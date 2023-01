Comment le dictateur italien Benito Mussolini est devenu le premier visage du fascisme?

Aux côtés d'Adolf Hitler, le nom de Benito Mussolini est inextricablement lié à la montée du fascisme dans l'Europe du XXe siècle. Mais dans sa jeunesse, Mussolini était un ardent socialiste. Même son nom avait des connotations de gauche: né le 29 juillet 1883 dans la ville italienne de Predappio, ses parents le baptisèrent Benito, du nom d'un président mexicain libéral, et lui donnèrent deux deuxièmes prénoms, Amilcare et Andrea, en hommage à deux socialistes italiens. Après une enfance indisciplinée - il a été expulsé de deux écoles pour avoir attaqué des élèves avec un canif - Mussolini a passé du temps en Suisse à écrire pour des journaux socialistes et a même été emprisonné pour cette cause.

Son socialisme s'est cependant effondré face à la Première Guerre mondiale. En 1914, Mussolini était devenu une figure de proue de la gauche en Italie et, en tant que rédacteur en chef du journal socialiste Avanti! (En avant!), il a supervisé une énorme augmentation de la circulation du journal. Mussolini avait d'abord protesté avec véhémence contre l'implication de l'Italie dans la guerre, mais un revirement soudain a semé la consternation parmi ses collègues socialistes, qui ont appelé à son expulsion du parti.

S'engageant dans un autre type de politique, Mussolini a formé son propre journal de droite et a servi dans les tranchées avec les Bersaglieri, les tireurs d'élite, jusqu'à ce qu'il soit blessé. Il est rentré chez lui fasciste débutant et, en 1919, a créé le parti fasciste, avec lui-même comme chef.

Mussolini avait une présence imposante, avec un physique puissant et un style oratoire presque hypnotique - un mélange efficace de charisme et d'insensibilité.

Comment et quand Mussolini est-il arrivé au pouvoir ?

Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, l'Italie était dans un état lamentable. Les appels se sont multipliés pour un dirigeant fort, et Mussolini – une fois de plus journaliste populaire et figure de proue des fascistes italiens – a proposé son nom. Il avait une présence imposante, avec un physique puissant et un style oratoire presque hypnotique - un mélange efficace de charisme et d'insensibilité - qui plaisait aux opprimés. Il s'est mis à renforcer leur soutien, tout en éliminant les opposants avec ses escouades armées et en uniforme, connues sous le nom de chemises noires.

Les fascistes ont rapidement contrôlé des pans entiers du pays et Mussolini a saisi l'opportunité de prendre le pouvoir. En octobre 1922, des dizaines de milliers de chemises noires ont marché sur Rome dans une démonstration de force. Le roi Victor Emmanuel III a cédé et a remis le gouvernement à Mussolini - faisant de lui le premier ministre à l'âge de 39 ans. Dès le début, il a régné en tant que dictateur de facto, poussé par sa conviction que c'était son destin de forger un nouvel Empire romain. , avec lui-même comme César.

Mussolini a cimenté sa dictature au début de 1925, lorsque le meurtre de l'un de ses plus fervents détracteurs, Giacomo Matteotti, a conduit les opposants politiques au fascisme à boycotter le Parlement, ce qui signifie que les derniers vestiges de la dissidence ont disparu. Le 3 janvier 1925, il s'adresse au parlement désormais impuissant: «Moi, et moi seul, j'assume la responsabilité politique, morale et historique de tout ce qui s'est passé. L'Italie veut la tranquillité, le travail et le calme. Je les lui donnerai avec amour si possible, et avec force si nécessaire.»

Quand Mussolini est-il devenu Il Duce ?

Prenant le nom de «Il Duce» (le chef), Mussolini a démantelé tous les bastions restants de la démocratie. Il réprima la presse libre et remplit les journaux et les cinémas de propagande. Il a créé un mouvement de jeunesse pour endoctriner la prochaine génération et il a transformé l'Italie en un État policier avec des réseaux d'espions et de police secrète. Et le culte de la personnalité de Mussolini lui a valu des éloges - tant au pays qu'à l'étranger - pour ses travaux publics.

Pour construire un empire, cependant, Mussolini devait conquérir un territoire, alors en 1935, il lança une invasion de l'Éthiopie, l'un des rares États africains à ne pas être sous contrôle européen. L'armée italienne - armée d'armes supérieures, y compris du gaz moutarde - a rapidement submergé les forces éthiopiennes et la capitale Addis-Abeba a été prise au bout d’un an.

Adolf Hitler - allant à l'encontre de la Société des Nations - a soutenu l'invasion et a clairement indiqué qu'il considérait l'Italie de Mussolini comme un allié. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, les deux dictateurs fascistes ont signé le Pacte d'acier pour établir les puissances de l'Axe. Mussolini a même introduit des lois anti-juives en Italie pour faire plaisir au Führer. Mais Hitler a toujours été le partenaire dominant, et la guerre s'est avérée extrêmement dommageable pour l'Italie et pour Mussolini. Ses armées ont subi des défaites humiliantes en Grèce et en Afrique du Nord, mais le pire était encore à venir.

Quand Mussolini a-t-il été vaincu et quand est-il mort ?

Une fois que les Alliés ont envahi la Sicile en juillet 1943, la mystique de Mussolini s'est évaporée. Le Grand Conseil fasciste se retourna contre lui, l'éliminant du pouvoir, et le roi ordonna son arrestation. Il n'y a pas eu de dernier combat: ses partisans étaient introuvables et Il Duce est tombé de manière pitoyable.

Bien qu'il ait été sauvé de prison deux mois plus tard lors d'une opération audacieuse par des commandos allemands, le retour au pouvoir de Mussolini n'a consisté qu'à diriger un régime fantoche dans le nord de l'Italie, désormais sous occupation allemande. Son deuxième règne a pris fin avec l'avancée des Alliés.

Essayant de fuir vêtu d'un uniforme de la Luftwaffe, Mussolini, avec sa maîtresse, Claretta Petacci, a été capturé par des partisans. Le 28 avril 1945, ils ont été abattus, leurs corps regroupés dans une camionnette pour être emmenés à Milan et ensuite pendus la tête en bas sur une place publique. Les Italiens ont fait connaître leur opinion sur Mussolini en donnant des coups de pied, en crachant et en jetant des pierres sur les cadavres. Mussolini souhaitait être César de son propre Empire romain, mais il semble qu'il ait oublié ce qui est arrivé au César le plus célèbre de tous.

L'histoire montre que les dictatures se terminent généralement de façon ignominieuse. Et contrairement aux dirigeants démocratiquement élus les plus prospères, les dictateurs sont rarement pleurés, sauf par quelques extrémistes, écrit l'historien Frank Dikötter.

Jonny Wilkes est un ancien rédacteur de BBC History Revealed, et il continue d'écrire pour le magazine et HistoryExtra. Il est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'Université de York.

Lien de l’article en anglais:

https://www.historyextra.com/period/20th-century/benito-mussolini-il-duce-first-20th-century-european-fascist-italian-dictator/