Twitter est-il manipulé par le fascisme ukrainien?

Pour In Defense of Communism le lundi 12 décembre 2022

Twitter l'a encore fait ! Sans aucune notification préalable et sans aucune explication concrète, la plateforme de médias sociaux a procédé au «verrouillage temporaire» du compte twitter d'«In Defence of Communism». Le prétexte derrière cet acte politiquement motivé était qu'un tweet faisant référence à l'Holodomor – le mythe anticommuniste notoire de la famine ukrainienne – «violait les règles de Twitter».

Le tweet montrait une image portant le message «L'Holodomor est un mensonge inventé par des fascistes». Apparemment, de nombreux fascistes, néonazis et anticommunistes ukrainiens et non ukrainiens ont qualifié le tweet d'«offensant», ce qui a conduit au blocage temporaire du compte.