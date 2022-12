Les guerres de Marc Aurèle, l’empereur romain qui détestait la guerre mais a dû la faire pour sauver l’Empire

«On vous confiait une armée pervertie par le désordre, la débauche et une longue oisiveté. Des soldats habitués à applaudir chaque jour les histrions d’Antioche et plus souvent au milieu des bosquets et des lieux infâmes que sous leurs enseignes. Des chevaux d’une saleté hideuse, des cavaliers épilés; rarement, chez le soldat, un bras, une jambe velue; de plus, mieux vêtus qu’armés et de telle sorte qu’un homme austère et des jours de l’ancienne discipline, Laelianus Pontius, brisait du bout de ses doigts presque toutes leurs cuirasses et remarquait même des coussins étendus sur leurs chevaux. Il fit couper les cornettes des casques et arracher aux cavaliers, comme à des oies, la plume de leurs selles. Peu de soldats s’élançaient d’un bond sur leurs chevaux; les autres se soutenaient à peine sur leurs pieds, leurs genoux, leurs jarrets; peu faisaient vibrer le javelot; la plupart, sans force et sans vigueur, le jetaient comme de la laine. Au camp, le jeu partout, un sommeil long comme la nuit et la veillée dans le vin.» Pacifique par tempérament, et, en outre, pleinement conscient des difficultés immenses que comportait toujours une campagne d’Orient, Marc-Aurèle offrit d’abord la paix. Vologèse ne vit dans cette démarche qu’un aveu de faiblesse et repoussa ses avances. Acculé ainsi à l'action, Marc-Aurèle prit sans tarder les mesures indispensables. Comme de coutume, on préleva pour les envoyer en Orient des troupes de renfort prises sur les frontières occidentales de l’Empire, les seuls éléments de choc capables dans la circonstance de rétablir la situation. Après la troupe, les cadres. Pour diriger une campagne qui s’annonçait dure et qu’il importait, pour la sécurité permanente de la frontière orientale, de rendre décisive, l’empereur fit choix d’excellents généraux: M. Statius Priscus, un chevalier d’origine admis ensuite à la dignité sénatoriale, qui, légat de Dacie et de Mésie Supérieure sous Antonin, de Bretagne, au début du règne de Marc-Aurèle lui-même, avait partout révélé des qualités de soldat et de chef de premier ordre; P. Martius Verus, légat de la Ve Légion Macedónica, bon général et diplomate-né; enfin, le plus remarquable de tous, Avidius Cassius, un Syrien d’origine, chef hors de pair, mais sévère dans le service et, le cas échéant, dur jusqu’à la cruauté. Restait, pour une guerre où la question des distances devait être si importante, à assurer l’unité de direction. Trajan, au cours de ses campagnes d’Orient, avait résolu le problème en prenant personnellement le commandement en chef.

Ne voulant pas quitter Rome, où, en raison des menaces qui commençaient à peser sur la frontière danubienne, il jugeait sa présence indispensable, Marc-Aurèle se décida à envoyer en Orient son frère d’adoption, Lucius Verus, et à lui conférer le commandement suprême. Son caractère efféminé et son incapacité notoire ne le désignaient en rien pour un poste de cette importance, mais, du moins, sa qualité d’empereur devait assurer l’unité des opérations et, par surcroît, la phalange d’excellents généraux dont Marc-Aurèle eut soin de l’entourer, représentait, pour la bonne conduite de la guerre, une garantie supplémentaire. Le plan de campagne arrêté pour la circonstance comprit trois points corrélatifs et successifs: rétablissement de la situation sur la rive droite de l’Euphrate, réoccupation de l’Arménie, campagne offensive en Parthie. Statius Priscus, nommé gouverneur de Cappadoce et, à ce titre, commandant de l’armée du Nord, dut reconquérir l’Arménie; P. Martius Verus et Avidius Cassius, à la tête des forces romaines du Sud, reçurent la charge d’opérer directement contre les Parthes. L. Verus, de son quartier général d’Antioche, assura la coordination des opérations, tandis qu’à Rome même, au centre du gouvernement, Marc-Aurèle, en matières financière aussi bien que militaire, prenait les initiatives indispensables. Logiquement conçu et exécuté