio-Cortez, voulons-nous vraiment que les dirigeants de Twitter suppriment une histoire préjudiciable à son adversaire favorable aux entreprises parce qu'ils préfèrent ses politiques fiscales?

Tous les chemins mènent à la censure

Encore plus troublante est l'attitude des démocrates interrogés à l'époque par Carl Szabo de l'association commerciale Internet NetChoice, qui a transmis ses conclusions au responsable de la politique publique de Twitter.

Après une réunion informelle avec neuf républicains et trois membres du personnel démocrate du comité judiciaire de la Chambre pour discuter de la question, Szabo a expliqué que les démocrates considéraient la controverse comme une raison pour laquelle Twitter devrait en fait faire plus de censure.

«[Twitter] ne modère pas suffisamment le contenu préjudiciable, alors quand c'est le cas, comme hier, cela devient une histoire», indique l'e-mail. «Si ces entreprises modéraient (NDT: censurait) davantage, les conservateurs ne penseraient même pas à utiliser les médias sociaux pour la désinformation, la mésinformation ou autre.» Lorsque les démocrates ont été poussés à dire comment le gouvernement pouvait faire pression pour cela sans violer le premier amendement, leur réponse, selon Szabo, a été que «le premier amendement n'est pas absolu».

Le seul qui s'en sort bien à distance ici est le représentant Ro Khanna (D-CA), qui selon Taibbi - et sur la base des extraits des e-mails qui nous sont montrés - est pratiquement la seule personne à mentionner que tout cela «semble une violation des principes du premier amendement.»

«[L]'histoire est maintenant devenue plus une question de censure que des e-mails relativement inoffensifs et c'est devenu plus important qu'elle ne l'aurait été», a averti Khanna, qui représente de nombreuses entreprises de la Silicon Valley dans son district californien, le chef juridique de Twitter, pointant vers un pression renouvelée pour abroger les protections de la plate-forme de médias sociaux contre les poursuites. «Durant une campagne présidentielle, restreindre la diffusion d'articles de journaux (même si le NY Post est d'extrême droite) semble provoquer plus de mal que de bien», a-t-il écrit.

Une réponse erronée

Malheureusement, la réception des révélations parmi les milieux mêmes qui devraient le plus voir cela comme une menace – les journalistes, y compris les journalistes progressistes et de gauche – a été plus conforme à l'attitude des membres du personnel démocrate interrogés ci-dessus qu'à celle de Khanna.

Une grande partie de la réponse s'est concentrée sur le fait que les dirigeants de Twitter ont choisi de leur propre chef, et non à la demande du gouvernement, de censurer l'histoire du Post, ce qui signifie qu'«il n'y a pas de violation possible du premier amendement». Mais l'idée que les violations des libertés civiles ne sont une préoccupation que si elles viennent du gouvernement et non des entreprises est une idée qui correspond naturellement à la vision du monde des libertaires de droite, et non à celle de quiconque à gauche ou du centre, puisque la gauche comprend bien que la répression est tout aussi susceptible de provenir d'acteurs privés que de l'État et que c’est tout aussi scandaleux quand c'est le cas.

Il est également faux de prétendre que le gouvernement n'a pas été impliqué. Bien que les responsables gouvernementaux n'aient peut-être pas directement appelé Twitter à censurer le Post dans ce cas particulier, l’empressement de l'entreprise à supprimer l'histoire survient après des années d'audiences au Congrès et de menaces de législateurs faisant pression sur les entreprises technologiques pour qu'elles deviennent des censeurs plus agressifs. Le mois dernier, une série de documents a révélé à quel point les agences gouvernementales sont intimement impliquées dans l'élaboration et la promotion de ces régimes de censure privés, même si elles n'ordonnent pas directement ce qui devrait et ne devrait pas être supprimé (bien qu’on ne soit pas sûr que cela n’arrive pas aussi).

Les e-mails suggèrent que les dirigeants de Twitter agissaient au moins en partie par terreur d'être accusés d'avoir aidé Trump à gagner. «Compte tenu des risques SÉVÈRES ici et des leçons de 2016, nous pécher par excès afin d'inclure un avertissement et d'empêcher ce contenu d'être amplifié», a déclaré Roth à ses collègues.

Les membres du personnel démocrates ont également établi le lien de 2016. «[Les entreprises technologiques] laissent les conservateurs brouiller l'eau et donner à la campagne Biden une apparence corrompue même si Biden est innocent», ont déclaré les démocrates selon le courrier électronique de Szabo. «Ils ont fait le lien avec le scandale des e-mails d'Hillary Clinton: elle n'a rien fait de mal, mais parce que la presse n'a pas voulu laisser passer l'histoire, c'est devenu un scandale démesuré.»

La référence à 2016 est approprié, puisque la publication par WikiLeaks des e-mails piratés de Clinton cette année-là (qui étaient distincts du scandale des e-mails du Département d'État auquel les démocrates font référence ci-dessus) est en grande partie ce qui a stimulé cette poussée de censure technologique, Twitter en particulier subissant la pression du Congrès, devait faire plus spécifiquement sur le matériel piraté qui pourrait influencer une élection […]

Branko Marcetic est un rédacteur de Jacobin Mag et l'auteur de Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden. Il vit à Chicago, Illinois.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2022/12/twitter-files-hunter-biden-social-media-censorship-press-freedom