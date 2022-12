L'élection de Lula Da Silva est une victoire pour le monde

Le 30 octobre dernier, les Brésiliens ont voté pour le second tour de l’élection présidentielle qui a été remporté par Luiz «Lula» Ignacio Da Silva. Cela a été une victoire à la marge très étroite, bien qu'en toute justice, l'adversaire du président élu avait le soutien clair de la patrouille routière fédérale qui avaient soutenu l'ancien président lors du premier tour de vote et qui aurait établi des centaines de barrages routiers dans les régions du pays

C'était une élection aux enjeux énormes, peut-être la plus importante de 2022 dans tous les pays, un vote qui, dans le meilleur des cas, aura un impact non seulement sur le Brésil mais sur le monde entier, en particulier en ce qui concerne l'urgence climatique en cours.

Comme le Brésil contrôle la plus grande partie de la région amazonienne, le sort de la forêt est entre les mains de son gouvernement. Sous le réactionnaire d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui dirigeait le Brésil depuis 2018, les maigres protections en place pour protéger l’immense forêt ont été supprimées, ce qui a conduit à une orgie d'exploitation minière et forestière légale et illégale et à l'empiètement ultérieur de grands intérêts agro-industriels qui menacent de transformer la région d'une forêt en une savane.

Un effet secondaire de cette activité dont le futur ancien président semblait se réjouir était la souffrance infligée à ce qui restait des peuples autochtones du pays, certains d'entre eux non contactés et vivant isolés sur leurs territoires pendant des siècles.

Lorsque les climatologues parlent de «points de basculement» qui pourraient précipiter de plus grandes catastrophes naturelles à court terme et forcer les températures moyennes à augmenter au fil du temps, la disparition de la forêt amazonienne est l'une de leurs principales préoccupations. Sa préservation devient doublement importante étant donné que d'autres points de basculement sont déjà atteints en termes de fonte des glaciers, de perte des récifs coralliens du monde et d'autres grandes forêts comme celles du bassin du Congo qui sont ravagées hors de la vue de la plupart des médias.

Le président élu Da Silva, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2023, aura du pain sur la planche et aura besoin d'un soutien mondial pour protéger ce trésor naturel, le World Wildlife Fund venant de publier un rapport sur la situation désastreuse à laquelle l'Amazonie est confrontée lors du sommet COP27 qui vient de s'achever en Égypte.

Comme l'ont écrit les auteurs du rapport :

«La situation a commencé à montrer des signes d'approche d'un point de non-retour: les saisons changent, les eaux de surface se perdent, les rivières sont de plus en plus déconnectées et polluées, et les forêts sont soumises à une immense pression due à des vagues de déforestation et d'incendies de plus en plus dévastatrices».

Lors d'une apparition à la même conférence, Lula a rappelé aux dirigeants des pays riches une promesse de 2009 qui n'a pas été tenue de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux impacts du changement climatique, en disant: «Je ne sais pas combien de représentants des pays riches sont ici; Je tiens à dire que mon retour ici est aussi pour recueillir ce qui a été promis.»

Nous devrions commencer par nous assurer que l'argent est là pour aider Lula à tenir sa promesse aux Brésiliens de mettre fin à la déforestation dans son pays et de défendre l'Amazonie. Il est dans l'intérêt du monde entier de s'assurer qu'il réussisse.

Derek Royden est un écrivain basé à Montréal, Canada.

Note de La Gazette du Citoyen: A propos de tous les complotistes d’extrême droite qui pensent que le fasciste Jair Bolsonaro a été victime d’élections truquées, je rappelle que c’est Lula ainsi que Dilma Rousseff du même parti qui lui a succédé à la présidence en 2011 qui ont été victimes d’une révolution de couleur probablement orchestrée par la CIA en 2016. Bolsonaro lui, était un partisan de l’ancienne dictature militaire de style fasciste et soutenue par les Etats-Unis durant les années 1970 et son élection en 2018 a été très appréciée par le Département d’Etat américain et la CIA. Aucune tentative de révolution colorée n’a eu lieu durant son mandat. De plus, alors que Lula avait officiellement reconnu la Palestine, Bolsonaro n’a pas hésité à afficher son soutien à Israël. Lula a aussi toujours soutenu les présidents de Bolivie et du Venezuela, Moralès et Chavez, lorsqu’ils étaient victimes de tentatives de coup d’Etat ou de déstabilisation. Enfin, le Brésil sous Lula a été membre fondateur des BRICS, l’association composée de la Russie, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil qui s’oppose à l’hégémonie économique et politique des Etats-Unis.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/11/28/lula-da-silvas-election-is-a-victory-for-the-world/