sous une forme irréprochable, le plan se déroula avec un succès complet. Avidius Cassius et Martius Verus délivrèrent la Syrie et rejetèrent les Parthes au-delà de l’Euphrate. Ce premier point acquis, les troupes romaines passèrent vigoureusement à l’offensive. Dans le secteur nord, celui d’Arménie, Statius Priscus envahit le pays et, après en avoir expulsé Pacorus, enleva la capitale, Artaxate (163). La suzeraineté romaine fut rétablie sur l’Arménie et l’ancien souverain, Sohaemus, recouvra sa couronne en qualité de roi vassal. L’année suivante — 164 — fut employée à la pacification et au règlement définitif des affaires d’Arménie. L’Arménie, ainsi reconquise, restait le dernier objectif : frapper le royaume parthe au cœur, la seule méthode qui pût mener à une solution décisive. Avidius Cassius fut chargé de l’opération. A la tête de toutes les forces romaines disponibles, il fonça droit sur l’ennemi. Devant la violence de l’attaque, l’armée parthe crut devoir se dérober. Le général romain reprit Sura et Nicéphorium, remporta une grande victoire à Doura-Europos et, pénétrant en Mésopotamie, enleva successivement les deux grandes places fortes d’Edesse et de Nisile (165). L’année suivante, Avidius Cassius, poursuivant sa marche victorieuse, enleva les deux capitales parthes, Séleucie et Ctésiphon, qui furent livrées aux flammes. Trajan, autrefois, dans une situation analogue, avait continué sa route jusqu’au golfe persique. Désireux d’en finir une fois pour toutes avec la royauté parthe, Avidius Cassius adopta un plan différent. Il savait que la Médie, par ses ressources en hommes et en chevaux, constituait pour les Parthes un réservoir de forces de premier ordre; il décida d’y pénétrer pour porter à leur puissance le coup mortel. Il remonta le Tigre et envahit la Médie. Rien ne semblait pouvoir l’arrêter, lorsqu’un événement imprévu vint sauver les Parthes; la peste se mit dans l’armée romaine et, devant les ravages de l’épidémie, Avidius Cassius dut battre en retraite et ramener son armée en Syrie. Le succès des armes romaines, quoique incomplet, n’en était pas moins très brillant. Marc-Aurèle et L. Verus, pour célébrer les victoires remportées sur les différents théâtres d’opérations, prirent successivement les titres d’Armeniacus Maximus, de Parthicus Maximus et de Medicus Maximus. L’armée romaine avait bien taillé. Restait maintenant à recoudre et il appartenait à Marc-Aurèle de tirer de la victoire les conséquences militaires et politiques qui s’imposaient. Un fait apparaissait en pleine lumière; malgré de brillants succès, l’offensive romaine, comme autrefois Trajan devant la révolte, avait dû reculer devant la peste. Du plan d’annexion poursuivi et un instant réalisé par Trajan, il ne pouvait plus être question. Seule, une reconquête du pays parthe l’eût rendu possible et Marc-Aurèle n’eût-il pas spontanément reculé devant cette éventualité, que la situation toujours plus menaçante sur la frontière danubienne ne lui eût pas permis de l’envisager. L’Empire ne possédait pas les moyens militaires suffisants pour faire à la fois la guerre sur deux fronts. Sagesse et nécessité à la fois, tout devait pousser Marc- Aurèle à une paix de compromis, que les victoires de l’armée romaine permettaient de rendre avantageuse pour l’Empire. La paix, conclue à la fin de 166, consacra l’extension à l’Orient du système des glacis déjà appliqué avec succès sur les frontières rhénane et danubienne. En effet, outre la confirmation du protectorat romain sur l’Arménie, dont le nouveau roi, Sohaemus, dut se déclarer vassal de Rome, la partie occidentale de la Mésopotamie, — l’Osrhoëne et la région de Carrhes, limitrophe de l’Arménie du Nord, de l’Euphrate à l’Ouest —, fut placée sous la suzeraineté romaine. De plus, sur l’Euphrate moyen, l’Empire conserva un certain nombre de points, comme Doura-Europos, têtes de pont sur la rive orientale du fleuve. Par ces avantages solides et concrets, Rome achevait de couvrir sa frontière orientale et, grâce à l'occupation de ce glacis avancé, renforçait, dans des proportions considérables, sa situation stratégique traditionnelle en