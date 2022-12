Ukraine: les frères Kononovich libérés de prison et placés en résidence surveillée

Pour In Defense of Communism le lundi 12 décembre 2022

Le premier secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste léniniste d'Ukraine Mikhail Kononovich et son frère Aleksander, également membre du Komsomol et militant antifasciste, qui avaient été arrêtés, torturés et emprisonnés à Kiev, en Ukraine, en mars 2022, ont été libérés de leur détention provisoire et sont actuellement assignés à résidence par décision de justice, a rapporté le portail d'information biélorusse «sb.by».

Lyudmila Gladkaya, journaliste du portail «sb.by», soupçonne que le parquet et le tribunal ne peuvent tout simplement pas présenter de violations vérifiables de la loi et doivent donc revenir en arrière sur certains aspects. Par exemple, lors de plusieurs audiences du tribunal, les témoins à charge annoncés ne se sont tout simplement pas présentés.

«Sb.by» rapporte que Mikhail Kononovich a déclaré que la transformation de la détention provisoire en résidence surveillée était très inattendue. Les deux frères se sont retrouvés devant le palais de justice avec leur avocat, pratiquement sans vêtements d'hiver. L'assignation à résidence, combinée à l'utilisation d'un bracelet de cheville électronique, les empêche de chercher du travail, bien que la justification de leur inculpation n'ait pas été retenue jusqu'à présent.

La prochaine audience du tribunal est prévue le 14 décembre.

Nous rappelons que sous prétexte d'accusations mensongères et sans fondement, les deux frères, membres de l'Union de la jeunesse communiste léniniste d'Ukraine ont été arrêtés le 7 mars 2022 et torturés dans un centre de détention de Kiev. Depuis lors, de nombreux partis communistes et organisations de jeunesse du monde entier, y compris la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (WFDY) ont exigé leur libération immédiate.

De plus, "In Defence of Communism" a créé une pétition en ligne demandant la libération immédiate et inconditionnelle de Mikhail et Aleksander Kononovich.

Lien de la pétition:

https://www.change.org/p/freedom-to-mikhail-and-alexander-kononovich

Lien de l'article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2022/12/ukraine-kononovich-brothers-released-from-prison-placed-under-house-arrest.html

