Il y a 50 ans: la délégation du Nord-Vietnam quitte les négociations de paix de Paris

Le 16 décembre 1972, la délégation nord-vietnamienne aux négociations de paix à Paris a quitté la réunion après que les États-Unis aient radicalement modifié les conditions de paix conclues en octobre précédent. Le président américain Richard Nixon, agissant par l'intermédiaire de son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger, avait promis le retrait des forces américaines du Vietnam si le Nord acceptait de reconnaître le Sud comme un gouvernement légitime, d'établir un conseil qui superviserait la reconstruction d'après-guerre et d'organiser des élections au Sud-Vietnam

Nixon avait tenu à faire des progrès significatifs dans les négociations, qui étaient dans l'impasse depuis des années, avant l'élection présidentielle américaine de novembre. Juste après que la proposition initiale ait été conclue lors des pourparlers privés avec le Nord, Nixon a fièrement annoncé à la nation que "la paix est à portée de main". La perspective que la guerre touchait à sa fin a contribué à la réélection écrasante de Nixon.

Cependant, les termes de la proposition d'octobre n'avaient pas été discutés avec le président sud-vietnamien Nguyen Van Thieu. Lorsque Thieu a appris l'existence de l'accord, qui l'aurait finalement évincé du pouvoir, il a été indigné et a refusé de soutenir le plan, soumettant à la place sa propre proposition qui consoliderait son gouvernement au pouvoir.

Lorsque les négociations ont repris le 14 décembre, les représentants du Nord pensaient que Nixon et Kissinger n'avaient proposé l'accord d'octobre que comme une ruse pour attirer le gouvernement du Nord dans les négociations, tout en prévoyant d'imposer de nouvelles conditions non énoncées auparavant. Après qu'il ait été clair que le gouvernement du Sud n'avait aucune intention d'honorer les conditions d'octobre, le Nord s'est retiré des négociations.

Nixon a répondu en menaçant de "graves conséquences" si le Nord ne revenait pas à la table des négociations dans les 72 heures. Le Nord a refusé et Nixon a ordonné le lancement d'une campagne de bombardements, "Linebacker II". L'opération a été la plus grande campagne de bombardiers lourds depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a impliqué des centaines d'avions B-52 américains. La mission a été décrite par l'armée américaine comme étant une campagne "d'effort maximal" pour détruire des sites militaires critiques et des routes commerciales entre le Nord-Vietnam et la Chine. La campagne de bombardements de 12 jours a tué au moins 1,624 civils.