Orient. Pour consolider ces heureux résultats et parer à un retour éventuel, toujours possible, de l’ennemi, Marc-Aurèle créa, au profit d’Avidius Cassius, un grand commandement militaire qui comprit l’Orient romain tout entier. Cette précaution suprême prise, L. Verus rentra à Rome et les deux empereurs célébrèrent les victoires d’Orient par un magnifique triomphe (23 août 166). Lointaine, la guerre d’Orient n’atteignait pas l’Empire dans ses œuvres vives et n’en menaçait pas directement le centre, l’Italie. Le cas, — et de là viendra son importance exceptionnelle —, sera tout autre pour la seconde des grandes guerres du règne de Marc-Aurèle, la guerre danubienne. Sous Hadrien et Antonin, pendant plus d’un demi-siècle, la frontière danubienne, désormais couverte par l’annexion de la Dacie, était restée tranquille. Les peuples de la rive gauche, Hermundures, Marcomans, Quades, Jazyges, vivaient en paix sous le protectorat romain et il ne semblait pas que, à bref délai au moins, un changement dût se produire dans leur attitude. Un fait imprévu vint brusquement transformer la situation et, par la répercussion qu’il eut sur les peuples vassaux de l’Empire, provoqua la crise la plus terrible que, depuis Auguste, celui-ci eût connu. Les Goths, fixés encore sur le rivage de la mer Baltique dans la première partie du IIe siècle, se mirent en marche vers le Sud. Leurs voisins immédiats d’abord, les Burgondes, les Semnons et les Lygiens, puis les peuples immédiatement limitrophes de l’Empire, furent successivement entraînés dans le mouvement. Acculés à la frontière romaine, ces derniers demandèrent à être admis sur le territoire de l’Empire. Marc-Aurèle refusa. Ce fut alors une énorme vague de peuples barbares, — Marcomans, Quades, — les deux peuples les plus évolués au double point de vue politique et militaire et qui allaient jouer le premier rôle dans la guerre —, Jazyges, Hermundures, Vandales, Lombards, Lacringes, Bures, Naristes, Sicobotes, Victovales —, déferla vers la frontière danubienne que, sous la généralité et l’impétuosité de son assaut, elle menaça d’emporter tout entière. L’Empire se trouva, un moment, en présence d’une situation particulièrement grave. La simultanéité de deux guerres, l’une en Orient, l’autre sur le Danube, créait cet immense péril d’une attaque sur deux fronts, dont l’Empire, depuis Auguste, s’était toujours appliqué à écarter l’éventualité et qui, finalement, devait entraîner sa chute. Ce n’est pas tout. L’envoi, en Orient, d’une notable partie des effectifs occidentaux avait dégarni la frontière danubienne et notablement diminué ses moyens éventuels de résistance. Il fallait à tout prix tenir jusqu’au moment où, la guerre d’Orient terminée, on pourrait faire converger vers le Danube tous les renforts disponibles. Les généraux qui commandaient les divers secteurs du limes reçurent des ordres dans ce sens. Leur résistance tenace sur la frontière, non moins que des négociations qu’ils engagèrent à propos et qu’ils firent traîner en longueur, retardèrent la poussée des barbares. L’année 165 se passa sans que l’assaut définitif eût eu lieu et, l’année suivante, la paix signée en Orient allait rendre à Rome, pour la guerre danubienne, l’intégralité de ses moyens. Il était temps. Au milieu de 166, avec une violence et une férocité que n’avaient jamais connues les invasions antérieures, l’offensive prévue se déclenche sur toute la ligne danubienne. Les défenses romaines sont partout enfoncées; inondant les provinces de la rive droite, les envahisseurs submergent la Rhétie, la Norique, la Pannonie, la Mésie. Tout le pays est dévasté et une bonne partie de la population, emmenée en esclavage. La chaîne des Alpes, seconde ligne de défense romaine et suprême couverture de l’Italie, tombe à son tour; les barbares, par les cols du Brenner au centre et des Alpes Juliennes à l’est, pénètrent en Italie du Nord, viennent assiéger Aquilée et, descendant la vallée du Piave, vont détruire la ville d’Opitergium (Oderzo). Devant cet immense péril, on envoie de Rome, en toute hâte, les éléments disponibles, en particulier les cohortes prétoriennes. A leur tête, le préfet du prétoire, T. Furius Victorinus, tente vainement d’arrêter l’invasion; il reste sur le champ de bataille. La situation n’est pas meilleure sur le Danube inférieur, où un des peuples coalisés, les Costoboces, s’avance en Achaïe, jusqu'à la ville d’Elatée, et même plus à l’Est, où les Bastarnes vont menacer la province d’Asie. Enfin, dans la région du Pont-Euxin, l’invasion continentale se double d’une invasion maritime. Les peuples barbares de la région du Bosphore viennent inquiéter le littoral romain; seule, une expédition maritime, menée quelques années plus tard (169- 171), réussira à les rejeter dans leur pays. Jamais l’Empire, depuis Auguste, ne s’était trouvé aux prises avec une attaque aussi générale et aussi violente. Le succès de la poussée barbare provoqua à Rome une terrible panique. Une disette qui se produisit alors et les ravages causés par la peste, que l’armée romaine avait rapportée d’Orient, ajoutèrent encore à la démoralisation universelle. On crut non seulement à la chute de l’Empire, mais même à la fin du monde. Dans ce désarroi général, un homme du moins se trouva, — le philosophe couronné sur qui pesait l’immense fardeau de l’Empire —, pour ne pas perdre la tête. Soutenu par ce sens magnifique du devoir qui constituait un des traits fondamentaux de sa nature, Marc- Aurèle opposa à ce monde de calamités le sang-froid imperturbable du sage et, dans le double domaine matériel et moral, sut prendre les mesures d’urgence qui s’imposaient. Tandis que les troupes accouraient d’Orient à marches forcées, Galien, le meilleur médecin du temps, reçut mission de combattre l’épidémie par des moyens appropriés. A Rome, pour ranimer la confiance de la population, l’empereur ordonna des cérémonies religieuses extraordinaires, fit purifier la ville et célébrer, pendant huit jours, les fêtes du lectisterne. Puis, prenant personnellement le commandement en chef, il quitta Rome avec L. Verus et partit pour le front (automne 167). La seule nouvelle de son approche décida les envahisseurs à la retraite. Aquilée fut dégagée et les barbares repassèrent les Alpes. La plupart d’entre eux, même, perdant confiance, offrirent de se soumettre et les Quades, dont le roi avait péri au cours de l’invasion, demandèrent à Marc-Aurèle de reconnaître son successeur. Un premier point, et un point d’importance primordiale, se trouvait déjà acquis. L’Italie du Nord était délivrée et, du même coup, tout danger imminent avait disparu pour la capitale. L. Verus, qui devait, dans toute cette campagne, se montrer pour son frère un embarras plus qu’un auxiliaire, proposa de s’en tenir aux résultats acquis et d’accorder la paix aux barbares. Marc-Aurèle, voyant avec raison dans les offres de ces derniers une manœuvre dilatoire, s’y opposa résolument. L. Verus dut s’incliner et la marche en avant continua. Dans l’été de 168, l’armée romaine traversa les Alpes à la suite de l’ennemi. Les provinces de la rive droite du Danube furent délivrées. Pertinax, en particulier, le futur empereur, débarrassa des envahisseurs les deux provinces de Rhétie et de Norique, et la ligne du fleuve fut remise en état de défense. Puis ce fut, sur la rive gauche, le tour de la Dacie. La diplomatie consolida les résultats acquis; l’empereur conclut avec les Lacringes et les Victovales des traités de paix qui achevèrent de rétablir dans la région la situation antérieure. Cette série de brillants succès eut pour résultat la libération totale du territoire romain. L. Verus en profita pour demander à son frère, une seconde fois, de rentrer à Rome. Marc-Aurèle était résolu à en finir avec la menace barbare par une vigoureuse offensive et à pousser la guerre jusqu’à la conclusion d’une paix victorieuse. Mais cette décision impliquait de sérieux préparatifs, qui rendaient sa présence indispensable dans la capitale de l’Empire. Il se rendit donc, cette fois, à la demande de son frère et partit pour Rome avec lui. L. Verus n’y arriva pas; frappé d’une attaque d’apoplexie, il mourut en cours de route, près d’Al- tinum (début 169). Resté seul empereur, Marc-Aurèle avait désormais les mains libres.

Rentré à Rome, Marc-Aurèle employa la plus grande partie de l’année 169 à préparer la campagne offensive dont il attendait pour l’Italie, en particulier, et l’Empire en général, une sécurité durable sur la frontière du nord. Ce plan supposait de longs et multiples préparatifs, tant militaires que financiers. Pour parer à l’insuffisance des effectifs, qui, une fois de plus, s’était révélée au cours des opérations, il créa deux légions nouvelles: la IIe Pia et la IIIe Concordia, qui allaient prendre, un peu plus tard, les noms définitifs de IIe et IIIe Italica, ainsi que de nombreux corps auxiliaires, tant de cavalerie que d’infanterie. Devant la lourdeur de la tâche, ces premières augmentations ne tardèrent pas à apparaître insuffisantes. En l’absence d’éléments mobilisables assez nombreux, Marc-Aurèle ne recula pas, comme l’avait fait autrefois Auguste, devant l’emploi d’expédients. Il procéda à une mobilisation partielle des rudes populations de Dalmatie et de Dardanie et enrôla jusqu’à des gladiateurs et des esclaves. Les finances romaines manquaient des ressources nécessaires pour faire face à des dépenses de cet ordre. Marc-Aurèle n’hésita pas à prendre des mesures financières exceptionnelles. Des emprunts forcés frappèrent les plus grandes villes de l’Empire, Ostie, par exemple. L’Asie Mineure, menacée par les Bastarnes, dut acquitter une taxe extraordinaire. L’empereur, réduit aux abois, dut même mettre en vente une partie du mobilier impérial. Au l’automne de 169, tout est prêt. Marc-Aurèle quitte Rome et gagne son quartier général, sur la frontière danubienne. C’est le début de la grande offensive, qui va durer cinq ans.

L’empereur dispose d’un état-major de premier ordre, Pertinax, le futur empereur, M. Claudius Fronto, gouverneur de Mésié. Supérieure et de Dacie, M. Macrinius Vindex, préfet du prétoire, et son propre gendre, Ti. Claudius Pompeianus, mais il ne veut pas laisser à ses généraux la direction de la guerre. Il commande en personne et, malgré sa santé chancelante, par son seul sentiment du devoir, il passera plusieurs années dans les camps. La guerre comporte deux grandes périodes: la guerre germanique, contre les Marcomans et les Quades, de 169 à 174, la guerre sarmatique, contre les Quades et les alliés, auxquelles correspondent, au nord du Danube, deux zones d’opérations respectives, l’une à l’Ouest, l’autre à l’Est. L’empereur aura généralement son quartier général à Carnuntum, au point de jonction des deux secteurs. La guerre germanique commença par un désastre. Le gouverneur de Mésie Supérieure et de Dacie, M. Claudius Fronto, fut vaincu par les Germains et les Jazyges et tomba sur le champ de bataille. Placé à la tête d’une armée d’opérations, forte de deux légions, la 1ere Italica et la IVeme Flavia, A. Julius Piso Bere- nicianus vengea cette grave défaite; avec l’appui des Lacringes alliés, la Dacie fut délivrée et remise en état de défense. L’année suivante, en 171, Marc-Aurèle prend résolument l’offensive. Il franchit le Danube et, poussant vers le Nord, marche contre les Marcomans, les Quades et les Jazyges. Malgré quelques graves accidents, comme le désastre et la mort du préfet du prétoire, M. Macrinius Vindex, en 172, les barbares finirent par être battus. La même année, les Marcomans signèrent la paix, tandis que les Quades poursuivirent leur résistance jusqu’en 174, où ils firent enfin leur soumission. Les Jazyges seuls restaient en armes. A la guerre germanique succède la guerre sarmatique et, en conséquence, de ce changement dans le théâtre des opérations, le quartier général impérial est transféré de Carnuntum à Sirmium. Les Sarmates résistèrent toute l’année 175. Réduits à la dernière extrémité, ils ten lent d’engager des pourparlers et envoient à Marc-Aurèle des députés chargés de négocier la paix. Marc-Aurèle exige une soumission complète et, devant le refus des barbares, la guerre reprend. L’armée romaine remporte une victoire et enlève une des principales forteresses de l’ennemi. Les Jazyges, perdant tout espoir, font leur soumission. Quelques peuplades sarmates, seules, refusent de se soumettre et, à la faveur de leurs forêts et de leurs marécages, poursuivent la résistance. Les Romains mènent contre eux une véritable guerre d’extermination. Incapables de continuer désormais la lutte, les dernières tribus barbares restées en armes se décident à demander la paix. La tradition historique a conservé dans ses lignes essentielles, mais dans ces lignes seulement, le récit de cette lutte gigantesque, qui a mis en jeu l’existence même de l’Empire. Seules, les scènes sculptées de la Colonne de Marc-Aurèle permettent d’en évoquer la brutalité poussée jusqu’à la sauvagerie et le caractère inexorable. Il ne s’agit plus de l’offensive grandiose et confiante, croisade avant la lettre, que représente, sur la Colonne de Trajan, le tableau des guerres de Dacie. L’Empire romain, cette fois, lutte pour sa vie même, et tout le monde, de l’empereur au dernier soldat, en a pleinement conscience. Guerre germanique ou guerre sarmatique, les reliefs nous montrent l’armée romaine en pleine action. Marc-Aurèle traverse le Danube et s’avance en pays ennemi, marche difficile où l’on voit l’empereur haranguer ses soldats pour exciter leur ardeur et sacrifier pour se concilier la faveur des dieux. L’ennemi dans sa résistance utilise toutes les ressources du terrain, cours d’eau ou montagnes. On se bat même au cours de l’hiver dans des pays à climat rude ou sur le Danube gelé. L’armée romaine souffre à la fois de l’ennemi et des éléments. En 173, probablement, elle faillit périr de la soif. Seule une pluie violente, où l’on vit un miracle, — les païens l’attribuèrent à l’intervention de Jupiter Pluvius et les chrétiens, plus tard, aux prières d’une légion, la légion Fulminata composée de chrétiens —, vint la sauver. L’orage, par surcroît, jeta le désarroi dans les rangs de l’ennemi et permit aux Romains de les battre. Malgré tous ces obstacles, guidée par la volonté de fer de l’empereur, l’armée poursuit en avant la marche qui lui vaudra la victoire finale. Question de vie et de mort, de part et d’autre, la guerre est sans merci. Les Romains ravagent méthodiquement le pays qu’ils transforment en désert. Les habitants se réfugient dans les forêts et les marais où ils sont pourchassés et faits prisonniers. Une scène représente un détachement romain, découvrant dans un marais un groupe de barbares, et le tirant de sa retraite par les cheveux et les oreilles. Les prisonniers de marque sont menés devant le tribunal impérial, condamnés et exécutés. Dans d’autres cas, on les met à mort séance tenante et on apporte leurs têtes coupées à l’empereur. Quant à la masse des prisonniers, on les exécute sans autre forme de procès. Un groupe de Sarmates vaincus est précipité dans un gouffre de la montagne. Plus rien de cet idéalisme qui, reflet de la civilisation en marche, ennoblit le récit des guerres de Trajan et associe le vaincu lui-même à la gloire du vainqueur. Ce ne sont que violents combats, scènes sauvages et pillages sans merci. Les barbares ont des faces brutales, parfois même simiesques, qui n’ont rien de commun avec la noblesse de traits et la dignité de tenue qui caractérisent les prisonniers daces sur la Colonne de Trajan. Qu’ils combattent, fuient ou tombent, toutes leurs attitudes traduisent la plus complète bestialité. La victoire définitive de la barbarie est en marche. Vainqueur après neuf années de cette guerre inexpiable, Marc-Aurèle imposa aux vaincus — Marcomans, Quades et Jazyges — de dures conditions de paix. Ils rendirent leurs prisonniers, — les Quades en restituèrent 63.000, les Jazyges 100.000. Tous reconnurent le protectorat romain, durent accepter l’établissement sur leur territoire de stations permanentes romaines d’un effectif total de 20.000 hommes, — des postes de ce genre ont été retrouvés dans l’ancien pays Quade sur le Haut-Waag et sur la 'March —, et furent astreints à fournir des auxiliaires. Toute communication fut interdite entre eux et défense leur fut même faite de se rencontrer dans les mêmes marchés. Ce n’est pas tout. Ils durent évacuer au nord du Danube et à titre permanent une bande de territoire large, pour les Marcomans, de six kilomètres, pour les Quades et les Jazyges, du double. Un certain nombre, enfin, furent internés à titre de colons ou de soldats à l’intérieur de l’Empire en Germanie, en Pannonie, en Dacie, en Mésie et même — expérience qui devait se révéler malheureuse — dans l’Italie du Nord. En dépit des apparences, cette paix victorieuse et qui sauvegardait pleinement la situation militaire de Rome sur la frontière danubienne, n’était cependant dans la pensée de Marc-Aurèle qu’un pis-aller. Il avait rêvé une solution plus satisfaisante et plus sûre. L’expérience venait de lui montrer la vulnérabilité de la frontière danubienne et le danger permanent que sa proximité faisait courir à la capitale. Reprenant la grande politique de Trajan, qui s’était traduite sur le Danube et en Orient par une série d’annexions, il avait conçu un plan grandiose et, à ses yeux, décisif ; annexer le pays des Marcomans, des Quades et des Jazyges, et, avec leurs territoires, constituer deux provinces nouvelles, la Marcomanie, à l’ouest, et la Sarmatie, à l’est. La frontière ainsi régularisée et repoussée vers le nord, l’Empire aurait acquis la limite naturelle du quadrilatère de Bohême et des Carpathes et se serait trouvé désormais en posture infiniment plus favorable pour résister aux attaques éventuelles du monde germain. Mais, seule la prolongation de la guerre permettait la réalisation de ce plan. Un événement imprévu et qui pouvait entraîner d’immenses conséquences, vint ruiner les projets de l’empereur. En 175, Marc-Aurèle reçut la nouvelle de l’usurpation d’Avidius Cassius en Orient. La sagesse voulait qu’il courût au plus pressé. Il renonça à continuer la guerre, abandonna son plan d’annexion et accorda la paix aux barbares. Marc-Aurèle et son fils Commode rentrés à Rome célébrèrent la victoire par un double et magnifique triomphe (176). La crise danubienne semblait bien finie, et cependant, dès l’année suivante, la guerre se rallumait. Un an encore, et Marc-Aurèle, cette fois encore guerrier malgré lui, reprenait le chemin du Nord. L’initiative vint encore des barbares. Résolus à se soustraire au protectorat romain et molestés, prétendirent-ils, par les garnisons romaines que le traité de 175 leur avait imposées, ils reprirent les armes, menaçant ou chassant les Romains qui occupaient le pays. Les commandants de l’armée romaine, S. Quintilius Cordianus et S. Quintilius Valerius Maximus, deux généraux de valeur cependant, malgré une victoire signalée remportée en 177, ne réussirent pas à réprimer le mouvement. Marc-Aurèle, accompagné de Commode, devenu son collègue depuis deux ans déjà, reparut sur le Danube, décidé cette fois à en finir, comme il l’avait projeté avant 175 par l’annexion du territoire ennemi. Au début de 179, Tarrutenius Paternus, un de ses lieutenants, remportait une grande victoire. Marc-Aurèle en profita pour détacher les Jazyges de la coalition. Il leur offrit l’adoucissement des conditions du traité de 175, — il leur permit notamment de communiquer avec les Roxolans à travers la Dacie —, et les détermina ainsi à se soumettre. Au contraire, il poussa à fond la guerre contre les Marcomans et les Quades; les premiers furent battus et les seconds durent se rendre sans conditions. La politique d’annexion semblait cette fois avoir la voie libre. Un an encore et le but allait être atteint. Une catastrophe, la plus grave peut- être qui pût fondre sur l’Empire, arrêta tout. Marc-Aurèle mourut en 180 à son quartier général de Vindobona, emporté par la peste, et Commode, dans sa hâte de regagner Rome, pour y prendre possession du pouvoir, n’eut rien de plus pressé que d’abandonner le plan paternel. En comparaison des deux rudes guerres d’Orient et du Danube, les autres n’eurent qu’une importance secondaire. Sur le Rhin, en 162 et 174, les Chattes envahirent le territoire romain, incursions d’ailleurs toutes locales et sans conséquences sérieuses, qui furent repoussées la première par le légat de Germanie Supérieure, C. Aufidius Victorinus, la seconde par M. Didius Severus Julianus, le futur empereur. En Gaule, chez les Séquanes, en Espagne, il y eut des troubles. En Bretagne, quelques tribus calédoniennes envahirent le pays. Envoyé par l’empereur, un nouveau gouverneur, C. Calpurnius Agricola eut de rudes combats à soutenir pour rétablir l’ordre. En Afrique, les Maures se soulevèrent, envahirent la Maurétanie Tingitane, et, traversant le détroit de Gibraltar, vinrent ravager les provinces d’Espagne. En Orient enfin, après la conclusion de la paix avec les Parthes, en Arabie et en Egypte, il se produisit quelques troubles, ces derniers provoqués par une secte religieuse, les Boucoles, recrutée parmi les bergers nomades qui habitaient la région marécageuse à l’est d’Alexandrie. Les insurgés, sous la direction du prêtre Isidoros, battirent la légion romaine et faillirent prendre la capitale (vers 172-173). Avidius Cassius les écrasa et tout rentra dans l’ordre.